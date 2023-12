Gazan sodassa on kuollut jo yli 17 000 ihmistä – voiko lukuihin luottaa?

Hautausmaat Gazassa ovat täynnä, joten vainajia on jouduttu hautaamaan myös joukkohautoihin.

Tietoa Gazan sodassa kuolleiden määristä on saatu käytännössä vain Hamasin alaiselta Gazan terveysministeriöltä. Esimerkiksi YK pitää Gazasta saatuja järkyttäviä lukuja luotettavina.

Terroristijärjestö Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskuissa ja maahyökkäyksessä oli perjantaihin mennessä kuollut yli 17 000 ihmistä. Heistä alaikäisiä on ollut noin 7 000, terveysviranomainen sanoo.

Israelin hyökkäyksen uhreista Gazassa ei käytännössä ole saatavilla muita tilastoja kuin Hamasin kontrolloiman terveysviranomaisen ilmoittamat luvut.

Kansainvälinen yhteisö ja konfliktien uhrien määrää seuraavat järjestöt pitävät lukuja kuitenkin luotettavina. Myös YK:n alainen Maailman terveysjärjestö arvioi Gazasta ilmoitettujen lukujen pitävän paikkansa.

Edes Israel ei ole enää viime aikoina kyseenalaistanut Gazasta kerrottuja lukuja, sanoo Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin erikoistunut vanhempi tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta instituutista.

– Nyt on jo ihan selvää, että myös Israelissa lukuja pidetään ainakin suurin piirtein luotettavina.

Uutistoimisto Reutersin maanantaina haastattelema nimettömänä pysytellyt israelilainen viranomainen sanoi pitävänsä Gazasta siinä vaiheessa ilmoitettua tietoa noin 15 000 kuolleesta ”enemmän tai vähemmän oikeana”.

Biden ilmaisi epäilyksensä lokakuussa

Sodan aikaisessa vaiheessa Israel ja Yhdysvallat kyseenalaistivat voimakkaasti Gazassa kuolleeksi ilmoitettujen määrän. Lokakuussa presidentti Joe Biden sanoi suoraan epäilevänsä lukuja.

Sen jälkeen Länsirannan Ramallahissa toimiva palestiinalaishallinto julkaisi tiedot siihen mennessä sodassa kuolleista yli 7 000 gazalaisesta. Listassa olivat uhrien nimet ja henkilötunnukset.

Kolme kyseisen listan lääketieteelliselle The Lancet -lehdelle analysoinutta tutkijaa piti epätodennäköisenä, etteivät tiedot pitäisi paikkaansa.

Hamasin alaisen terveysministeriön aikaisemmista konflikteista ilmoittamat uhriluvut ovat osoittautuneet jälkikäteen paikkansa pitäviksi. Myös Gazassa käytettyä tilastointitapaa pidetään Stewartin mukaan luotettavana.

Sodan kuuden ensimmäisen viikon ajan Gazassa olevien sairaaloiden ruumishuoneet keräsivät ja lähettivät tiedot kuolleista terveysministeriön tilaston pitäjille Gazan suurimpaan al-Shifan sairaalaan. Excel-taulukoissa olivat uhrien nimet, iät ja henkilökortin numero.

Al-Shifan sairaalasta tiedot siirrettiin palestiinalaishallinnon terveysministeriölle Ramallahiin.

– Vaikka Hamas on hallinnut Gazaa, niin siellä oleva viranomaisverkosto on periaatteessa samanlainen kuin Länsirannalla, koska se on pystytetty samaan aikaan 1990-luvulla osaksi palestiinalaishallintoa. Siellä noudatetaan samaa ammattimaiseksi arvioitua toimintatapaa, Stewart arvioi.

Vainajia on kuitenkin jäänyt paljon raunioihin ja sen takia tilastoimatta. Monet kansainväliset järjestöt, kuten YK, arvioivat, että tiedossa olevat kuolinluvut ovat liian alhaisia.

Avaa kuvien katselu Haavoittunutta lasta kuljetetettiin sairaalaan Khan Younisissa Gazan eteläosassa perjantaina. Kuva: EPA-EFE

Tulitauon päättymisen jälkeen tietoja on annettu epäsäännöllisemmin

Tällä hetkellä Gazan sairaalat eivät ole enää pommitusten takia kunnolla toiminnassa ja on mahdollista, ettei uhrilukuja sen takia onnistuta päivittämään.

