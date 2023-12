Yksityisteiden korjaamisen lihavat vuodet ovat ohi – moni hakemus saa jatkossa kieltävän vastauksen

Yksityisteiden korjaamiseen on ollut viime vuosina runsaasti rahaa tarjolla. Nyt tilanne muuttuu. Arkistokuva.

Yksityisteiden perusparannuksiin on ensi vuonna jaettavissa merkittävästi vähemmän rahaa kuin edellisinä vuosina.

Valtionavustuksia yksityisteiden perusparannuksiin joudutaan jatkossa priorisoimaan aiempaa tarkemmin.

Taustalla on paitsi avustusmäärärahojen niukentuminen, myös avustushakemusten lisääntyminen.

Keski-Suomen ely-keskuksen mukaan yksityisteiden perusparannusrahaa hakevien tiekuntien on syytä varautua siihen, että avustuspäätös saattaa olla myös kielteinen.

Hakemusmäärät moninkertaistuivat

Muutaman edellisen vuoden ajan valtio on panostanut yksityisteiden korjauksiin. Ely-keskuksilla on ollut poikkeuksellisen paljon rahaa myönnettäväksi perusparannuksiin ja kuluvan vuoden alussa myös avustusprosentteja korotettiin reippaasti.

Kun tieto asiasta on lisääntynyt, avustushakemusten määrä on lähtenyt jyrkkään kasvuun. Vuonna 2023 hakemuksia on tullut koko Suomessa moninkertainen määrä edellisiin vuosiin verrattuna.

– Ely-keskuksiin on tullut hakemuksia loppuvuodesta useita satoja. Hakemusten tarvitsema avustusmäärä ylittää huomattavasti käytettävissä olevat määrärahat. Nämä hakemukset siirtyvät käsiteltäväksi ensi vuodelle, kertoo rakennusasiantuntija Erja Vainionpää Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Yhtälöstä tekee haastavan se, että ensi vuonna avustusrahaa on jaettavissa merkittävästi aiempaa vähemmän.

Vuoden 2024 valtion talousarvioesityksessä yksityisteiden perusparannusavustuksiin ja erityiskohteisiin on varattu yhteensä 8,5 miljoonaa euroa.Vielä tänä vuonna vastaavaa rahaa oli jaettavana 23 miljoonaa euroa ja vuosina 2021–2022 lähes 30 miljoonaa euroa vuosittain.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtaja Pipsa Eklundin mukaan alueelliset erot jäljellä olevan rahoituksen ja hakemusten määrän suhteen ovat suuria. Osalla ely-keskuksista on vielä kohtuullisesti aikaisempien rahoituskausien siirtomäärärahoja käytettävissä, mutta osa joutuu jo nyt tekemään priorisointia hankkeiden välillä.

Rahaa saavat nyt huonokuntoisimmat tiet

Avustuksia myönnetään jatkossa ensisijaisesti hankkeisiin, joissa liikennöinti tiellä on vaurion vuoksi kokonaan estynyt tai uhkaa estyä. Tällaisia hankkeita ovat ely-keskuksen näkökulmasta ennen kaikkea siltojen ja suurien rumpujen korjaaminen.

Hylättyjä avustushakemuksia tulee väistämättä olemaan aiempaa enemmän. Vainionpää haluaa kuitenkin muistuttaa, ettei kyseessä välttämättä ole lopullinen ratkaisu.

– Hylkäävä päätös ei tarkoita asian lopullista hylkäämistä, vaan avustushakemuksen voi laittaa vireille uudestaan tulevina vuosina.