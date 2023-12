Vahingossa löytynyt Simon kivikautinen hautapaikka voikin olla jopa Pohjoismaiden suurin ja siksi se on harvinainen

Lounais-Lapissa sijaitseva Tainiaro on Suomen suurin löydetyistä kivikautisista hautausmaista. Uuden tutkimuksen mukaan 6 500 vuotta vanha kalmisto on paljon luultua laajempi.

Simon Tainiaron hautapaikka on paljastumassa harvinaiseksi löydöksi.

Oulun yliopiston arkeologian tutkijat arvioivat tuoreessa Antiquity-tiedelehden tutkimusartikkelissaan, että Simon Tainiarolla on vähintään 120 hautaa. Niiden määrä voi olla jopa yli kahdensadan, se olisi viisi kertaa enemmän mitä alun perin arvioitiin.

Kalmiston laajuus on paljastunut tutkijoille vähitellen. Viimeisimmät kenttätutkimukset alueella on tehty 2018, ja tutkijat ovat perehtyneet niiden tuloksiin viime vuosina.

Oulun yliopiston tutkijatohtori Aki Hakosen mukaan Tainiaro on yksi harvinaisista, suurista kivikautisista hautuumaista. Se voi olla lajissaan Pohjoismaiden suurin.

– Suomesta ei ole tunnettu aikaisemmin kuin muutamia kahdenkymmenen haudan kalmistoja. Kyseessä on paikka, missä ilmeisesti on useita satoja hautoja.

Tutkijat yllättyivät hautausmaan koosta, sillä aiemmin suurten hautausmaiden ajateltiin olevan tyypillisempiä linjan Laatokka–Baltia–Etelä-Skandinavia eteläpuolella sijaitsevilla alueilla.

Avaa kuvien katselu Tainiaro kivikautinen kalmisto on kooltaan 300 x 50 metriä, mutta sen rajoja ei täysin tiedetä. Tähän mennessä hautoja on kaivettu vain 150 metrin matkalta. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle, Mapcreator, Openstreetmap

Museovirasto suoritti Tainiarolla kaivauksia jo 1980- ja 1990-luvuilla, mutta tutkimus jäi kesken ja julkaisematta. Näiden havaintojen perusteella hautoja oli nelisenkymmentä.

Nyt aineistosta on koostettu kokonaiskuva uusimpien paikkatieto-ohjelmistojen, kenttätöissä käytettyjen mittauslaitteiden ja koekaivaustulosten avulla. Paljon on kuitenkin vielä tutkittavaa.

Hautojen ääreltä on löydetty vanhaa keramiikkaa ja viherkivestä tehtyjä esineitä

Arkeologian tutkijat vertasivat Tainiarolta löytyneitä kuoppia satoihin pohjoisen Euroopan kivikautisiin hautoihin.

Tutkijat havaitsivat kuoppien vastaavan eteläisessä kalkkipitoisemmassa maassa paremmin säilyneiden hautakuoppien rakennetta, joten todennäköisesti ne ovat hautoja.

Avaa kuvien katselu Todennäköinen hauta keskivasemmalla, joka löydettiin vuoden 2018 koekaivausten viime hetkillä. Kuva: Aki Hakonen

Tutkimustulokset ovat vielä alustavia, koska oletettuja hautoja ei voida suoraan todistaa haudoiksi.

Oletetuista haudoista on kuitenkin paljastunut muutamia arvokkaita tyypillisesti hautaan asetettuja esineitä, esimerkiksi viherliusketankoja.

– Ne ovat olleet siihen aikaan arvokkaita. Haudoissa on myös pidetty nuotioita rituaalisen tarkoitukseen. Tällä on ehkä valmisteltu hautaa sen käyttötarkoitusta varten, toteaa Hakonen.

Nuotioiden hiilestä on saatu radiohiiliajoituksella tarkkoja ajoituksia, jotka asettuvat 6 500 vuoden taa.

Avaa kuvien katselu Viherkiviharkot ja niistä tehdyt esineet olivat arvostettuja kivikauden Tainiarolla. Kuva: Aki Hakonen

Hautojen ääreltä on löydetty myös vanhinta Suomessa tavattua keramiikkalajia. Sitä löytyi haudoista vain muutamia sirpaleita täyttömaasta. Astioita ei näillä näkymin ole asetettu kuoppiin.

Suomessa keramiikan käyttö alkoi muutamia satoja vuosia ennen tämän paikan käyttöönottoa.

Avaa kuvien katselu Varhaista Tainiarolta löytynyttä keramiikkaa. Kuva: Ari Hakonen

Paikalliset asukkaat löysivät paikan vahingossa

Tainiaron kivikautinen kalmisto löydettiin 1950-luvun lopulla, kun paikalliset asukkaat kaivoivat hiekkaa omiin tarpeisiinsa. Joentörmälle kaivetusta hiekkakuopasta paljastui kivikautisia esineitä.

Esineet lähetettiin Helsinkiin Museovirastoon, josta vahvistettiin, että kyseessä on kivikautinen asuinpaikka.

– On hyvä, että esineet tunnistettiin silloin. Muuten kohde voisi olla nyt täysin tuhoutunut, sanoo Oulun yliopiston tutkijatohtori Aki Hakonen.

Avaa kuvien katselu Varresta katkennnut sahalaitainen kiviterä. Kuva: Aki Hakonen

Kivikaudella 6 500 vuotta sitten paikka oli vielä silloisen Perämeren rannalla. Tänään Tainiaro sijaitsee syrjäisellä Simojoen törmällä noin 40 kilometrin päässä Perämeren rannikolta.

– Kyseessä on ollut tasainen metsäkangas, jossa on ollut hiekkaranta. Sen jälkeen maa on kohonnut niin paljon, että merenranta on nyt hyvin kaukana paikasta.

Tainiarolla asui metsästäjä–keräilijäyhteisö

Eteläisessä Lapissa ja Perämeren rannikolla on varhaisen kampakeraamisen kulttuurin vallitessa asunut metsästäjä–keräilijäyhteisö.

Tainiaro ei ollut pelkästään hautausmaa, vaan lukuisat jäljet tulenpidosta ja omintakeisten kiviesineiden työstöstä viittaavat myös paikalla asumiseen tai leiriytymiseen.

Hakosen mukaan Perämeren pohjukka nähdään yleensä kehittymättömänä syrjäisenä paikkana varsinkin muuhun Eurooppaan nähden.

– Nykyiset löydöt liittävät Tainiaron vahvasti siihen, että kivikaudella ihmiset liikkuivat laajalti ja vaihtoivat ajatuksia ja tavaroita keskenään.

Uusia tutkimuksia suunnitellaan

Aki Hakosen mukaan tutkimukset ovat vasta alussa, sillä kyseessä on iso paikka ja aineistoa on paljon. Valtaosa esineistöstä on vielä tutkimatta.

Uudessa tutkimuksessa on käyty läpi vanhaa vuosien 1984–1991 aikana löytynyttä kaivausmateriaalia, kenttäpiirroksia ja paikan dokumentaatiota.

– Uusilla menetelmillä voidaan saada paljon enemmän selville, joten uudet kaivaukset olisivat todella tärkeitä.

Vuoden 2018 koekaivauksissa apuna käytettiin maatutkaa ja magnetometriä. Samalla testattiin, voisiko hautoja kartoittaa ilman, että tehdään suuria kaivauksia.

– Sen vuoksi tutkimuksia tullaan jatkamaan. Isoja hankesuunnitelmia on suunnitteilla tämän kohteen ympärille.