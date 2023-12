Dneprjoella taistellut ukrainalaissotilas kertoo BBC:lle ankarista olosuhteista: ”Onnistuin pakenemaan helvetistä”

Dneprjoen itärannalla käytäviin taisteluihin Hersonin alueella osallistunut ukrainalaissotilas on kertonut Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle rintamalla kokemistaan vaikeuksista.

BBC:n mukaan useat sadat ukrainalaissotilaat ovat onnistuneet rantautumaan joen itärannalle kesällä alkaneen vastahyökkäyksen aikana. Venäjällä on kuitenkin edelleen alueella valtava mies- ja aseylivoima.

Ukrainalaissotilas kertoo BBC:lle viettäneensä useita viikkoja Dneprin itärannalla, kun Ukraina yritti muodostaa uutta sillanpääasemaa Krynkyn kylän ympäristössä. Miehen kertomus antaa joen varrella käytävistä taisteluista synkän ja kaoottisen kuvan.

– Joen ylityspaikkoja tulitetaan koko ajan. Olen nähnyt taistelutoverieni veneiden vain katoavan veteen niiden saatua osuman.

Miehen mukaan kuljetuskalustoa ei ole, joten sotilaat joutuvat käsin kantamaan kaikkia joen yli kuljetettuja varusteita mukanaan. Näihin varusteisiin kuuluvat kaikki tarvikkeet sähkögeneraattoreista, polttoaineesta ja muonituksesta lähtien.

Sotilas kertoo Ukrainan joukkojen tehneen vakavan virhearvion jokea ylittäessään.

– Luulimme, että vihollinen pakenisi meidän saapumisemme jälkeen, ja että voisimme sen jälkeen rauhassa siirtää kalustoa joen yli. Niin ei kuitenkaan käynyt.

– Rantautuessamme vihollinen odotti meitä. Vangitsemamme venäläiset kertoivat myöhemmin, että he olivat saaneet etukäteen tiedon suunnitelmistamme, ja tienneet täsmälleen missä odottaa. He käyttivät kaikkia aseita meitä vastaan, kuten tykistöä, kranaatinheittimiä ja liekinheittimiä. En uskonut selviäväni hengissä.

Pakkaset saapuvat

Sotilas kertoo ukrainalaisten piileskelleen useita päiviä loukussa Krynkyn lähialueen metsissä. Samalla venäläisten lennokit parveilivat heidän asemiensa yllä.

– Huolto oli ketjun heikoin lenkki. Venäjä valvoi huoltokuljetuksiamme, ja tarviketoimitukset vaikeutuivat. Juomavedestä oli todellinen pula.

BBC:n haastatteleman sotilaan mukaan sotilaat joutuivat maksamaan itse ylimääräisistä varusteista, kuten lämpimistä vaatteista.

– Pakkaset ovat saapumassa, ja tilanteesta tulee entistä vaikeampi. Todellisesta tilanteesta rintamalla vaietaan, jottei kukaan tekisi isoa numeroa sen muuttamiseksi.

Venäläissotilaat ottivat marraskuussa yhteen ukrainalaisjoukkojen kanssa Dneprin itärannalla. Venäjä väittää, että video on kuvattu Kozachi Laherin kaupungin läheisyydessä.

Sotilaan mielestä kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mitkä Ukrainan tavoitteet Hersonissa ovat. Hänen mukaansa moni sotilas kokee, että maan sotilasjohto on hylännyt heidät.

– He kokevat, että läsnäolollamme on lähinnä poliittinen merkitys. Me teemme kuitenkin vain työtämme, emmekä mieti strategisia asioita.

Miehistöpula hidastaa Ukrainan operaatiota

BBC:n mukaan Venäjä on Ukrainan toiminnan vuoksi joutunut sitomaan Hersoniin aiempaa enemmän sotilaita Zaporižžjan alueelta.

Yhtiön venäjänkielinen toimitus haastatteli taannoin Dneprjokea Zaporižžjan alueella valvovaa venäläistä, joka kertoi Hersoniin lähtemisen olevan venäläissotilaille ”itsemurhatehtävä”. Miehen mukaan Venäjä on menettänyt monta miestä epäonnistuneissa yrityksissä saada ukrainalaiset perääntymään joen itärannalta.

Ukrainan armeija haluaa puolestaan iskeä Venäjän huoltoyhteyksiin ja saada venäläiset perääntymään, jottei joen länsipuolella asuvien siviilien tarvitse pelätä Venäjän tykistötulta. BBC:n mukaan tämä tarkoittaa, että molemmat osapuolet kärsivät taisteluissa kovia tappioita.

– Useimmiten miehistötappiot johtuivat virheistä. Yksi ei heittäytynyt ojaan ajoissa, toinen maastoutui huonosti. Jos keskittyminen herpaantuu, tulta tulee välittömästi joka suunnasta.

Dneprjoenkin taisteluista on muodostunut väsytystaistelu. Siksi Ukraina kaipaa nyt kipeästi lisävahvistuksia rintamalle.

– Tänne oli tarkoitus lähettää useampi prikaati yksittäisten komppanioiden sijaan. Meillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi miehiä, ukrainalaissotilas sanoo BBC:lle.

Miehen mukaan sotilaiden joukossa on paljon nuoria miehiä, joilla ei ole juurikaan koulutusta tai taistelukokemusta. Kaikki vapaaehtoiset värvättiin hänen mukaansa jo sodan alkuvaiheessa.

– Nyt rintamalle saapuvat ne nuoret, jotka eivät välttele kutsuntoja. Tämä voi kuulostaa huvittavalta, mutta jotkut merijalkaväen sotilaista eivät osaa edes uida.

– Tämä on täydellinen painajainen. Vuosi sitten en olisi sanonut näin, mutta olen saanut tarpeekseni.

Pako helvetistä

Dneprin itärannalla sijaitseva Krynkyn kylä on tuhoutunut taisteluissa täysin. Siitä huolimatta Ukraina jatkaa uuden sillanpääasemansa puolustamista.

– Jouduin sivuun saatuani aivotärähdyksen miinan räjähdettyä. Yksi taistelutovereistani ei selvinnyt. Vain kypärä jäi jäljelle.

– Minusta tuntuu, että onnistuin pakenemaan helvetistä, mutta meidät korvanneet ihmiset joutuivat vielä kovemmalle. Seuraava kierto lähestyy. Pian on jälleen minun vuoroni ylittää joki.

Ukrainan armeija on kieltäytynyt kommentoimasta Hersonin operaatiota BBC:lle sotilaiden turvallisuuteen vedoten.