Lääkäriopiskelijat haluavat olla joukkuepelaajia ja vierastavat liikaa hierarkiaa – Valtteri Räty: ”Meille opetetaan yhteistyötä”

Naistentautien professori Päivi Polo kannustaa lääkäriopiskelijoita omaksumaan näkemänsä hyvät käytännöt. Toisaalta lääkärin on otettava ohjat hätätilanteessa.

Kolme lääkäriksi opiskelevaa nuorta on juuri tullut ulos synnytyssalista Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. He olivat seuraamassa hätäsektiota.

Opiskelijat ovat hieman hämmentyneen oloisia, mutta tyytyväisiä, että kaikki meni hyvin. Harjoittelu TYKSin synnytysosastolla kuuluu viidennen vuoden opintoihin.

He seuraavat muun muassa kätilöiden toimintaa ja ennen kaikkea yhteistoimintaa synnytyssalissa. Vääränlainen hierarkia, jota Yle käsitteli myös aiemmin tänään julkaistussa jutussa, ei saa olla esteenä, kun uusi ihminen autetaan maailmaan.

Lääketieteen kandidaatti Valtteri Rädyn mielestä hierarkia on itsessään aika viritteinen sana. Kaikilla on omat roolinsa potilaan hoitamisessa.

– Meille opetetaan yhteistyötä. Kaikilla on kuitenkin yhteinen päämäärä, mitä tavoitellaan. Sillä tavalla sitä hierarkiaa ei ole, pohtii Räty.

Räty on jo työskennellyt opistojensa aikana muun muassa terveyskeskuksessa ja osastotyössä. Käytännöt ovat erilaisia.

– Terveyskeskuksessa päätöksenteko voi olla yksinäistä, mutta osastotyössä on tapaamisia. Niissä muutkin ammattiryhmät kuten hoitajat, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat tekemässä päätöksiä jatkokuntoutuksista, kertoo Räty.

Vuorovaikutusta opitaan käytännössä

Naistentautien professori Päivi Polo opettaa lääkäriksi opiskeleville Turun yliopistollisessa keskussairaalassa muun muassa vuorovaikutustaitoja.

Vuorovaikutus potilaan kanssa on tärkeää, mutta se on tärkeää myös muiden työntekijöiden kesken.

– Synnytyssalissa toiminta on kätilövetoista eli siellä oppilaat ovat aika paljon kätilöiden opissa, vaikka heistä tuleekin lääkäreitä. Jokainen antaa oman ammattitaitonsa kautta mielipiteensä tietyn potilaan hoitoon.

Avaa kuvien katselu Naistentautien professori Päivi Polo pohtii, miten vuorovaikutusta ammattiryhmien välillä voidaan kehittää lääketieteen kandidaattien Valtteri Rädyn, Elli Rauhaniemen ja Eveliina Tuomisen kanssa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Polo muistuttaa, että osastoilla on paljon ammattiryhmiä, kuten osastosihteereitä ja laitoshuoltajia, joita ilman ei tulla toimeen. Opiskelijat kirjoittavat kokemuksistaan oppimispäiväkirjaa.

– Olen huomannut, miten he ihailevat kätilöiden ammattitaitoa ja kokonaisvaltaista potilaan hoitoa. Yliopistosairaalassa kaikki opettavat, eli eivät yksin lääkärit lääkäreitä, vaan myös hoitajat lääkäreitä, kertoo Polo.

Tavoite päästä joukkuepelaajaksi

Lääketieteen kandidaatti Valtteri Räty toivoo pääsevänsä työelämässä miellyttävään työympäristöön, jossa voi olla oma itsensä ja oman alansa ammattilainen.

– Hätätilanteessa pitää olla auktoriteettia ja hierarkiaa. Sitä varten opiskellaan, että saadaan valmiuksia ainakin akateemisesti siihen.

Lääketieteen kandidaatti Eveliina Tuominen toivoo työskentelyä joukkuepelaajana, kun hän valmistuu lääkäriksi.

– Haluaisin työympäristöön, jossa kaikilla on roolit hallussa ja apua saa myös muilta matalalla kynnyksellä.

Tuominen myöntää, että vastaan on tullut tilanteita, joissa joku työntekijä on ottanut ison roolin. Silloin syynä on ollut kuitenkin väärinkäsityksiä tai muita kommunikaation ongelmia.

– Pääasiassa olen päässyt sellaisiin ympäristöihin, joissa on oltu aika samalla viivalla, on saanut kysyä ja saanut apuja.

Tuominen painottaa, että hän haluaa saada tietoa muilta ammattiryhmiltä.

Moniammatillisuutta enemmän opintoihin

Lääketieteen kandidaatti Elli Rauhaniemi ei ole kokenut vääränlaista hierarkiaa. Hän on nähnyt työympäristöjä, joissa jokainen tavallaan hoitaa omat työnsä ja omat roolinsa.

Hän toivoisi, että tulevassa työpaikassa olisi turvallista olla ja vastavalmistuneena saisi apua ihan miltä ammattiryhmältä tahansa.

– Opinnoissamme voisi olla vielä enemmänkin moniammatillisuutta eli miten eri työntekijät hoitavat eri asioita, ja miten heitä tulee ottaa huomioon, pohtii Rauhaniemi.