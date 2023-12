Puolustusvoimat tilaa suojaliivejä 74 miljoonalla eurolla kahdelta kotimaiselta valmistajalta

Forssalainen C.P.E Production ja helsinkiläinen Sioen Ballistics toimittavat ballistisia suojaliivejä Puolustusvoimien käyttöön seuraavan seitsemän vuoden ajan.

Sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on noin 74 miljoonaa euroa. Summa jakautuu pääosin puoliksi valmistajien kesken.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) valtuutti Puolustusvoimat tekemään puitesopimukset yhtiöiden kanssa.

Forssassa ballistisia suojavarusteita valmistava C.P.E. Production on investoinut miljoonia uuteen tehtaaseen, joka käynnistyi aiemmin tänä vuonna.

– Nyt puhutaan seitsemän vuoden puitesopimuksesta, joka tuo meille ennakoitavuutta ja näkymää pitkälle tulevaisuuteen. Pystymme lisäämään

tuotantohenkilöstöä Forssassa, kertoo toimitusjohtaja Harri Kolu.

Uusi tehdas panostaa suojaliivien kovaan luotisuojaukseen, luotisuojakypäriin ja ajoneuvojen luotisuojaukseen.

– Tämä on hankinta on nimenomaan pehmeitä suojaliivejä ja se on ennen kaikkea vanhalle tehtaalle.

Työtä riittää lähivuosiksi

Suojaliivien valmistaminen puolustusvoimille työllistää molemmissa yhtiöissä yhteensä noin 30 henkilötyövuotta.

Puolustusministeriön erityisasiantuntijan Laura Sinisalon mukaan valmistajien välillä voidaan tehdä pieniä kilpailutuksia eri suojaliivityypeistä.

– Eri yksiköillä on kuitenkin erilaisia suojaustarpeita, Sinisalo muistuttaa.

Puolustusvoimat pitää kuitenkin huolen, että tilauksia tehdään molemmilta yhtiöiltä. Samoin edellytetään, että suojaliiveissä tehdään kehitystyötä sopimuskauden aikana.

Sioen on luotiliivivalmistaja, joka kuuluu belgialaiseen Sioen-konserniin.