Markkinoilla povataan EKP:lta rajua korkokäännettä – suomalaisekonomistit ovat maltillisempia

Inflaation selvä hidastuminen on lisännyt odotuksia, että Euroopan keskuspankki laskisi ohjauskorkoa nopeammin ja tuntuvammin.

Rahamarkkinoilla on alettu ennakoida, että EKP laskisi ohjauskorkoa ensi vuonna jopa 2,5 prosenttiin. Suomessa ekonomistit arvioivat, että korot kyllä laskevat mutta hitaammin.

Rahamarkkinoilla ennustetaan Euroopan keskuspankin laskevan ohjauskorkonsa 2,5 prosenttiin ensi vuonna. Koronlaskut myös alkaisivat ennakoitua aiemmin jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Esimerkiksi talouslehti Financial Timesin jutussa sijoittajat povaavat ensi vuodelle nopeaa laskua, jonka päätteeksi EKP:n talletuskorko voisi olla ensi vuoden lopussa jo 2,5 prosentin tuntumassa.

Dansken Kuoppamäki toppuuttelee

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo, että 2,5 prosentin ohjauskorko kuulostaa isolta muutokselta aiempiin odotuksiin nähden. Nyt EKP:n ohjauskorko on neljän prosentin tasolla.

– On se täysin mahdollista, mutta itse en odottaisi että Euroopan keskuspankki aivan näin paljon laskisi korkoa. Mutta näyttää aika itsestään selvältä, että ensi vuonna jo vuoden ensimmäisellä puoliskolla tullaan laskemaan ohjauskorkoa.

Danske Bankin arvion mukaan ensi vuoden loppuun mennessä ohjauskorot olisivat laskeneet lähelle kolmea prosenttia. Keskuspankki jatkaisi korkojen laskemista seuraavana vuonna.

Korkojen laskua odotetaan markkinoilla entistä kiihkeämmin siksi, että inflaatio on hidastunut ennakoitua nopeammin. Vaikka inflaatio on hidastunut tasaisesti jo kuukausien ajan, tuorein marraskuun inflaatio oli käänteentekevä.

– Inflaatio tippui jo 2,4 prosenttiin eli hyvin lähelle Euroopan keskuspankin tavoittelemaa kahta prosenttia, minkä jälkeen EKP:n johtokunnan jäsenten lausunnot ovat myös pehmentyneet. He näyttävät varsin tyytyväisiltä siihen, mitä on tapahtunut. Heillä alkaa olla kovin vähän syitä pitää korkoa niin korkealla kuin se tällä hetkellä on.

Asuntovelallisille ohjauskoron laskeminen lupaa hyvää.

– Vielä tällä hetkellä korot ovat korkeammalla kuin vuosi sitten mutta pikkuhiljaa jo keväällä kun tulee korontarkistuspäivämääriä niin asuntovelallisten korkotaakka tulee laskemaan, Kuoppamäki arvioi.

Nordean von Gerich: Korot palaavat neutraalille tasolle

Myöskään Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich ei usko Euroopan keskuspankin suureen ja nopeaan korkomuutokseen. Tilanne muuttuu, jos keskuspankki arvioi Euroopan talouskasvun tarvitsevan lisävauhtia.

– Jos keskuspankki kokee, että pitääkin lähteä elvyttämään taloutta nopeasti ja huoli ei olekaan enää korkea inflaatio vaan liian matala inflaatio. Tämä ei ole todennäköisin skenaario mutta se ei ole mahdoton.

Von Gerich arvioi, että inflaatio vakiintuu kahden prosentin tuntumaan ja keskuspankki palauttaa korot neutraalille, tasapainoiselle tasolle.

– Vielä muutama kuukausi sitten ajateltiin vahvemmin, että inflaatio on tahmeampaa sorttia ja pysyy koholla pidemmän aikaa.

Von Gerichin mukaan ei ole vielä mitenkään selvää, että inflaatio laskee tavoiteltuun kahteen prosenttiin. Takaiskujakin voi tulla.