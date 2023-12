Ukrainalaisten pakolaisten nopea siirtäminen poiki hätää, kyyneliä ja kanteluita – nyt Migri muuttaa käytäntöjään

Ukrainalaisen perheen pakkaamia tavaroita Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa 27.11.2023, kun he saivat siirtopäätöksen.

Maahanmuuttovirasto muuttaa käytäntöjään vastaanottokeskusten asiakassiirroissa.

– Tulemme ohjeistamaan aiempaa tarkemmin asiakassiirtojen aikataulusta, asiakkaille viestimisestä siirtojen yhteydessä ja korostamaan myös toiminnan asiakaslähtöisyyttä, kertoo Vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Asiakassiirrot nousivat julkisuuteen pari viikkoa sitten, kun turvapaikanhakijoita siirrettiin lyhyellä varoitusajalla Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksesta toisille paikkakunnille. Migri on tehnyt lyhyen varoitusajan siirtoja kuitenkin jo vuosia (HS).

Asiakkaille oli ilmoitettu torstaina iltapäivällä, että heidät siirrettäisiin seuraavana aamuna toisella paikkakunnalle. Tuolloin kerrottiin, että monet asiakkaista olivat hätääntyneitä ja ihmeissään siirroista.

Nurmi kertoo, että siirroista on tullut hyvin paljon palautetta eri tahoilta. Siirroista on tehty kanteluita myös oikeusasiamiehelle.

Siirrot ovat tulleet yllätyksenä oppilaitoksellekin

Oulussa aikuisten perusopetuksen opinto-ohjaajana työskentelevän Erika Holapan ohjattavina on paljon turvapaikanhakijoita. Hän on todistanut lukuisia äkkisiirtoja.

Holappa on itse alkanut kiinnittää huomiota siirtoihin erityisesti parin viimeisen vuoden aikana.

– Se on ollut jotenkin näkyvämpää.

Holapan mukaan siirrot ovat tulleet päivän tai parin varoitusajalla. Siirrot ovat olleet niin nopeita, että yleensä oppilaalle ei ole ehditty antaa erotodistusta tai opintorekisteriotetta mukaan.

– Toki sen jälkikäteenkin pystyy saamaan, mutta ainahan se olisi hallitumpaa, jos me saataisiin se tieto, että henkilö on eroamassa ja voitaisiin rauhassa hoitaa loppuun ohjaukselliset toimenpiteet. Opiskelijoillekin jäisi siitä varmasti rauhallisempi olo lähteä jatkamaan.

Monet siirretyistä olivat Holapan mukaan ehtineet kotiutua Ouluun. Hänen erityisen hankalan asiasta tekee siirron yllätyksellisyys – turvapaikanhakijat eivät ole lainkaan osanneet varautua, että siirto voisi olla edessä.

Se on johtanut vaikeisiin tilanteisiin. Monesti siirrettäville saattaa olla epäselvää, miksi heidät siirretään.

– Näkyvimpiä ovat sellaiset, joissa opiskelija on ehtinyt käydä koulussa pyörähtämässä ennen lähtöä ja on ollut tosi pahoilla mielin, saattanut itkeskellä, olla vähän hädissään, että mitä nyt tapahtuu ja mitä miksi hänet siirretään.

Nurmen mukaan siirroissa pyritään ottamaan huomioon erilaisia paikkasidonnaisuuksia, kuten työ tai koulutuspaikka.

Vastaanottokeskuksia on erilaisia

Oulussa nopeita asiakassiirtoja selittää se, että Heikinharjun vastaanottokeskus on niin sanottu transit-keskus.

Se tarkoittaa kauttakulkukeskusta, jossa hoidetaan maahantulijoiden ensivaiheen toimenpiteet. Sieltä turvapaikanhakijat siirretään niin sanottuihin odotusajan vastaanottokeskukseen.

– Odotusajan keskus on siis vastaanottokeskus, johon asiakas majoittuu odottamaan turvapaikkapäätöstä. Eniten siirtoja tapahtuu näiden keskusten välillä, Nurmi kertoo.

Nurmen mukaan asiakassiirtoja niin sanotuista odotusajan keskuksista toiseen tai alueelta toiselle tulee lähtökohtaisesti välttää.

Transit-keskus on tarkoitettu lähtökohtaisesti lyhytaikaista oleskelua varten, mutta niiden yhteydessä voi olla myös muuta majoitustilaa. Oulussa sijaitsee pysyvänä toimintona muun muassa alaikäisyksikkö.

– Oulussa on myös muita asiakkaita kuin näitä nopeasti siirrettäviä asiakkaita.

Huolena katkeroituminen

Holappa kertoo, että hänen kohdalleen on sattunut tapauksia, jossa henkilö on ehtinyt asua Oulussa jo huomattavan pitkään.

– On ollut tilanteita, että opiskelija on jo edennyt opinnoissa ihan päätösvaiheeseen ja siinä vaiheessa on saattanut tulla lähtö, Holappa kertoo.

Hän peräänkuuluttaa äkkisiirtojen vaikutuksia turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen. Hänen mukaansa siirrot katkaisevat kotoutumisprosessin: kielen oppiminen hidastuu, verkostot katkeavat ja turvallisuuden tunne järkkyy.

– Pahimmassa tapauksessa henkilö tipahtaa pois kotoutumisen kelkasta. Ehkä katkeroituu ja ajattelee, että tällä ei ole mitään väliä. Se taas voi johtaa syrjäytymiseen, ja se tulee yhteiskunnalle kalliiksi.