Pöytyälle suunnitellaan yhtä maan suurimmista biokaasulaitoksista – sama yhtiö rakentaa jo kolme kertaa suurempaa laitosta Tanskassa

Wega Group suunnittelee isoa biokaasulaitosta Varsinais-Suomessa sijaitsevalle Pöytyälle.

Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten lantaa, olkea, ylijäämärehua sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Laitoksen suunniteltu käsittelykapasiteetti on yli 300 000 tonnia vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurimpia. Hankkeen rahoittajana on tanskalainen Copenhagen Infrastructure Partners, jolla on kokemusta suuremmistakin laitoksista, kertoo projektin vetäjä Tapio Helotie.

– Rahoittajallamme on Tanskassa rakenteilla kolme kertaa suurempi laitos, mitä tämä tulisi olemaan. Tämän kokoluokan biokaasulaitokset eivät siis maailmalla ole mitään uutta, mutta Suomessa kylläkin. Eurooppalaista, isompaa kokoluokkaa tässä haetaan.

Valmistuessaan laitos tuottaisi yli 150 gigawattituntia nesteytettyä biometaania. Käsittelemällä lantaa yhtiö kertoo pyrkivänsä vähentämään Itämeren ravinnekuormitusta ja parantamaan Varsinais-Suomen ravinnekertoa samalla tuottaen liikennesektorille uusiutuvia polttoaineita.

Yhtiöllä on käynnissä vastavanlainen hanke Pohjois-Pohjanmaan Nivalassa.

– Aikalailla vastaava hanke siellä, tosin maataloudessa on siellä hieman erilainen painotus. Nivalassa ollaan jo pidemmällä, sanoisin että tämä Pöytyän hanke on sitä puolisen vuotta jäljessä.

Keskustelutilaisuus Pöytyän kunnanvirastolla Kyrössä

Wega ja Pöytyän kunta järjestävät biokaasuhankkeesta keskustelutilaisuuden Pöytyän kunnanviraston Kyrön toimipisteessä 12. joulukuuta kello 9. Helotie toivoo paikalle erityisesti heitä, jotka olisivat kiinnostuneita tuottamaan esimerkiksi lantaa tai ylijäämärehua laitokselle.

– Olemme tosiaan vielä hyvin alkuvaiheessa tässä hankkeessa. Nyt olisi tärkeää löytää ne raaka-aineet ja tuottajat. Hanke on jo nyt herättänyt paikallisissa mukavasti mielenkiintoa, joten lupaavalle näyttää.