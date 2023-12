Oulun alueelta löydettiin isokokoinen torakka – lajia ei tiettävästi ole ennen tavattu Suomessa

Torakkalaji on kiiltävän tummanruskea. Savutorakka on päätynyt Suomeen ihmistoiminnan, luultavimmin kansainvälisten kuljetusten mukana.

Isokokoinen torakkalaji on havaittu ensimmäistä kertaa Suomesta. Yli kolmen sentin pituinen torakka löytyi joulukuun alussa Oulun alueelta, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Torakka toimitettiin Oulun yliopiston yli-intendentti Marko Mutaselle, joka määritti yksilön Periplaneta fuliginosa -torakaksi. Lajille ei vielä ole suomenkielistä nimeä. Englanniksi se on smokybrown cockroach, joten Mutanen kutsuu sitä savutorakaksi.

Torakkalaji on kiiltävän tummanruskea, eikä lajia ole tiettävästi tavattu Suomessa aiemmin. Savutorakka on päätynyt Suomeen ihmistoiminnan, todennäköisesti kansainvälisten kuljetusten mukana.

Oulun yliopiston tiedotteessa kerrotaan, että savutorakka on sokeritorakan sukulainen. Maailmalla se on levinnyt ihmisasuntojen riesaksi. Näin on esimerkiksi Japanissa, Australiassa ja eteläisessä Pohjois-Amerikassa. Savutorakka viihtyy erityisesti kosteimmissa ja lämpimimmissä osissa. Sen ravinnoksi kelpaa hyvin monipuolisesti erilainen orgaaninen jäte, myös ihmisravinto.

– Ihmisasunnoissa tuntuu aina vallitsevan eri lajeille sopivat olosuhteet, Mutanen arvioi.

Mutanen kertoo, että savutorakasta tunnetaan toistaiseksi Euroopasta vain harvoja havaintoja, mutta tosiasiassa se voi olla varsinkin Etelä-Euroopassa jo laajalle levinnyt ihmisen seuralaislaji.

Muiden torakoiden tavoin savutorakka lisää epähygieniaa, levittää tauteja ja aiheuttaa allergisia oireita ja astmaa, mutta niistä ei ole varsinaisesti haittaa rakennuksille. Mutanen toteaa tiedotteessa, että mikäli yhden yksilön bongaa, ei vielä tarvitse huolestua, mutta mikäli löytyy toinenkin, on syytä epäillä, että savutorakka on onnistunut lisääntynmään.

– Savutorakka ei näytä olevan haitallinen vieraslaji, sillä se ei uhkaa luonnonvaraista alkuperäislajistoa, mutta tuholaislajiksi sen voinee laskea, Mutanen kertoo tiedotteessa.