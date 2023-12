Hypo: Edessä on asuntomarkkinoiden nollavuosi

Korot, väestönkasvu ja hallituksen varainsiirtoveromuutokset määräävät nyt asuntomarkkinoiden suunnan. Ensi vuonna kaupankäynti viriää, mutta hinnat kääntyvät selkeämpään nousuun vasta loppuvuodesta, arvioi Suomen Hypoteekkiyhdistys.

– Kaupungit kasvavat nyt nopeammin kuin koskaan, mutta uusien asuntojen aloitukset on pantu jäihin. Rakennusyhtiöiden myyntivarastot tyhjenevät kysynnän kasvaessa, ja samaan aikaan uusia asuntoja valmistuu kasvukolmioon vähiten 10 vuoteen. Tuloksena se, että hintojen nopeampi kirivaihe ajoittuu vuoteen 2025, Hypon ekonomisti Juho Keskinen sanoo tiedotteessa.

Hypon hintaennuste osoittaa koko maahan kuluvalle vuodelle laskua -6,5%, joka tasoittuu vuositasolla 0,0%:iin ensi vuonna. Pääkaupunkiseudulle Hypo ennustaa vastaavasti kehitystä -7,8% (2023) ja 0,0% (2024).

Korko-odotukset laskevat, mutta suomalaisten asuntolainojen viitekorot pysyttelevät vielä neljän prosentin lähimaastossa. Yleisimmän eli vuoden euriborin mukainen korontarkistus kulkee 12 kuukauden sykleissä, joten lainanottajan kannattaa seurata omia ehtojaan, jotta tietää, millaiseen korkoon on syytä varautua.

Väestö kasvaa nopeasti

Suomen väestö kasvaa nyt nopeimmin sitten vuoden 1956, ja tämän vuoden väestönkasvu on yli 40 000 henkeä. Selityksenä on vilkas maahanmuutto, sillä syntyvyys on painunut alimmilleen sitten vuoden 1833.

– Ristiriita on silmiinpistävä, ja kehitys on yllättänyt väestöennustajat. Maahanmuuttoa selittävät tietenkin globaalit kriisit ja erityisesti Venäjän hyökkäyssota, sillä Ukrainasta tulleet yli 16 000 pakolaista näkyvät meillä tilastoissa juuri tänä vuonna, Keskinen kuvailee.

– Asuntomarkkinoilla ristiriita korostuu, sillä kasvukolmion kärjissä kaupungit kasvavat nopeammin kuin koskaan tilastohistoriassa. Kun siihen yhdistetään uusien asuntojen aloitusten romahtaminen, epäsuhta asuntojen tarjonnan ja kysynnän välissä paisuu vuoteen 2025 mennessä, hän sanoo.

Kuluvan vuoden marras-joulukuussa asuntokauppa on virinnyt varainsiirtoveron muutosten ja korkokäänteen vuoksi. Markkinoiden syväjäätä ylläpitää yhä ajatus, että omalla asunnolla pitäisi tehdä voittoa. Hinnat ovat kuitenkin laskeneet kautta linjan.

– Seuraavankin hankittavan asunnon hinta on laskenut, ja säntillisesti säästäneet, mahdollisesti ylimääräisiä lyhennyksiä asuntolainaansa tehneet kotitaloudet ovat yhä edelleen vahvoilla, kun hakevat itselleen seuraavaa asuntoa, Keskinen sanoo.