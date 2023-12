Nämä asiat johtivat Töölöntorin luvattomaan mielenosoitukseen – järjestäjä ei lopulta vastannut enää poliisin puheluihin

Itsenäisyyspäivän tapahtumat Helsingin Töölöntorilla ovat aiheuttaneet keskustelua viime päivinä.

Keskiviikkona Töölöntorille kokoontui yli tuhat ihmistä osoittamaan mieltään luvattomassa Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa.

Poliisi kertoi jo ennen itsenäisyyspäivää, että Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät olivat ilmoittaneet kokoontuvansa Töölöntorilla kello 16–20. Poliisi ei kuitenkaan ollut antanut kokoontumiselle lupaa, koska kello 18.30 samalle alueelle oli tulossa 612-soihtukulkue. Poliisi oli antanut kulkueelle luvan kokoontua torille.

Poliisin mukaan olisi ollut turvallisuusriski, jos ryhmät olisivat olleet torilla samaan aikaan.

Tämän vuoksi poliisi tyhjensi Töölöntorin Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen osallistujista ja teki paikalta 54 kiinniottoa. Mielenosoittajat ovat kritisoineet muun muassa poliisin voimankäyttöä. Poliisi taas kiistää virkavallan käyttäneen kovia otteita.

Selvitimme kohun molemmilta osapuolilta, miten tapahtumat etenivät.

Avaa kuvien katselu Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät olivat ilmoittaneet kokoontuvansa Töölöntorille, vaikka poliisi ei antanut tähän lupaa. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Poliisin mukaan neuvotteluja ei käyty

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola kertoo, että Helsinki ilman natseja -ryhmä on poliisille tuttu jo aiemmilta vuosilta.

Tänä vuonna heidän kanssaan käydyssä viestinvaihdossa on kuitenkin Porolan mukaan tapahtunut muutos.

– Olemme neuvotelleet ryhmän kanssa aiemminkin ja yleensä on toimittu kutakuinkin sen mukaan, mitä on sovittu. Tänä vuonna neuvottelupyyntöihin on kyllä vastattu, mutta neuvotteluja ei ole suostuttu käymään.

Porolan mukaan tapahtuman järjestäjille lähetettiin ennen itsenäisyyspäivää kirjallinen ilmoitus mielenilmauksen kieltämisestä.

Lisäksi poliisi kertoo olleensa järjestäjiin yhteydessä puhelimitse. Poliisin mukaan vastapuoli ei suostunut neuvottelemaan toisenlaisesta vaihtoehdosta mielenosoituksen toteutumiselle.

Avaa kuvien katselu Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porolan mukaan Töölöntorin alueella on poliisikameroita. ”Niillä on merkitystä tapahtumien jälkikäteisarvioinneissa”, hän sanoo. Kuva: Lehtikuva

Porolan mukaan ei ole poliisin tehtävä ehdottaa ryhmälle uutta kokoontumisaikaa tai -paikkaa. Järjestäjät eivät ilmoittaneet poliisin tietoon uutta mielenosoitusta, jonka takia poliisi jatkoi neuvotteluyrityksiään.

Lisäksi poliisin neuvottelujoukko oli paikan päällä Töölöntorilla keskustelemassa mielenosoituksen järjestäjien kanssa.

– Neuvottelujoukko keskusteli järjestäjien kanssa puolesta tunnista tuntiin. Sen jälkeen aloimme poistaa ihmisiä. Kerroimme jokaiselle poistettavalle, että paikalta tulee poistua tai tulee kiinniotto. Informoimme tilanteesta koko ajan.

Poliisi pitää mahdollisena, että jokainen paikallaolija ei välttämättä kuullut poliisin ohjeistuksia, vaikka ne kuulutettiin megafonilla.

– Jollain voi olla kuulolaitteita tai kuulovamma, mutta kyllä viesti tulee silti kohtuullisen selväksi, jos poliisi ottaa kädestä kiinni ja sanoo, että poistu.

Avaa kuvien katselu Poliisi hajotti Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen Töölöntorilta itsenäisyyspäivänä 6.12.2023. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Mielenosoituksen järjestäjä kehotti kokoontumaan Töölöntorille

Yle yritti tavoittaa mielenosoituksen järjestäjiä kommentoimaan itsenäisyyspäivän tapahtumia puhelimitse. Helsinki ilman natseja -koalition mediaryhmä kuitenkin suostuu kommentoimaan aihetta ainoastaan sähköpostitse. Koalitioon kuuluvat A-ryhmä, Aurora Helsinki, Emilia ja Varisverkosto.

Ryhmä kertoo ilmoittaneensa mielenosoituksestaan poliisille marraskuun alussa.

Ryhmän mukaan poliisista soitettiin heille marraskuun loppupuolella ja sanottiin, että Töölöntori olisi varattu koko itsenäisyyspäiväksi. Ryhmän mukaan Töölöntorilla ei kuitenkaan olisi ollut tapahtumia ennen 612-soihtukulkueen kokoontumista.

Poliisi otti itsenäisyyspäivänä kiinni 54 mielenosoittajaa Töölöntorilla. Heidät vietiin pois paikalta bussilla.

Marraskuun loppupuolella poliisi kutsui ryhmän yhteyshenkilöt Pasilan poliisitalolle neuvottelemaan, mutta ryhmä kieltäytyi kutsusta.

– Linjamme oli tänä vuonna, että emme mene paikan päälle neuvottelemaan, koska siitä ei ole aiempina vuosinakaan ollut mitään hyötyä. Poliisit ovat käyttäneet neuvotteluja vain legitimoidakseen käskynsä ja oman suunnitelmansa toteuttamisen, ryhmän edustaja kirjoittaa sähköpostivastauksessa.

Ryhmän mukaan poliisi toimitti kirjallisen päätöksen mielenosoituksen perumisesta alle viikko ennen tapahtumaa.

Ryhmä vahvistaa käyneensä poliisin kanssa keskusteluja moneen kertaan puhelimitse, viimeisen kerran maanantaina ennen itsenäisyyspäivää. Tuolloin ryhmä ehdotti poistuvansa Töölöntorilta kello 18, mutta poliisi ei hyväksynyt ehdotusta.

Mielenosoituksen järjestänyt ryhmä ei tehnyt poliisille ilmoitusta uudesta mielenosoituksesta eikä ehdottanut poliisille toista tapahtumapaikkaa.

Poliisi koetti soittaa ryhmälle vielä itsenäisyyspäivänä, mutta tuolloin puheluun ei vastattu. Ryhmän mukaan poliisille ei käynyt mikään sen antama ehdotus, joten vastaaminen olisi sen mukaan ollut turhaa.

Avaa kuvien katselu Mellakkavarusteiset poliisit ja ratsupoliisit tyhjentävät mielenosoittajia Töölöntorilta 6.12.2023. Poliisi tyhjensi torin noin tunnissa. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Ryhmä vahvistaa sähköpostissaan, että keskusteluja käytiin poliisin kanssa vielä Töölöntorilla.

Ryhmä kertoo tiedottaneensa etukäteen kaikilla somekanavillaan poliisin pyrkimyksestä kieltää kokoontuminen Töölöntorilla, mutta että kehotti ihmisiä kokoontumaan silti sinne.

– Vastamielenosoituksilla on lain suoma oikeus aiheuttaa kohtuullista häiriötä vastamielenosoituksen kohteelle. Töölöntori on ainoa sopiva vaihtoehto varmistaa mielenosoituksen näkyminen ja kuuluminen 612-soihtukulkueelle, ryhmän edustaja kirjoittaa sähköpostivastauksessa.