Tarkka nokkimisjärjestys vaivaa hoitoalaa – tutkija sai siitä omakohtaista kokemusta synnyttäessään kaksosia

Marja Yli-Pärri on tutustunut hierarkiaan sekä työssään tutkijana että hoitoalan asiakkaana. Kuva ja video: Minna Rosvall / Yle

Tamperelainen Marja Yli-Pärri sai kaksoset vuonna 2014. Keisarileikkaukseen oli Tampereen yliopistollisessa sairaalassa varauduttu, mutta puudutuksessa tuli ongelmia.

– Synnytin kaksosia ja vasta seitsemäs puudutus onnistui. Paikalla oli runsaasti eri ammattilaisia, mutta varsin hiljaista oli. Olisin toivonut, että joku olisi puuttunut asiaan. Kuudennella kerralla piikki osui selkäytimeen ja aiheutti hermovaurion, joka tuntuu jalassa yhä, kertoo Yli-Pärri.

Hän viimeistelee hallintotieteiden väitöstutkimustaan organisaatioiden kollektiivisesta identiteetistä Tampereen yliopistossa.

Liiallinen hierarkia on hänelle nyt tuttua oman kokemuksenkin kautta. Yle on nähnyt Yli-Pärrin potilaskertomuksen.

– Tutkimusten valossa tämä oli juuri sitä väärää hierarkiaa. Jos huomataan vaaratapahtumien riski ja tästä ei uskalleta puhua, siinä mielessä minunkin tapaukseni voidaan ajatella jossain määrin johtuvan hierarkiasta.

Sosiaalinen hierarkia on hänen mukaansa vahva ilmiö ja sote-organisaatiot ovat takamatkalla, kun niitä verrataan muihin organisaatioihin.

– Potilastilanteissa kaikki tietävät tehtävänsä, mutta muu kanssakäyminen eri ammattiryhmien välillä on vähäistä. Se ylläpitää huonoa hierarkiaa. Kokonaiskuva toisten työstä ei hahmotu, eikä opita tuntemaan työyhteisön jäseniä. Sosiaalisten suhteiden merkitys on tärkeää hierarkian vähentämisessä, kertoo Yli-Pärri.

Saman ongelman tunnistavat monet Ylen haastattelemat asiantuntijat sekä käytännön hoitotyötä tekevät. Myös alan ammattijärjestön Tehy-lehti on julkaissut hoitajien kokemuksia turhasta hierarkiasta.

TYKSissä hiotaan yhteistoimintaa simulaatiolla

Naistentautien professori Päivi Pololla on pitkä kokemus lääkärinä. Hän myös opettaa aktiivisesti uusia lääkäreitä työpaikallaan Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Polo ei ota kantaa edellä kerrottuun yksittäiseen synnytystapaukseen, mutta myöntää, että vuorovaikutus ei aina toimi sairaalatyössä.

– Varsinkin nuorena, kokemattomana lääkärinä turvauduin mielelläni auktoriteetteihin. Silloin korkeassa asemassa oleva lääkäri sanoi, mitä tehdään. Nykyään potilaan hoito on aika paljon moniammatillista yhteistyötä.

Avaa kuvien katselu Karoliina Virtanen (vas.), lääketieteen kandidaatti Tanja Orpana, naistentautien professori Päivi Polo sekä kätilö Laura Kleemola keskustelevat TYKSissä, miten seuraava synnytys saadaan sujumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Vuorovaikutuksen sujumiseen kiinnitetään huomiota, ja hätätilanteita harjoitellaan simulaation avulla. Harjoitukset muistuttavat todellista tapahtumaa, mutta niissä ei ole oikeita potilaita.

Synnytyssalissa päätökset on tehtävä minuuteissa, jopa sekunneissa.

– Hoitajat, synnytyslääkäri, lasten lääkäri ja anestesiologi kokoontuvat yhteen ja jokaisella on oma roolinsa. Kuivaharjoittelua edellytetään säännöllisesti kaikilta, ja harjoituksen kokemukset käydään myös läpi. Tavoite on, että toiminta on tehokasta ja mahdollisimman virheetöntä, kertoo Polo.

Vuorovaikutusasioita hän käy läpi lääkäriksi opiskelevien kanssa. Käytännön opetuksessa opiskelijat kirjaavat, miten lääkäri ja hoitajat toimivat.

– Kannustan heitä seuraamaan huonojakin tapoja. Niistäkin oppii, kertoo Polo.

