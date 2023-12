Julia Thurénin kolumni: Vastuulliseksi brändäytyvä yritys tilaa työntekijöilleen 517 logo-t-paitaa joululahjaksi

Ihmisten kodeissa on niin vähän tavaraa, että jokainen työntekijä osaa varmasti arvostaa yksittäistä astiaa tai pyyhettä, johon on painettu yrityksen logo 17 kertaa, vinoilee Thurén.

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Työnantaja. Haluat varmasti palkita jälleen tänä jouluna omistautuneita työntekijöitäsi tarkkaan harkitulla joululahjalla. Mikä voisi kuvastaa kiitollisuuttasi hänen työpanostaan kohtaan paremmin kuin oman firmasi valtavalla logolla varustettu tuubihuivi? Ai annoit sen jo viime jouluna? Kyllä ihminen kaksi tuubihuivia tarvitsee.

Kaikenlainen kaivertaminen ja polttomerkkaaminen on merkki siitä, että välität.

Vai haluaisitko sittenkin osoittaa juurevuuttasi ja lähteä mukaan luontotrendiin? Siinä tapauksessa kannattaa tilata 3400 kuksaa, joihin on kaiverrettu yrityksesi arvot. Näet jo silmissäsi hetken, kun työntekijäsi on vienyt koko perheensä kansallispuistoon. He sytyttävät leiripaikalla nuotion, savun tuoksu leijuu ilmassa. Isä keittää purukahvit ja kaataa eliksiirin tyytyväisinä myhäillen kuksaan, jossa lukee: ”Voittajatiimi, ketteryys, tuloksellisuus, eko ja dataintensiivisyys.”

Ylipäänsä kaikenlainen kaivertaminen ja polttomerkkaaminen on merkki siitä, että välität.

Hopeinen kakkulapio on vain kakkulapio, mutta kun siinä komeilee kiinteistöfirman logo, se on osoitus siteestä välillänne! Kuka ei haluaisi juoda Cavaansa viinilasista, jossa lukee ”Mörttisen autokorjaamo”? Pippurin sirottelu tuntuu juhlavammalta, jos myllyyn on kaiverrettu ”Einon tukku”.

Ihmiset tunnetusti rakastavat käyttää satunnaisten firmojen logoilla varustettuja heijastimia, avaimenperiä, hiirimattoja ja juustohöyliä.

Muista myös lähettää kaikille sidosryhmille jotain pientä kivaa postitse. Ehkäpä varavirtalähde tai löylykauha, joissa lukee firmasi nimi neljä kertaa? Tällä varmistat, ettei työntekijä anna lahjaansa eteenpäin vaan on ikuisesti sidottu sinuun.

Myös vaatteet ovat aina varma valinta. Tilaa päräytä yrityksen jokaiselle 250 työntekijälle XXL-koon toppatakin, eiköhän se istu suurimmalle osalle. T-paitoja ja kangaskasseja ei voi koskaan olla liikaa, eiköhän laiteta muutama sellainenkin pukinkonttiin (logolla, kuinkas muuten).

Nykyihminen tuskin haluaa valita itse kotinsa pyyhkeitä, peflettejä tai torkkupeittoja. On mukavampaa, jos firman hr-henkilö on päättänyt henkilöstön sisustuksesta.

Ihmiset tunnetusti myös rakastavat käyttää satunnaisten firmojen logoilla varustettuja heijastimia, avaimenperiä, hiirimattoja ja juustohöyliä. Siksi onkin syytä paheksua esimerkiksi Opiskelijoiden Liikuntaliiton linjausta olla jakamatta tilaisuuksissaan enää tällaista tilpehööriä. Missä tavat ja perinteet, sopii kysyä.

Muista, että ajatus on tärkein. Niinpä ei ole väliä, meneekö esine rikki tällä vai seuraavalla käyttökerralla. Ei ole niin väliä, jos tuote on valmistettu jossain ihmisiä riistävässä hikipajassa toisella puolella maapalloa. Ei sellaisella tarvitse vaivata päätään, kyse on kuitenkin lahjasta.

Lahjassa tärkeintä on myös, että se on ikuinen. Lahjoitukset hyväntekeväisyysjärjestöille unohtuvat alta aikayksikön, älä edes vilkuile minkään puun- tai orpolasten halaajien suuntaan.

Unohda myös viinipullot, suklaalevyt tai glögit, ihmiset tuhoavat ne alta aikayksikön. Jos nyt kuitenkin päädyt johonkin suuhunpantavaan, niin valitse 10 kilon joulukinkku. Turha kysellä, syödäänkö perheessä kinkkua saati lihaa. Nyt syödään!

Jos väkisin haluat antaa muodikkaan aineettoman lahjan, niin aina voit lähettää ihmisten sähköpostiin pdf-kortin, jonka hän voi itse printata itselleen. Siinä lukee personoidusti: ”Hyvä sinä, voittajatiimi! Jatka samaan malliin!”

Julia Thurén

Kirjoittaja on toimittaja, jolla on mökillä monia KOP-logolla varustettuja esineitä. Pappa oli pankinjohtaja, mikä näkyi niin kylpypyyhkeissä kuin shortseissakin.