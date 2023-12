Pehmolelukauppa käy kiivaana ennen joulua, ja siitä on kiittäminen yhtä tuotetta

Squishmallows-pehmolelujen suosio on edelleen hurjaa.

Esimerkiksi Prismassa tänä syksynä myydyistä pehmoleluista lähes puolet on Squishmallowseja. Samoissa lukemissa liikutaan Verkkokauppa.comissa.

Squishmallows-hahmoja on tehty jo yli tuhat. Verkkokauppa.comin lelukategorian tuotepäällikkö Essi Tyson-Fyhr uskoo, että juuri monipuolisuus vetoaa kuluttajiin.

– Näissä on vain taivas rajana. On chilipulloa ja avocado-corgia. Joka kerta kun tulee uusia, yllättyy, että mitä ne nyt on taas keksineet, Tyson-Fyhr nauraa.

Hahmojen luoja, yhdysvaltalainen Jonathan Kelly on hakenut vaikutteita Japanista. Sen vuoksi hahmot poikkeavat perinteisistä pehmoleluista.

– Squishmallowseista löytyy jokaiselle jotakin, ja ovathan ne supersöpöjä. Nämä vetoavat myös aikuisiin – itse omistan tällä hetkellä kaksi kissaa ja yhden suolakurkun, Tyson-Fyhr kertoo.

11-vuotias Iiris Tenhola omistaa 11 Squishmallows-pehmoa.

– Näitä on kiva keräillä, koska nämä ovat tosi kivan näköisiä ja näitä on erikokoisia, kertoo orivesiläinen Iiris.

Tiktokista se tämäkin lähti

Squishmallows-lelujen voittokulku alkoi vuonna 2020 koronapandemian aikaan, kun tiktokkaajat esittelivät pehmokokelmiaan.

Verkkokauppa.com on yrittänyt ennakoida suosikkihahmoja ja niiden menekkiä joulusta 2021 lähtien, mutta se on vaikeaa.

– Joku yllättävä malli onkin yhtäkkiä ihan kaikkien lemppari. Se ei kuitenkaan toistu, vaan seuraavan vuoden suosikki on aivan joku muu, Tyson-Fyhr sanoo.

Hän arvelee, että tänä vuonna suosittuja ovat esimerkiksi lehmähahmo ja sateenkaarisiili.

Avaa kuvien katselu Squishmallows-pehmoja on jo tuhatkunta erilaista. Kuva: Reuters

Prisman kodintekniikan, viihteen ja lelujen myyntipäällikkö Petrus Lesonen kertoo tiedotteessa, ettei äkkiseltään muista näin isoa hittiä joulun alla yhdessä lelukategoriassa.

– Uskon, että niiden suosio perustunee tuotteiden keräiltävyyteen. Suosioon vaikuttaa tietysti myös söpö ulkomuoto, Lesonen toteaa.

Juttua korjattu 8.12. klo 14.54: Korjattu haastateltavan sukunimi Iiris Tenholaksi. Aiemmin jutussa oli väärä kirjoitusasu Tenhula.