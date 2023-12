Tällä sommelierilla on ”salainen tehtävä”: aikoo opastaa suomalaiset seuraavan hittijuoman makuun

Minaë Tani-LaFleur on ammattinsa puolesta mahdollisesti ainoa laatuaan Suomessa. Hän on kikisakeshi eli sake-sommelier.

Hänen tehtävänsä on opastaa janoisia saken valinnassa ja valottaa heille, miten nauttia perinteisestä japanilaisesta alkoholijuomasta.

– Salainen missioni on tehdä Suomesta Euroopan sake-trendin keskus. Toivon, että sake on tulevaisuudessa suositumpaa kuin nyt, ehkä jopa yhtä suosittua kuin viini.

Tani-LaFleurin mielestä saken suosio on kasvanut globaalisti ja Japanin ulkopuolella on kasvava määrä sake-panimoita.

Alkuvuonna esimerkiksi New York Times kertoi sake-buumista Yhdysvalloissa. Japanissa sen sijaan ollaan oltu huolissaan saken suosion laskusta maan nuorten keskuudessa.

Tani-LaFleur muutti Suomeen vuonna 2017, kun hänen puolisonsa sai töitä Oulusta. Japanissa hän ei työskennellyt saken parissa, mutta nautiskeli aika ajoin juomaa vapaa-ajallaan.

Suomessa hänellä oli aluksi haasteita löytää töitä kielimuurin vuoksi.

Pian hän kuitenkin huomasi, että monet suomalaiset olivat kiinnostuneita japanilaisesta ruuasta ja kulttuurista.

Avaa kuvien katselu Minaë Tani-LaFleur on rakastanut kokkaamista pitkään. Hänen äitinsä, isoäitinsä ja anoppinsa ovat hänelle ruuanlaiton esikuvia ja opettajia. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Ruoka ja sake parantavat toisiaan

Vuonna 2020 Minaë Tani-LaFleur puolisoineen muutti Helsinkiin, jossa hän huomasi myös izakaya-tyylisten ruokapaikkojen kasvavan suosion.

Izakaya on pubityylinen japanilainen ravintola, jossa on tarjolla esimerkiksi sakea ja pieniä ruoka-annoksia.

Tani-LaFleurilla ei ollut kokin koulutusta, mutta hän alkoi pohtia mahdollisuutta ruoka- ja ravintola-alan yrittäjänä.

Sake ei ole pelkkä juoma. Ruoka kuuluu Tani-LaFleurin mukaan olennaisesti sake-kokemukseen.

Häntä inspiroivat erityisesti keittiömestarit, jotka yhdistelevät saken kanssa ei-japanilaisia ruokia. Hän itsekin halusi kokeilla juoman parittamista juustojen, hedelmien ja ruokien kanssa, joita hän ei ollut maistanut Japanissa.

– Tämä sai minut ajattelemaan, että sakella voi olla potentiaalia viinin veroisena globaalina juomana.

Nykyisin Tani-LaFleur työskentelee esimerkiksi kokkina sekä järjestää sake-maisteluita ja pop-up keittiöitä.

Sake – perinteinen japanilainen alkoholijuoma Saken ainekset ovat vesi, riisi, kôji-home ja hiiva. Juomaa voidaan maustaa myös esimerkiksi hedelmillä.

Sake sisältää useimmiten noin 15 prosenttia alkoholia. Vahvuus voi kuitenkin vaihdella 7–21 prosentin välillä.

Sake-tyyppejä on useita. Erityisen laadukkailla sakeilla on usein korkea riisin kiillotusaste.

Sakea kutsutaan myös riisiviiniksi ja sillä on esimerkiksi aromaattisia yhtymäkohtia viiniin. Valmistusprosessi eroaa kuitenkin täysin. Sakea valmistetaan käymisprosessilla oluen tapaan.

