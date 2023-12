Suuttumusta ja seuraajia somessa keräävä Mikko Kärnä muutti korpeen ja aikoo pelastaa kuihtuvan kunnan somen voimin

Rautavaaran kunnanjohtajana aloittaneella ex-kansanedustaja Mikko Kärnällä on lennokkaita suunnitelmia Pohjois-Savon pikkukunnan nostattamiseksi. Kärnä haluaa paitsi selvittää maanpuolustus- ja kaivostoiminnan aloittamisen mahdollisuuden, myös kääntää kunnan väkiluvun nousuun. Avuksi Kärnä ottaa sosiaalisen median, jossa hän on sekä kiistelty että pidetty persoona.

Kuopiosta sata kilometriä koilliseen sijaitsevan Rautavaaran kylänraitti on hiljainen arkipäivänä. Ihmisiä liikkuu ulkona harvasti, mutta kunnantaloa vastapäätä sekatavarakaupassa kahvitellaan 90-vuotiasta.

Vajaan 1 500 asukkaan kunnassa väki on vähentynyt ja sen näkee. Tällä viikolla kunnantalon täytetyn metson katseen alle asettui uusi kunnanjohtaja, entinen keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä. Metson kanssa hän on jo jakanut kuvan somessa.

Kärnä lupaa Rautavaaralle uudenlaista näkyvyyttä.

– Tietysti tulen koko somen voiman ja allekirjoittaneen kymmenet tuhannet seuraajat valjastamaan Rautavaaran kunnan palvelukseen.

Kärkäs somepersoona muuttaa viestintätapojaan

Kärnä tunnetaan kärkkäänä somepersoonana, joka ottaa kantaa niin politiikkaan, petokysymyksiin kuin huumausaineisiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kertonut, miten Kärnän kommenteista on suututtu ja hänet on estetty somessa. Lisäksi Kärnä on jakanut keskustan rivejä käytöksellään seksiviestien noustua esiin.

Kärnä on somessa niin aktiivinen, että ongelmiakin on syntynyt. Hän on parhaillaan oikeusprosessissa kunnianloukkauksesta.

Tuore kunnanjohtaja aikoo viilata somekäytöstään jonkin verran uudessa pestissään.

– Tietysti viestintä tulee osaltaan muuttumaan. Totta kai aion myös omia ajatuksia yksityishenkilönä esittää. En voi sille mitään, että olen räväkkä henkilö ja haluan myös jatkossa voida puhua suoraan asioista.

Avaa kuvien katselu Kärnän mukaan somessa täytyy toimia lainsäädännön mukaan, mutta samalla kannattaa räväkästi tuoda esiin viestiään. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kärnä sanoo oppineensa somen käytöstä sen, että kannattaa miettiä muutama minuutti ennen kuin painaa enteriä.

– Viestipalvelu X on varsinkin nykyään sellainen, että jos jätät pienenkin mahdollisuuden tulla väärinymmärretyksi, niin joku sen mahdollisuuden käyttää.

Kärnä korostaa, että viestintä on kiinnostavaa, jos somessa riittää katsojalukuja ja kävijämääriä. Toisaalta hän näkee valitettavana sen, että analyyttiset blogitekstit saattavat saada vain pari tykkäystä.

Kunnanjohtajana hän on jo jakanut arkeaan Rautavaaralla päivistään kertovilla my day -videoilla. Tarkoituksena on nostaa kunnasta esiin positiivisia asioita kuten Tiilikkajärven kansallispuistosta tunnetun kunnan luontoa, yrityksiä ja ihmisiä.

Suomi täytyy pitää asuttuna

Entinen kansanedustaja ehti hakea tänä vuonna useampia kunnanjohtajan paikkoja muiden muassa Marttilasta ja Pyhärannasta, kunnes tuli valituksi Rautavaaralle. Kunnassa hän on entuudestaan piipahtanut aikoinaan sotaharjoituksissa.

Ennen kansanedustajan uraansa Kärnä toimi kunnanjohtajana niin ikään vähenevän väen kunnassa Enontekiöllä. Rautavaaran kunnanjohtajuus ei Kärnän mielestä ole paluu menneisyyteen.

– Ei missään nimessä, tämä on eteenpäin menemistä. Tykkään olla yhteiskunnallisena vaikuttajana ja osa yhteisöjä. Tykkään tehdä työtä ennen kaikkea tällaisten pienten kuntien puolesta.

Avaa kuvien katselu Rautavaaralla on arkena hiljaista. Kunnantalon vierestä kaupataan taloa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Kärnä pitää tärkeänä, että Suomen harvaan asutuista seuduista pidetään huolta. Hänestä se liittyy Suomen elinvoimaisuuteen mutta myös siihen, että nykyiseen turvallisuuspoliittisessa tilanteessa koko Suomi täytyy pitää asuttuna.

Idealinko ja renkipoika väestönkasvun asialla

Innokkaana metsästäjänä tunnettu Kärnä kertoo jo kolunneensa paikallisia metsästysmaita. Tärkeimpänä kunnan valttina hän pitää luontoa, mutta suunnitelmia on myös kaivos- ja energiahankkeista sekä maanpuolustuksesta.

Kärnä nostaa esiin potentiaaliset mineraaliesiintymät, joihin tehdään koekaivauksia. Hän näkee myös, että Nato-jäsenenä Suomi voisi pohtia esimerkiksi varikon tarvetta keskeiselle sijainnille Rautavaaraan.

– Lentokenttäämme voisi kehittää osana maanpuolustusta. Minä olen idealinko, heittelen näitä ajatuksia ja ideoita. Sen jälkeen päättäjät päättävät. Kunnanjohtaja on loppujen lopuksi kuntalaisten renkipoika.

Avaa kuvien katselu Rautavaaralainen Paula Pitkänen uskoo, että uuden kunnanjohtajan myötä alkaa tapahtumaan. Hänen mielestään kuntaan kaivataan lisää työpaikkoja ja asukkaita. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Suurin haaste on ilmeinen: millä tavalla väkimäärä saataisiin kääntymään kasvuun laskun sijaan? Kärnän mielestä tarvitaan lisää vauvoja, mutta myös muuttajia.

– Yhtälö on lopulta hyvin yksinkertainen. Mikäli onnistumme luomaan työpaikkoja, niin saadaan myös ihmisiä. Tämän pitäisi tapahtua mielellään heti. Sillä tavalla Rautavaaran kunta pysyy elinvoimaisena.