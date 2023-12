Työkyvyttömyys ja terveysriskit kasaantuvat – Kelan ylilääkäri kehottaa miettimään uudelleen, miten työntekoon voisi osallistua

Pahiten työkyvyttömyydestä kärsivät kunnat löytyvät Itä- ja Pohjois-Suomesta, kertovat Kelan ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) julkaisemat kansallisen terveysindeksin työkyvyttömyysindeksin kuntatiedot. Samoilla alueilla myös sairastavuus on suurinta.

Suomen työkyvyttömimpiä kuntia ovat Pohjois-Savon Rautavaara, Tuusniemi ja Kaavi. Näissä kunnissa terveysindeksiluku, jolla mitataan työkyvyttömyyttä ja sairastavuutta on myös kasvanut viimeisten vuosien varrella, eli tilanne on entisestään heikentynyt maan keskiarvoon verrattuna.

– Nämä tulokset kertovat Suomesta sen, että työkyvyttömyysetuuksien alue-erot ovat suuria ja ne ovat jopa hieman suurentuneet viimeisten vuosien aikana, sanoo Kelan tutkimuksen ylilääkäri Riitta Luoto.

Terveysriskit kasaantuvat tutkimusten mukaan vähemmän koulutetuille, pienituloisille ja pitkäaikaistyöttömille. Tuloksissa voivat näkyä myös erot alueellisten sote-palveluiden tarjonnassa.

Suomen työkyvyttömimmät kunnat Rautavaara Tuusniemi Kaavi Puolanka Posio Vaala Hyrynsalmi Pudasjärvi Vesanto Pyhäjärvi Avaa

Itä-Suomessa on enemmän sairastavuuteen altistavia geenejä

Ylilääkäri Riitta Luoto kertoo, että pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä aiheuttavat erityisesti vakavat mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Myös alkoholilla on oma osuutensa.

– Sairastavuudessa ja työkyvyttömyydessä on idän ja lännen välillä selkeät erot. Esimerkiksi Itä-Suomessa on enemmän sairastavuuteen altistavia geenejä. Tämä on ollut tiedossa jo pitkään.

Luoto ottaa esimerkiksi Pohjois-Savon, jossa iäkkään väestön osuus kasvaa ja työssä oleva väestö vähenee. Alueelle tarvittaisiin lisää veronmaksajia.

Mistä töitä ja veronmaksajia saataisiin?

Kun Luodolta kysyy, miten tässä onnistuttaisiin, hän lähtee liikenteeseen työllisyystoimista.

– Työnantajien tahto sekä osatyökykyisyyden ymmärtäminen olisi hyvin tärkeää. Yhteiskunnallisesti tarvitaan varmasti lisää tukea ja apua osatyökykyisten työllistämiseen. Yhtälailla terveyspalveluissa olisi tärkeä olla tietotaitoa työkyvyn ylläpitoon ja tukemiseen.

Luoto mainitsee myös eläkeläisten osa-aikaisen työllistämisen.

– Kaikissa ikäryhmissä ja väestöryhmissä täytyisi miettiä uudelleen, miten voisi osallistua työntekoon.

Työkyvyttömyyttä on vähiten eteläisessä Suomessa

Paras työkykytilanne on Uudenmaan kunnissa, joista kärjessä ovat Kauniainen, Espoo, Sipoo, Helsinki, Kirkkonummi, Vantaa, Pornainen, Nurmijärvi ja Siuntio. Pohjanmaalta listalle nousee Mustasaari ja Pirkanmaalta Pirkkala.

Ahvenamaan kunnissa pieni asukasmäärä aiheuttaa indeksilaskentaan epävarmuutta ja vaarantaa tietosuojan, ja siksi ne on jätetty pois.

– Pohjanmaalla vähäinen sairastavuus voi selittyä osaltaan yhteisöllisyydellä, yrittäjyydellä ja muilla kulttuurillisilla tekijöillä. Yrittäjyyden kulttuurillinen merkitys voi olla hyvinkin suuri.

Kuntien suurten erojen taustalla ovat muun muassa väestön elintavat, koulutustaso ikäjakauma, työllisyystilanne ja tulotaso. Myös muuttoliike vaikuttaa, kun terveimpiä ja työkykyisimpiä muuttaa työn perässä eteläiseen Suomeen.

– Työllistyminen ja terveelliset elintavat ovat myös yhteydessä toisiinsa, ylilääkäri Riitta Luoto sanoo.

Voit katsoa oman alueesi ja kuntasi tilanteen Kelan tilastopalvelusta (siirryt toiseen palveluun)