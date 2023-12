Tutkija: Ukrainan tuki on vaarantunut ja panokset ovat todella kovat – Suomi aikoo kasvattaa merkittävästi ammustuotantoa

Lännen sotilaallinen tuki Ukrainalle on vaarantunut viime aikoina, tutkija Ilmari Käihkö sanoo Ylelle.

Yhdysvaltain senaatissa republikaanit torppasivat toistaiseksi noin 100 miljardin euron tukipaketin Ukrainalle ja Israelille. EU:ssa ainakin Unkari jarruttaa nyt tukea Ukrainalle.

– Yhdysvalloissa tilanne näyttää aika hälyttävältä, sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Käihkö sanoo.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on huolissaan Yhdysvaltain tuesta. Tilanne on Häkkäsen mukaan vakava.

– Eurooppa on pitkään luottanut siihen, että USA on viime kädessä vahvasti sitoutunut Euroopan puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan. Sen takia USA:n tilanne pitää nyt saada ratkeamaan mahdollisimman nopeasti.

Häkkänen kuitenkin korostaa, että monet Euroopan suuret ja pienet maat ovat yhä vahvasti sitoutuneet Ukrainan tukemiseen, kuten Saksa, Ranska, Italia, Britannia ja Pohjoismaat.

– Siellä on erittäin vahvaa kapasiteettia. Mutta Euroopassa tarvitaan lisää poliittista päättäväisyyttä ja nopeita liikkeitä puolustusteollisuuden vahvistamiseksi.

Suomi voi tehdä vielä ennen joulua päätöksiä ammustuotannon merkittävästä lisäämisestä, Häkkänen kertoo.

Avaa kuvien katselu Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö sanoo, että Euroopassa ei ole varauduttu riittävästi Yhdysvaltain Ukrainan-tuen loppumiseen. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Tutkija: ”Eurooppa ei ole varautunut USA:n tuen loppumiseen”

Ilmari Käihkö ennakoi, että Yhdysvaltain Ukrainan-tukipaketti ei etene ensi vuonnakaan, jos sitä ei saada lähiaikoina läpi.

Käihkön mukaan Euroopassa ei ole varauduttu riittävästi Yhdysvaltain Ukrainan-tuen loppumiseen, vaikka täällä onkin pelätty, että presidentin vaihtuminen voi johtaa siihen.

– On ehkä ajateltu, että aikaikkuna on ainakin vuoden 2024 loppuun asti. Nyt näyttää siltä, että aikaikkuna voi olla huomattavasti kapeampi. Ukrainan kannalta tilanne on hyvin huolestuttava.

Venäjän yliote voisi uhata koko maailman turvallisuutta

Jos Venäjä saisi yliotteen Ukrainassa, sillä olisi merkittäviä seurauksia koko Euroopan ja jopa maailman turvallisuudelle, Käihkö varoittaa.

– Esimerkiksi Kiina ja muut autoritaariset valtiot katsovat tällä hetkellä Ukrainan tilannetta ja pohtivat, mihin ne sitten pystyvät, jos Putin saa tahtonsa läpi Ukrainassa. Panokset ovat todella kovat.

Myös puolustusministeri Häkkänen arvioi, että lännen toimia seurataan nyt tarkasti Venäjällä ja muissa autoritaarisissa maissa.

–Totta kai Venäjä ja muut autoritaariset maat juuri nyt odottavat, että länsi alkaisi hapuilemaan, yhtenäisyys menisi rikki ja tulisi sotaväsymystä.

Venäjä on lisännyt sotilaallista tuotantokykyään. Samaan aikaan maa on saanut merkittävää ulkopuolista tukea, esimerkiksi tykistökranaatteja Pohjois-Koreasta.

– Nyt me näemme tuen (Ukrainalle) vähenevän, mutta oikeastaan sitä pitäisi kasvattaa, Käihkö sanoo.

Avaa kuvien katselu Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo, että Suomi aikoo lisätä merkittävästi ammustuotantoaan Ukrainan tukemiseksi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

EU tehnyt liian hitaasti päätöksiä ammustoimituksista

EU:n tavoite on ollut toimittaa Ukrainalle muun muassa miljoona tykinammusta ensi kevääseen mennessä. Puolustusministeri Häkkäsen mukaan EU:n komissio on yhä optimistinen, että tavoite voidaan täyttää.

– Näen itse siinä aika paljon haasteita. Useiden maiden pitäisi tehdä nopeammin ja enemmän, Häkkänen sanoo.

– Olemme kuulleet eurooppalaiselta aseteollisuudelta, että poliittisia päätöksiä ei ole tehty riittävän nopeasti, tutkija Ilmari Käihkö sanoo.

Nyt odotetaan, että vuoteen 2025 mennessä ammusten tuotantokapasiteetti kasvaa Euroopassa merkittävästi.

–Tässä on yksi vuosi välissä. Venäjän tuotantokapasiteetti on jo kasvanut. Voi hyvin olla, että vuonna 2024 Ukraina joutuu enenevissä määrin puolustuskannalle, sillä ilman ammuksia on hyvin vaikea tehdä suuria vastahyökkäyksiä, Käihkö arvioi.

Puolustusministeri: Suomi voi tehdä vielä ennen joulua päätöksiä ammustuotannosta

Puolustusministeri Häkkänen kertoo, että Suomi aikoo mahdollisesti vielä ennen joulua tehdä päätöksen ammustuotannon lisäämisestä Ukrainan auttamiseksi.

Häkkänen ei toistaiseksi kerro, kuinka paljon ammustuotantoa aiotaan Suomessa lisätä.

– Kyse on merkittävästä lisästä, jolla tulee olemaan myös Ukrainalle tuntuva vaikutus. Suomi kykenee olemaan selvästi kokoaan suurempi ammustuotannossa.