Johdon pitää ottaa vastuu

Akuutissa tilanteessa jonkun on otettava ohjat ja vaaditaan tietty arvojärjestys, jotta potilas saa parhaan mahdollisen hoidon.

Tämän myöntää myös tutkija Marja Yli-Pärri.

Hän pohtii, että johdon pitää ottaa laajemmin vastuu sosiaali- ja terveysalalla, jotta vääränlaista hierarkiaa saadaan purettua.

– Organisaatioiden kollektiivinen identiteetti syntyy yhteistyön ja hyvän yhteisöllisyyden kautta. Avainasemassa on kommunikaatio ja sen avoimuus.

Kaikkia pitää kuunnella ja kaikkien pitää saada äänensä kuuluviin. Tärkeintä on luoda toimintamallit, joissa kaikki voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

– Heidän pitää voida ilman pelkoa esittää myös kritiikkiä ja voida vaikuttaa vääränlaiseen hierarkiaan, kertoo Yli-Pärri.

Hoitoalalle tarvitaan lisää väkeä ja työhyvinvointi on tärkeä asia.

– Esimerkiksi oma sukupolveni ja sitä nuoremmat haluavat organisaatioita, jotka ovat vapaita hierarkiasta ja joissa luotetaan ihmisiin.

Hän opiskelee parhaillaan väitöstyön ohessa myös sairaanhoitajaksi ja toivoo voivansa tuoda tutkittua tietoa sote-organisaatioihin.

Avaa kuvien katselu TYKSin kipuklinikan osastosihteeri Maisa Virtanen on tyytyväinen työpaikkansa nykyiseen ilmapiiriin. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Työntekijä voi kokea olevansa näkymätön

Turun yliopistollisen keskussairaalan kipupoliklinikalla asiakas kohtaa ensimmäiseksi osastosihteeri Maisa Virtasen ystävälliset kasvot. Hänellä on 43 vuoden kokemus hierarkiasta.

Kipupoliklinikalla yhteistyö toimii mainiosti, mutta aina ei ole näin ollut – ja hierarkia vaikuttaa yhä arjessa.

– Urani alkuaikoina melkein niiattiin, kun joku lääkäri tuli vastaan. Edelleen vuodeosastoilla ja isoissa yksiköissä joku voi tulla hakemaan kahvihuoneesta määrättyä henkilöä ja todeta, että täällä ei ollutkaan ketään. Siellä voi istua osastosihteeri, laitoshuoltaja tai perushoitaja, kertoo Virtanen.

Avaa kuvien katselu Tehyn pääluottamusmies Marja Lampainen toivoo, että hoitoalalla turha hierarkiaa vähenee. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Tehyn pääluottamusmies Marja Lampainen edustaa osaltaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan työntekijöitä. Hän tunnistaa väärän hierarkian piirteet ja haluaa poistaa niitä.

– Työelämän tulee elää ajassa. Edistymistä on tapahtunut, mutta edelleen vääriä tapoja on olemassa. Kyse on siitä, miten yhteistyötä tehdään ja miten ammattilaisia arvostetaan, sanoo Lampainen.

Osassa yksiköitä yhteistyö onnistuu, toisissa ei.

– Voi olla vaikka sellaista, että tervehditään vain tiettyjen ammattiryhmien edustajia tai mitätöidään tai ohitetaan tiettyjen ammattilaisten mielipiteitä tai puheenvuoroja.

Peruskäytöstapojen pitäisi luonnistua

Hoitajien mietteitä sote-alalla vallitsevasta hierarkiasta on kerännyt siis myös Tehy-lehti. Lehden tekemään kyselyyn tuli 200 vastausta. Lähes jokaisen kyselyyn vastaajan mielestä sote-alalla on turhaa hierarkiaa.

Marja Lampainen painottaa, että kaikki tekevät sote-alalla töitä yhdessä asiakkaan ja potilaan parhaaksi – silloinkin kun tekee itsenäistä vastaanottotyötä.

– Monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä on vielä tekemistä ja kehitettävää. Nuoret ehkä jo kertovat, jos kokevat, että kohtelu ei ollut asiallista, kertoo Lampainen.

Lampainen muistuttaa, että vuorovaikutuksen peruselementit kuten tervehtiminen sekä sellaiset sanat kuin ”kiitos”, ”ole hyvä” ja ”anteeksi” pitäisi luonnistua ihan kaikkien kesken.

Se on keskeinen osa työhyvinvointia.