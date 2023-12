Turvapaikanhakijoita ei toistaiseksi ole tullut Ahvenanmaalle – merivartioston apulaiskomentaja: ”Varsin epätodennäköistä”

Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljinin mukaan tilanne Ahvenanmaalla on toistaiseksi ollut rauhallinen. Kuvituskuva.

Suomen itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen ei toistaiseksi ole näkynyt Ahvenanmaalla.

Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljinin mukaan tällä hetkellä ei ole todennäköistä, että Venäjältä tulisi turvapaikanhakijoita Ahvenanmaalle.

– Tilannetta seurataan tietenkin tarkasti. Sellaista liikehdintää ei kuitenkaan toistaiseksi ole Ahvenanmaalla näkynyt, eikä ole viitteitä, että sellaista olisi tulossakaan, Iljin sanoo.

Myös Ahvenanmaan maakuntahallitus seuraa itärajan tilannetta, mutta ei ole omalta osaltaan ottanut tilanteen vuoksi käyttöön uusia toimenpiteitä rajalla.

– Se valtuus on rajavartiolaitoksella. Maakuntahallituksella on kuitenkin valmiudet auttaa, jos rajavartiolaitos kokisi sen tarpeelliseksi, sanoo maaneuvos Veronica Thörnroos.

Riittävä valmius reagoida tarvittaessa

Mahdollisten Venäjältä tulevien turvapaikanhakijoiden pitäisi tulla Ahvenanmaalle veneellä. Iljin painottaa, että merialueiden etäisyyksien ja erityisesti tämänhetkisten olosuhteiden takia se olisi kuitenkin haastavaa.

– Jäätilanne on sellainen, että ainakin pienellä, jäävahvistamattomalla veneellä on kohtalaisen vaikea liikkua Suomen merialueilla. Tällä hetkellä on varsin epätodennäköistä, että tällaista uhkaa kohdistuisi Ahvenanmaalle.

Jos tilanne Ahvenanmaalla muuttuu, Länsi-Suomen merivartiostolla on Iljinin mukaan riittävä valmius reagoida tilanteeseen.

– Vaikka Länsi-Suomen merivartioston resursseja on joltain osin siirretty tukemaan rajavartiolaitoksen muita hallintoyksiköitä, meillä on silti riittävä valmius kellon ympäri, myös Ahvenanmaalla, Ilja Iljin sanoo.