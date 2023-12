Jopa 75 prosenttia kynttilätulipaloista jää tilastojen ulkopuolelle – tiedätkö, milloin hätäkeskukseen pitää soittaa?

Kynttilätulipalot eivät ole vähentyneet, vaikka led-kynttilät ovat yleistyneet. Asiantuntijan mukaan osa ihmisistä on saattanut unohtaa, miten aitoja kynttilöitä käytetään turvallisesti.

Kun ulkona on pimeää, moni luo tunnelmaa sisätiloihin kynttilöiden avulla. Se näkyy suoraan myös kynttilästä alkunsa saaneiden tulipalojen määrässä.

Niin sanotuista kynttilätulipaloista 28 prosenttia syttyy joulukuussa, 14 prosenttia tammikuussa ja 13 prosenttia marraskuussa, kertoo pelastustoimen erityisasiantuntija Esa Kokki hyvinvointialueyhtiö Hyvilistä. Kolmen kuukauden aikana tapahtuu siis yli puolet koko vuoden paloista.

Viime vuosina kynttilätulipalojen määrä on pysynyt melko tasaisena. Led-kynttilöiden yleistyminen ei ole ainakaan vielä vähentänyt palojen määrää.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino pitää mahdollisena, että osa ihmisistä on unohtanut, miten aitoja kynttilöitä käytetään turvallisesti.

Kynttilän luomasta tunnelmasta voi nauttia, kunhan huomioi turvallisuuden. Arkistokuva. Kuva: Outi Kuitunen / Yle

Hänen mukaansa kynttilää täytyy kohdella kuin avotulta, oli kyseessä tuikku tai ulkotuli. Kynttilän läheisyydessä ei saa olla palavaa materiaalia, ja sen pitää olla sijoitettuna niin, ettei se voi vahingossa kaatua.

– Silloin perusteet ovat jo aika hyvällä mallilla, toteaa Leino.

Lisäksi on tärkeää, että kynttilää valvotaan.

– Ei välttämättä tarvitse istua vieressä 24/7, mutta säännöllisesti katsoa, että tilanne on edelleen turvallinen.

Kaikille Leino ei suosittele kynttilöiden käyttämistä, oli kyseessä tavallinen tai led.

– On ollut muutamia tapauksia, joissa muistisairas vanhus on yrittänyt sytyttää led-kynttilää vanhaan tuttuun tapaan tulitikulla. Silloin huolehtivien omaisten hyvästä ajatuksesta onkin seurannut huono lopputulos, hän kertoo.

Vastaavissa tapauksissa kynttilöistä olisi syytä luopua kokonaan.

Valtaosa paloista jää tilastojen ulkopuolelle

Asuinrakennuksissa syttyy vuosittain noin 75 tulipaloa kynttilöistä, mikä on noin 2,5 prosenttia kaikista asuinrakennuspaloista. On kuitenkin mahdollista, että todellisuudessa paloja on rutkasti enemmän.

Esa Kokin mukaan jopa 75 prosenttia paloista saattaa jäädä pelastusviranomaisilta pimentoon. Kaikista tulipaloista ei tarvitse ilmoittaa.

– Jos esimerkiksi kynttilä kaatuu ja sytyttää joulukoristeet pöydällä palamaan, mutta asukas saa palon sammutettua sammutuspeitolla, ei tarvitse soittaa hätäkeskukseen. Tällöin on kuitenkin tapahtunut tulipalo, kertoo Kokki.

Hätäpuhelu pitää soittaa, jos kyseessä on hengenvaarallinen tilanne, jota ei pysty itse hoitamaan.