Karu yllätys: Kun varaton hakee rahallista apua lemmikin hoitamiseen, tarjolla on vain eutanasiaa

Lemmikki on monelle tärkeä perheenjäsen. Varaton lemmikinomistaja saattaa jättää itse syömättä tai ostamatta lääkkeitä, jotta saa lemmikilleen hoitoa.

Jokainen lemmikinomistaja tietää, että käynti eläinlääkärillä maksaa. Pelkkä peruskäynti tutkimuksineen saattaa nousta lähelle 100 euroa. Puhumattakaan leikkauksista, jolloin hintalappu voi olla tuhansia euroja.

Lemmikki on monelle tärkeä perheenjäsen, ja moni tinkiikin omasta hyvinvoinnistaan saadakseen lemmikilleen hoitoa.

Joskus lemmikki jää rahapulan takia kuitenkin myös hoitamatta.

Turun eläinsuojeluyhdistyksen eläkkeelle siirtyvä toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup kertoo ihmisten lähestyvän yhdistystä rahallisen tuen toivossa. Pyyntöjä on Juupin mukaan tullut aina, mutta kustannusten kasvun myötä kyselyt ovat viime vuosina lisääntyneet ja niitä tulee useita joka kuukausi.

– Aikoinaan pystyimme auttamaan ihmisiä myös rahallisesti. Mutta elämme itsekin lahjoitusvaroin, joten meidän apumme perustuu neuvontaan, Juup kertoo.

Taloudellisesti tiukassa asemassa olevia luottotietonsa menettäneitä eläinsuojeluyhdistys kehottaa kääntymään ystävien ja läheisten puoleen, jotta he voisivat ottaa eläinlääkärilaskun nimiinsä. Tai sitten pitää myydä jotain omaisuutta.

– Toimenpiteet ovat rajuja, mutta niihin joudutaan menemään, kun rakas eläin kärsii ja sille pitää saada hoitoa, Juup toteaa.

Ainoa syy nousta ylös sängystä

Eläinsuojeluihmiset toivovat ennaltaehkäisevän perushoidon hintojen laskevan. Juupin mukaan kevyemmin varustellut eläinklinikat, joissa on osaava henkilökunta, pystyvät tarjoamaan perushoitoa hiukan edullisemmin.

– Näitä on olemassa, mutta niihin on yleensä kuukausien jonot.

Rahapulan takia osa omistajista laiminlyö lemmikkinsä rokotukset ja muun perushoidon kuten kevyen hammashuollon.

– Se on hyvin hyvin surullista. Aivan selvästi huomataan, että perushoitokin on niin kallista, että se jätetään tekemättä.

Toisaalta moni vähävarainen lemmikinomistaja saattaa laiminlyödä itseään, omaa ruokavaliotaan ja lääkitystään, saadakseen lemmikillensä hoitoa.

– Eläin saattaa olla ainoa syy, jonka takia ihminen nousee sängystä aamulla.

Lopettaminen voi olla ainoa apu

Eläinsuojelutyössä joutuu usein kohtaamaan lemmikinomistajia, joilla ei ole varaa hoidattaa eläintä kuntoon.

Lemmikin hankintahinta on vain murto-osa lemmikin kokonaiskustannuksista. Esimerkiksi koirat voivat elää 14–16-vuotiaaksi, kissat jopa 20-vuotiaaksi.

Eläisuojeluyhdistys toivoo lemmikin hankinnassa malttia. On hyvä tiedostaa, mitä kaikkea lemmikin ylläpito vaatii ja laittaa rahaa sivuun yllättäviä kuluja varten.

Rakkaan lemmikin lopettaminen on todella vaikea paikka, eikä se ole helppoa auttajallekaan.

– Tilanteet ovat todella itkuisia ja surullisia. Sitä toivoisi, että näitä ei tulisi. On valtavan surullista, jos kyse on eläimestä, jolla olisi leikkauksen avulla mahdollisuus tulla kuntoon, mutta eutanasia on ainoa tapa lopettaa kärsimys.