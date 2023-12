Hanna ja Markus Poropudas ovat kokeneet, että kaikenlaiset tavoitteet lasten nopean nukuttamisen suhteen voi unohtaa. Mitä suuremmat toiveet itsellä on, sitä enemmän menee metsään.

Tietoisuus pienten lasten tarpeista on lisännyt vanhempien herkkyyttä vastata itkuun aiempaa nopeammin.

Sastamalalaisen Hanna Poroputaan muistot perheen lasten vauva-ajoista ovat jo saaneet vaaleanpunaisempia sävyjä.

Asioista on helpompi puhua nyt, kun esikoisen Sampon syntymästä on reilut kuusi vuotta.

– Epäilimme koliikkia, niin paljon vauva itki. Mietteet olivat joskus todella synkkiä, Poropudas muistelee.

Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana vanhemmat nukkuivat hyvin vähän ja vuorottelivat vauvan hoidossa.

Vauvan nukuttamisessa auttoivat muun muassa imetys, kapalointi, laulaminen ja unimusiikki, sylissä heijaaminen sekä silittely. Youtubesta äiti katseli vinkkejä vatsavaivojen helpottamiseen.

– Yritin ajatella, että kyllä tämä joskus loppuu. Kuulosuojaimia käytimme paljon, Hanna Poropudas kertoo.

Säännöllinen päivärytmi, ulkoilu ja kylvetys ovat auttaneet Onni ja Sampo Poropudasta nukahtamaan. Lisäksi vanhemmat yrittävät aina tehdä nukkumaanmenosta mukavaa.

Kauempana asuvat isovanhemmat auttoivat minkä pystyivät, mistä Poropudas on erittäin kiitollinen. Lisäksi pari haki apua Sastamalan kaupungilta.

– Aluksi sain puhelinnumeroita tukilinjoille. Kysyin, että voisiko joku tulla käymään. En halua puhua, vaan nukkua.

Perhe sai lopulta sekä kotiapua että tukiperheen. Poropudas kokee, että vinkkejä ja neuvoja on tarjolla, mutta konkreettista apua on vaikeampi saada.

Yle kysyi marraskuussa vanhemmilta kokemuksia itkuisten vauvojen kanssa. Vastauksia kyselyyn tuli yli 180.

Hyssyttelin ja lauloin kirosanoilla lempeällä äänellä, kun tilanne oli raskaimmillaan. Kuulosti varmasti kamalalta, mutta helpotti oloa. Mulla oli aina jotain syötävää öisin, sekin vähän paransi mielialaa. Äiti, Kotka

Kestin [itkua] erittäin huonosti. Luulin tekeväni asiat väärin. Koin huonommuutta myös siitä, että en tunnistanut vauvan erilaisia itkuja. Nyt olen uudelleen raskaana ja uskallan luottaa vaistooni. En aio seurata yhtäkään vaikuttajaa somessa. Se myrkyttää mielen. Äiti, Mäntsälä

Etäpalveluista puuttuu räätälöity tuki

Pienen vauvan itku ja nukkumisen haasteet ovat kestoaiheita perheissä. Kokeneiden perhetyöntekijöiden mukaan nykyvanhemmat reagoivat itkuun aiempaa herkemmin, sillä he ovat tietoisempia lapsen tarpeista.

– Vanhemmat ovat hyvin tunnollisia ja jaksavat selvittää asioita, sanoo kätilötyön lehtori Elina Botha Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Avaa kuvien katselu Elina Bothan mukaan neuvolachatit ja muu etätuki on tarpeellista, mutta räätälöity apu jää niistä usein puuttumaan. Sylissään Bothalla on opetuskäyttöön tarkoitettu nukke, jolla voidaan harjoitella esimerkiksi kapalointia. Kuva: Miika Soininen / Yle

Asian kääntöpuolena on se, että tietoa on saatavilla jopa liikaa. Vanhempi voi nopeasti alkaa pelätä, että itkun taustalla on jotain vakavampaa.

– Selvitystyö voi lähteä niin sanotusti laukalle. Jos verkosta alkaa oireiden mukaan etsiä sairauksia, niin löytyy monenlaista. Tämä voi viedä harhaan ja vaikeuttaa tilanteita entisestään.

Kätilötyön lehtori Elina Botha näyttää videolla, miten pieni vauva kapaloidaan turvallisesti.

Kapalointi on hyvä aloittaa vasta sitten, kun vauva on parin viikon ikäinen. Sitä ennen ihokontakti on vauvalle kaikista paras paikka. Video: Miika Soininen / Yle

Botha kouluttaa työkseen sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja kätilöitä. Hänen mukaansa vanhemmat saattavat kokea, etteivät saa oikea-aikaista tai riittävää tukea ammattilaisilta.

