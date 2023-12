Korkein oikeus: Terrorismirikoksista Itä-Ukrainassa epäilty Voislav Torden päästettävä heti vapaaksi

Voislav Petrovskin perustamaa Rusitš-sotilasryhmää on syytetty raakuuksista Ukrainassa. Ukraina on vaatinut Suomelta miehen luovuttamista.

Korkein oikeus katsoo, että Suomi ei voi suostua Voislav Tordenin luovuttamiseen Ukrainaan.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan Tordenin säilössä pitämiselle mahdollisen luovuttamisen varmistamiseksi ei ole enää edellytyksiä.

KKO määrää Tordenin päästettäväksi heti vapaaksi, ellei muuta syytä vapaudenmenetykselle ole.

Ukraina on pyytänyt Tordenin, joka on entiseltä nimeltään Jan Petrovski, luovuttamista Suomelta. KKO on nyt antanut luovutuspyyntöä koskevan lausunnon ulkoministeriölle.

Miehen perustamaa Rusitš-sotilasryhmää on syytetty raakuuksista Ukrainassa.

KKO: vaarana epäinhimillinen kohtelu Ukrainassa

KKO katsoo, että on olemassa todellinen vaara, että Torden voi joutua Ukrainassa sijoitettavaksi sellaiseen vankilaan, jossa olosuhteet eivät täytä Euroopan ihmisoikeussopimuksen edellyttämiä inhimillisen kohtelun vaatimuksia.

Ukrainan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Tordenin asiassa esitutkinta ja oikeuskäsittely toteutettaisiin Dnipropetrovskin alueella ja hänet sijoitettaisiin lähimpään tutkintavankilaan.

KKO katsoo, että asian arvioinnissa ei olennaista merkitystä ole sillä, että luovutuspyynnössä on tuotu esiin mahdollisuus sijoittaa Torden myös johonkin toiseen tutkintavankilaan, joka sijaitsee kauempana taistelutoimista.

KKO viittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön lisäksi myös Ruotsin korkeimman oikeuden lokakuussa antamaan päätöksen, jossa se katsoi, että rikoksesta epäillyn luovuttamiselle Ukrainaan oli este.

Ukrainan ihmisoikeustilannetta koskevien raporttien mukaan vankiloiden olosuhteet Ukrainassa ovat sodan aikana entisestään heikentyneet ja voivat muodostaa uhkan elämälle ja terveydelle.

Lisäksi on raportoitu kidutuksesta ja väkivallasta muun muassa sellaisten henkilöiden osalta, joiden epäillään tehneen yhteistyötä Venäjän kanssa.

Torden otettiin kiinni heinäkuussa

Pahamaineisen venäläisryhmän ex-komentaja otettiin kiinni heinäkuussa Helsinki-Vantaa lentoasemalla epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta ja terroristiryhmän toiminnan muusta tukemisesta.

Mahdollisen luovuttamisen varmistamiseksi Tordenin säilössä pitäminen vahvistettiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 25. elokuuta antamalla päätöksellä.

Käräjäoikeus määräsi Tordenin pitämisestä edelleen säilössä myös syyskuussa ja lokakuussa.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Yle oli paikalla kun Itä-Uudenmaan käräjäoikeus alkoi käsittellä Tordenin vangitsemista elokuussa