Sakea voi nauttia joko kylmänä, huoneenlämpöisenä tai lämpimänä riippuen saketyypistä. Avaa

Avaa kuvien katselu Saken valmistusprosessissa muodostuvaa sakkaa käytetään myös ruuanlaitossa ja jopa kauneustuotteena Japanissa. Maku on taikinainen. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Avaa kuvien katselu Saken kanssa voidaan tarjota tapas-tyylisiä pieniä annoksia, joita kutsutaan ”otsumamiksi”. Kattauksessa on esimerkiksi paistettua kananrintaa misopedillä. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Ravintolat laajentavat listojaan rohkeammin

Juoma-asiantuntija ja Laurea ammattikorkeakoulun lehtori Anikó Lehtinen näkee, että kiinnostus sakeen on nousemassa myös Suomessa. Hänestä suomalaisissa ravintoloissa otetaan entistä rohkeammin erilaisia juomia listoille.

– Suomessa on eri kaupungeissa ravintoloita, joissa sake on aika isossa roolissa. Kyse ei ole pelkästään japanilaisen ruuan ravintoloista, vaan myös ravintoloista, joissa on fuusio- tai eurooppalaishenkistä ruokaa.

Lehtisen mukaan yleensä juomakulttuurin ilmiöt tulevat osana ruokakulttuuria. Japanilaista ruokaa sushia on ollut saatavilla Suomessa jo 1990-luvulta alkaen.

Hän kertoo, että sakea käytetään myös yhä useammin cocktailien ainesosana. Tällä hetkellä juoma-alalla kiihtyy Lehtisen mukaan vähäalkoholillisuuden trendi, ja myös sakesta voidaan tehdä miedompia drinkkejä.

– Uskon, että saken käyttö ravintoloissa yleistyy, kun ravintoloitsijat huomaavat sen edut. Se on mietoa, mutta maultaan mielenkiintoista ja helposti yhdisteltävää. Se tulee laajenemaan yhdeksi vaihtoehdoksi viinien ja oluiden rinnalle.

Avaa kuvien katselu Omaa lasia ei ole soveliasta täyttää illallispöydässä, vaan seuralaisen sake-kiposta pidetään huolta. Kuvassa Minaë Tani-LaFleurin sakesta kiinnostunut kollega Christofer Podtjanigin kaataa sakea ”tokkurista”. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Suomalaiset ovat kiinnostuneita uusista juomatrendeistä

Myös Alkon viinien tuotepäällikkö Karina Tiihonen uskoo, että suomalaisten kiinnostus sakeen kasvaa.

Tällä hetkellä Alkossa on myynnissä 14 erilaista sakea ja suunnitteilla on laajentaa valikoimaa.

Tiihonen kertoo, että saken myynnissä alkoi kasvu reilut 15 vuotta sitten, minkä jälkeen myynti on pysynyt tasaisena Suomessa. 2020-luvun alussa on näkynyt hienoista myynnin kasvua.

– Suomalaiset ovat hyvin valmiita ja nopeita omaksumaan uusia juomatrendejä. Suomalaiset ovat uteliaita, jos verrataan muihin pohjoismaalaisiin.

Avaa kuvien katselu Sakea voidaan juoda esimerkiksi puisista tai keraamisista kipoista. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Juoma-asiantuntija Anikó Lehtisen mielestä saken suosion kasvun haasteena on se, että moni suomalainen luulee saken olevan vahvempaa alkoholia. Yleensä saket ovat noin 15 prosentin vahvuisia juomia.

Myös sake-sommelier Minaë Tani-LaFleur kertoo kohdanneensa ihmisiä, joilla on ikäviä kokemuksia sakesta. Käsityönä valmistettujen sakejen maistaminen on yleensä muuttanut mieltä.

– On mielenkiintoista, että vaikka markkinat ovat Suomessa pienet, täällä on maahantuojia, jotka tuovat fantastisia käsityönä valmistettua sakea.

Tani-LaFleur kertoo silti havainneensa, että monet suomalaiset ovat positiivisesti yllättyneitä saken hedelmäisestä ja makeastakin mausta.

– Sake voi antaa mukavan hellän nosteen ja jopa euforisen tilan.