– Vanhemmilta voi tulla viestiä, ettei neuvolaan voi luottaa. Ammattilaiset kuitenkin pystyvät tuomaan tilanteisiin perspektiiviä.

Nykyvanhemmilla on myös kiire ja epävarmuuden sietäminen on hankalaa. Jos apua ei saa hätäänsä heti, voi syntyä epäusko koko järjestelmään.

Esikoisen kanssa kävelin askelmittarin mukaan 10 000–14 000 askelta yössä, koska hän nukkui vain kun pysyin liikkeessä. Jokaöiset usean tunnin huutomaratonit tulivat yllätyksenä. Isä, Kotka

Raastavan itkun kannattelu on hyvin vaativa tehtävä, ja pitkään jatkuessaan se aiheuttaa perheissä paljon murhetta. Mikä määrä itkua on sitten normaalia?

– Ensin vastataan vauvan perustarpeisiin. Jos siitä huolimatta itku jatkuu tuntikausia useana päivänä ja tilanne tuntuu vanhemmasta pahalta, asia kannattaa ottaa ammattilaisen kanssa puheeksi, Botha sanoo.

Pitkäkestoisen itkun pahin seuraus voi olla vauvan ravistelu.

– Näissä tilanteissa tulisi aina laittaa vauva omaan sänkyyn ja pyytää apua toiselta aikuiselta – vaikka naapuriin menemällä.

Itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä Elina Botha on tehnyt väitöskirjansa Tampereen yliopistoon itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmästä, jonka kehitti alun perin lastenlääkäri Harvey Karp. Menetelmää voi käyttää silloin, kun lapsi on vähintään kahden viikon ja enintään 3–4 kuukauden ikäinen. Kapalointi. Muistuttaa vauvaa kohtuajasta ja tuo turvaa. Kylkiasento vanhemman sylissä. Suhina. White noise eli kohtuääni. Imeminen. Vauvan oma nyrkki tai tutti, jos imetys on lähtenyt hyvin sujumaan. Värinämäinen liike, pää hyvin tuettuna. Lisätietoa menetelmästä löytyy yliopiston verkkosivuilta. Avaa

Vauvavuoden aikana ei erota

Ensi- ja turvakotien liiton Baby blues -toiminnan puhelinneuvontaan tulee noin tuhat puhelua vuodessa. Vanhemmat kysyvät apua eniten juuri vauvojen unipulmiin ja itkuisuuteen.

Liiton vaativan vauvatyön erityisasiantuntija Tanja Henttosen mukaan vauvan itkuun tuleekin vastata.

– Lapsi kokee silloin, että hän on arvokas, hänen tarpeensa ovat tärkeitä ja maailma on hyvä paikka. Tämä luo pohjaa hyvälle itsetunnolle ja minäkuvalle.

Asiassa on tapahtunut suuri muutos. Vielä 1970-luvulla ajateltiin, että vauvaa tuli karaista, ei hemmotella.

Avaa kuvien katselu Pian 3-vuotias kuopus Onni nukkui yönsä paremmin alusta asti, mutta päiväunet olivat alle puolituntisia torkkuja. Niihin perhe sai apua Ensi- ja turvakotien liiton uniohjauksesta. Kuva: Miika Soininen / Yle

Meillä on nukuttu siitä lähtien paremmin, kun vauva siirtyi kanssani eri huoneeseen, josta sitten kuskasin hänet imetettäväksi äidille. Yöunet pitenivät kerralla parista tunnista jopa kuuteen tuntiin. Isä, Ylöjärvi

En varmaan kestäisi [itkua] yksin. Yöllä ajatukset ovat synkkiä, päiväsaikaan saan yleensä korjattua ne valoisammiksi. Äiti, Helsinki

Hanna Poropudas teki miehensä Markuksen kanssa sopimuksen, että vauvavuoden aikana pari ei ainakaan eroaisi, vaikka univelka kiristi kummankin hermoja.

Tunteiden purkaminen ja asioista yhdessä puhuminen auttoivat. Vähitellen itkut vähenivät ja unet paranivat.

– Nyt molemmat lapset nukkuvat yönsä kuin tukit.

Juttua varten on keskusteltu myös Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten ja digipalvelujen päällikön Tatjana Pajamäen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen perhepalvelujen toimialuejohtaja Kaisa Braggen kanssa. Vanhempien kommentit ovat Ylen verkkokyselystä. Vastaajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

