Johtajuuden puute kaikissa merkittävissä tehtävissä johti Oulun kaupunginjohtajan eroon: ”Päätös harmillinen mutta väistämätön”

Eroon johtanut luottamuspula ei ole hetkellinen, vaan sitä on käsitelty useasti viime kuukausien aikana.

Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä erosi tehtävästään luottamuspulan ja yleisen johtajuuden vuoksi, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

– Päätös on harmillinen, mutta väistämätön. Olemme hyvässä yhteistyössä ja ymmärryksessä päättäneet virkasuhteen.

Vehkaperän mukaan Määtän johtaminen ei vastannut odotuksia kaikissa merkittävissä kaupunginjohtajan tehtävissä.

– Kaupunginjohtaja on vastaa tämän kokoisessa kaupungissa hyvin isoista asioista. Hän on vastuussa talousarvion valmistelusta, henkilöstöpolitiikan vetämisestä, johtoryhmän työskentelystä, edunvalvonnasta ja laajasta yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Ja valitettavasti yleisjohtajuus näissä kaikissa tehtävissä on ollut sellaista, joka ei ole vastannut meidän odotuksia, Vehkaperä sanoo.

Vehkaperän mukaan luottamuspula ei ole hetkellinen, vaan sitä on käsitelty viikkojen ja kuukausien aikana.

– Seppo Määttä on erittäin ystävällinen ja miellyttävä ihminen ja hänelle toivotaan hyvää jatkoa, mutta tähän tehtävään hän ei valitettavasti ollut sovelias.

Marraskuussa poliisi kertoi, ettei se aloita esitutkintaa asiassa, jossa Määttää ja kahta muuta kaupungin johtohenkilöä syytettiin virkarikoksesta.

Kaupungin työntekijä oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön, kun hänen näkemyksensä mukaan kahteen kaupungin johtoryhmän jäseneen kohdistuneet valitukset haudattiin vähin äänin.

Vehkaperän mukaan tapaus ei liity Määtän työsuhteen päättymiseen.

Seppo Määttä valittiin tehtävään vuosi sitten. Tuolloin Määttä voitti äänestyksen yhden äänen erolla istuvaan kaupunginjohtajaa Päivi Laajalaa vastaan.

– Kyllä tämä loppuviimein oli vuosi sitten valtuustossa poliittinen päätös, Vehkaperä sanoo.