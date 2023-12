Silmät ovat sote-klovnin tärkein työkalu – tässä neljä vinkkiä, joilla saa ihmisen ilahtumaan

Tamperelainen Jouko Enkelnotko on näyttelijä, klovni ja sote-taiteilija. Muun muassa. Tässä jutussa häntä kutsutaan sote-klovniksi.

Enkelnotko on kahden vuosikymmenen ajan viihdyttänyt ja lohduttanut ihmisiä niin klovnerialla kuin improvisoiduilla lauluillakin. Joskus työssä on pitänyt tukea pariskuntaa synnytyksessä, joskus esittää syöpäsairaalle tämän toiveesta laulu, jossa syöpää käsitellään huumorin keinoin.

Kaikessa tavoite on ollut sama: lohduttaa ja liikuttaa toista ihmistä.

Tässä jutussa Jouko Enkelnotko kertoo neljä vinkkiä, miten toisen ihmisen saa ilahtumaan.

1. Silmät auki ja pelisilmä käyttöön

Jouko Enkelnotkon mukaan tärkein asia sote-klovnin roolissa on silmät.

Klovnin tärkein työkalu ovat silmät. Niiden pitää olla auki ja mielellään selkeästi auki. Se on samalla kutsu leikkiin, signaali lapsille siitä että nyt lähtee ja on hauskaa. Myös pelisilmä on tärkeää. Jos lapsi on kiukkuinen, hän saattaa käskeä 2-3 kertaa klovnia kauemmas. Kun klovni myös siirtyy, lapsen vastustus raukeaa kun hän huomaa, että klovni tottelee sitä mitä hän sanoo.

2. Tunteeseen mukaan

Jouko Enkelnotko sanoo, että hän on esittänyt useita kertoja lauluja lohdukkeeksi syöpäsairaalle tai tueksi lasta odottaville. Improvisoiduissa esityksissä tärkeintä on jakaa kokemus kuulijan kanssa.

Sairaalaklovneria on ollut muutakin kuin lapsille suunnattua. Välillä on laulettu improvisoituja lauluja vanhemmille, kun synnytys on ollut odotettua hankalampi. Nämä kokemukset ovat olleet välillä todella voimakkaita: yhteisestä tunnetilasta on seurannut muun muassa se, että olen kertaalleen arvannut lapsen nimen täysin oikein.

Olen laulanut kertaalleen myös syöpäsairaalle ihmiselle leikkimielisen laulun syövästä. Tämä siksi, että potilas oli sellaista toivonut ja osasi ottaa sen hyvin vastaan. Hän ilahtui lopputuloksesta.

3. Fysiikka mukaan

Elekielen lisäksi tärkeää on kehon liike, Jouko Enkelnotko sanoo.

Muistan, kun viihdytin ikäihmisiä ja lapsia samassa näytöksessä. Hetken aikaan tuli mietittyä, miten tehdä sisältöä joka toimii heille kaikille. Huomasin nopeasti, että fyysisyys ja korostetun hassut eleet toimivat. Siihen päälle kun pisti huumoria sekaan, niin vanhat kuin nuoretkin olivat myytyjä.

4. Pieru on aina paikallaan

Vanha klassikko on vanha klassikko, sanoo Jouko Enkelnotko.

Tämä on sanottu varmasti jo monta kertaa, mutta sanotaan vielä kerran: oikein - tai nimenomaan oikea-aikaisesti väärin - ajoitettu pieru on monesti parasta huumoria.