Töölöntorilla on totuttu vuosittaisiin mielenosoituksiin – nyt jokin oli kuitenkin toisin, sanoo ravintolapäällikkö

Töölöntori toimi keskiviikkona päänäyttämönä kahdelle eri mielenosoitukselle.

Poliisi keskeytti Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen, sillä samalle paikalle oli jo aiemmin ilmoittautunut kansallismielinen 612-soihtukulkue.

Poliisi poisti Töölöntorilta yhteensä 54 ihmistä käyttäen apunaan fyysistä voimaa ja ratsupoliiseja. Mielenosoittajat ovat kritisoineet poliisin heihin kohdistamia voimakeinoja. Oikeustieteen tohtori Henri Rikander arvioi aiemmin tänään Ylelle videoiden perusteella poliisin toimintaa.

Torstaina aamupäivällä tori on jälleen rauhallinen. Itsenäisyyspäivän mielenosoituksista kertovat vain muutamat siellä täällä lojuvat kyltit.

Kuusivuotiasta Sohvi-koiraa ulkoiluttava Kaisa Venermo ei ole yllättynyt, että mielenosoituksia järjestetään juuri Töölöntorilla.

– Tämä on Helsingissä, pääkaupungissamme, ja on näyttävä paikka. En nyt muuten ota tähän kantaa. Kunhan ihmiset toimivat rauhallisesti, he saavat esittää mielipiteensä.

Kaisa Venermon oma turvallisuudentunne ei ole horjunut mielenosoitusten vuoksi, sillä oma koti on edelleen turvallinen. Lenkkikaverina hänellä on kuusivuotias Sohvi-koira.

Kulman takana asuva Mari Backlund on niin ikään sitä mieltä, että ihmisten pitää saada osoittaa mieltään. Hän ei kuitenkaan ole varma, onko itsenäisyyspäivä sille oikea aika.

– Ehkä tämä ei ole se paras päivä. Itsenäisyyspäivän voisi käyttää muuhun toimintaan, hän sanoo.

Töölöntori mielenosoitusten kokoontumispaikkana hämmästyttää häntä.

– Varmaan löytyisi joitain muitakin paikkoja. Mutta ei tästä hirveästi ainakaan minulle ole ollut haittaa.

”Pitää olla oikeus osoittaa mieltä minä päivänä tahansa”

Torikahvilan liepeillä seisova Panu Laturi ei ajattele, että itsenäisyyspäivän pitäisi estää ihmisiä osoittamasta mieltään.

– Suomessa pitää olla oikeus osoittaa mieltä minä päivänä tahansa.

Hän arvioi, että mielenosoitukset ovat kuitenkin muuttaneet Töölöntorin ilmapiiriä.

– Kyllähän tämä on muuttanut paljon. Varsinkin, kun tunnelma ei kummassakaan mielenosoituksessa ole ollut kovin hyvä. Se vaikuttaa kyllä, hän toteaa.

Mielenosoitukset eivät ole vaikuttaneet myöskään Panu Laturin turvallisuudentunteeseen.

Asiakkaat eivät ole uskaltaneet tulla syömään

Töölöntorin laidalla sijaitsee vuonna 2020 avattu ravintola B5 Black.

Ravintolapäällikkö Salla Saloranta on tottunut vuosittaisiin itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin, mutta toteaa, että tänä vuonna tilanne tuntui aavistuksen uhkaavalta.

– Olimme tietysti varautuneet, koska mielenosoitukset lähtevät joka vuosi samasta paikasta. Mutta kyllä ne olivat rajummat, kuin mitä olimme odottaneet.

B5 Black -ravintolan ravintolapäällikkö Salla Salorannan mukaan asiakkaat eivät uskaltautuneet sisään ravintolaan mielenosoitusten vuoksi.

Mielenosoitukset vaikuttivat Salorannan mukaan myös liiketoimintaan. Hän arvioi, etteivät asiakkaat välttämättä uskaltaneet väenpaljouden takia tulla sisälle ravintolaan.

– Muutaman tunnin aikana sisään eksyi vain muutama asiakas. Normaalisti kuitenkin tähän aikaan on paljon porukkaa.

Materiaalisia vahinkoja ei ravintolalle mielenosoituksista koitunut.