Tätä juttua ja konetta varten pyysimme hyvinvointialueilta kaikki voimassa olevat ostopalvelusopimukset, joilla on ostettu lääkäreitä tai hoitajia perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

Lisäksi pyysimme alueilta ulkoistettujen toimintojen ostopalvelusopimukset, jotka liittyvät perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon.

Hyvinvointialueet toimittivat tietoja vaihtelevasti. Osa niistä luovutti kymmenittäin varsinaisia ostopalvelusopimuksia. Niissä on tarkkoja tietoja esimerkiksi palvelun sisällöstä, kestosta ja hinnasta.

Joidenkin kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Tällaiset sopimukset ovat periytyneet hyvinvointialueille kunnilta.

Iso osa muistakin ostopalvelusopimuksista siirtyi kunnilta hyvinvointialueille, kun soteuudistus viimein toteutui. Hyvinvointialueet ovat itse solmineet sopimuksia vuoden 2023 alusta lähtien, jolloin vastuu palveluista siirtyi niille.

Saatujen tietojen perusteella eri puolilla Suomea on kova kysyntä muun muassa yksityisen puolen psykiatreille, päihdelääkäreille, hammaslääkäreille, terveyskeskuslääkäreille, silmälääkäreille sekä sairaanhoitajille ja lähihoitajille moniin eri tehtäviin. Ostettujen palveluiden kirjo on kuitenkin kaiken kaikkiaan niin laaja, että sitä on mahdotonta kuvata täydellisesti yhdessä uutisartikkelissa.

Osassa sopimuksista oli salattu hintatietoja, työn suorittavien lääkäreiden nimiä ja muita sopimuksen yksityiskohtia. Alueet perustelivat tietojen salaamista muun muassa liikesalaisuuksilla.

Joissakin sopimuksissa esimerkiksi hintatiedot ovat sopimusten liitteissä, joita alueet eivät toimittaneet.

Osa hyvinvointialueista toimitti vain listan sopimuksista, mutta ei varsinaisia sopimuksia. Tällaisissa tapauksissa hyvinvointialueet saattoivat kertoa sopimuksesta vain ennakoidun kokonaisarvon eikä tietoa siitä, miten paljon millekin palveluntuottajalle oikeasti maksetaan sopimuksen perusteella. Joistakin sopimuksista alueet kertoivat vain hintahaarukan.