Israel on perustellut iskuja sairaaloiden lähistölle sillä, että sen mukaan niissä on ollut Hamasin sotilaallisia kohteita.

Viikon kestäneen tulitauon päättymisen jälkeen tietoja kuolleiden määrästä on annettu epäsäännöllisemmin.

– Gazassa ei ole enää samalla tavalla kapasiteettia kerätä ja ylläpitää tilastoa. Osa tätä tehneistä henkilöistä on kuollut tai kadonnut. Sairaalat eivät ole toiminnassa tai ne ovat kaaoksessa ja niiden kyky ylläpitää tilastointia on heikentynyt. Näin ollen päivityksiä ei ole enää tullut päivittäin, Stewart sanoo.

Virheitäkin on tilastoinnissa tapahtunut

Virheitäkin kuolleiden tilastoinnissa on konfliktin aikana oletettavasti tapahtunut.

Avaa kuvien katselu Khan Yunisissa surmansa saanut lapsi sairaalan ruumishuoneella perjantaina. Kuva: Belal Khaled / AOP

Stewart huomauttaa, että Israel ilmoitti alkuvaiheessa Hamasin terrori-iskussa kuolleen 1 400 israelilaista, mutta täsmensi uhrimäärän myöhemmin 1 200:aan. Tämä johtui siitä, että uhrien tunnistaminen vei aikaa. Osa israelilaisiksi vainajiksi luulluista olikin kuolleita Hamasin terroristeja.

– En ihmettelisi, jos Gazassa on tullut virheitä, mutta periaatteessa systeemi on luotettava. Myös Israelin viranomaiset ovat tunnustaneet tämän viime aikoina.

Alaikäisten uhrien suuri määrä Gazassa on järkyttänyt maailmaa. Lapsiuhrien määrä selittyy sillä, että Gazan väestöstä yli puolet on alaikäisiä.

Uhrien määrää on hankalaa verrata muihin sotiin, koska olosuhteet erittäin tiiviisti asutussa ja pinta-alaltaan pienessä Gazassa ovat hyvin erilaiset kuin monella muulla sota-alueella.

– Sotaa ei käydä varsinaisissa rintamaolosuhteissa. Sotaa käydään kaupunkiolosuhteissa, missä tulee tyypillisesti paljon siviiliuhreja.

Avaa kuvien katselu Omaisia Khan Yunisin sairaalan ruumishuoneella perjantaina. Kuva: Elal Khaled / AOP

Suurin osa Gazan 2,3 miljoonasta asukkaasta on joutunut pakenemaan kodeistaan. YK:n mukaan avustusjärjestöt eivät enää pysty toimimaan Gazan eteläosassakaan Israelin hyökkäyksen takia.

”Israel onnistui kyseenalaistamaan uhriluvut”

Uhrilukujen totuudenmukaisuuden epäilyä maailman mediassa Stewart pitää Israelin informaatiosodankäynnin onnistumisena.

– On kiinnostavaa, että kuolonuhrien määrän luotettavuuden epäily meni niin hyvin läpi länsimaisessa mediassa siitä huolimatta, että esimerkiksi YK ja monet järjestöt sanoivat alusta saakka, että kukaan ei ole kiistänyt kuolonuhrien määrää aiemmissa sodissa ja lukuja on pidetty luotettavina.

– Ja kun Biden ilmoitti, ettei luota lukuihin, niin epäluottamus levisi.

Avaa kuvien katselu Vainajia sairaalan pihalla Etelä-Gazassa tiistaina. Kuva: Mahmud Hams / AFP

Yhdysvaltojen äänenpaino on muuttunut, sillä viimeksi perjantaina ulkoministeri Antony Blinken vaati Israelia tekemään enemmän gazalaisten siviilien suojelemiseksi.

Timo R. Stewartin mielestä Israel kuitenkin onnistui sodan aikaisemmassa vaiheessa siirtämään huomiota pois uhrien valtavasta määrästä. Hän kysyy, kyseenalaistiko Israel uhriluvut ohjatakseen huomion pois kuolleiden siviilien valtavasta määrästä.

– Kukapa terroristijärjestöön (Hamasiin) luottaisi. Tämä on hyvä muistutus siitä, miten sota ulottuu myös tiedonvälitykseen.

Lue tästä artikkelista tuoreimmat uutiset Gazan sodasta