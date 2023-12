Suursijoittajat hermostuivat Energiavirastoon, joka yrittää alentaa kuluttajien maksamia sähkön siirtohintoja

Energiaviraston sähkönsiirron valvontauudistus on jo kolmatta kertaa lausuntokierroksella - Toteutuessaan se voi vaikuttaa kuntien omistamien jakeluyhtiöiden kautta kuntatalouteen ja jopa suurimpien verkkoyhtiöiden luottoluokitukseen.

Energiavirasto on ehtinyt hermostuttaa sähkönsiirtoyhtiöt usealla ehdotuksella, joilla se pyrkii kohtuullistamaan siirtohintoja. Muutosten seuraukset huolettavat sijoittajia.

Energiavirasto on ehtinyt hermostuttaa sähkönjakeluyhtiöt ja sähkönkäyttäjät vuoden aikana jo kolmella sähkönsiirtohintoja valvovan mallinsa muutosesityksellä.

Viimeisin ehdotus on juuri ollut lausuntokierroksella.

Sääntelyä kiristämällä Energiavirasto pyrkii vastaamaan muun muassa kuluttajien jatkuvaan arvosteluun ja ihmettelyyn sähkön siirtomaksujen kalleudesta.

Ehdotetut muutokset valvontamalliin voisivat laskea sähkön siirtohintoja. Sähköverkkoyhtiöiden mielestä ne kuitenkin heikentäisivät yhtiöiden tuottoja ja sitä kautta mahdollisuuksia laittaa rahaa sähköverkon kehittämiseen.

Luotto Suomeen sijoituskohteena rapisemassa

Nyt pyrkimys suomalaisten sähkönkäyttäjien maksamien siirtohintojen alentamiseen on alkanut herättää levottomuutta myös kansainvälisissä sijoittajissa, luottoluokittajia myöten.

– Viranomainen on tekemässä valvontamalliinsa äkkinäisiä muutoksia ilman minkäänlaisia vaikutusarvioita. Se vie sijoittajilta ja luokittajilta luottamusta suomalaisen sääntelyn tasoon ja vakauteen, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Liuhalan mukaan luottoluokittaja Standard & Poor’s valmistautuukin jo luokituksen laskuun.

– Kun valvontamenetelmiä muutettiin edellisen kerran kaksi vuotta sitten, se johti meillä luottoluokituksen laskuun. Tämä todennäköisesti toistuisi. Se nostaisi rahoituskustannuksiamme, heikentäisi mahdollisuuksiamme investoida ja taata asiakkaille varma sähkönsaanti verkkoa uudistamalla.

Asia on Elenialle tärkeä, koska se on tarvinnut satoja miljoonia euroja lainarahaa investointeihin ja lisää vielä tarvittaisiin.

Nyt lausuntokierroksella oleva ehdotus johtaisi kuitenkin toteutuessaan sähköverkon arvon laskuun ja verkkoyhtiön tuottojen pienentymiseen.

Sillä olisi vaikutusta luottoluokituksen ja rahoituksen kallistumisen lisäksi myös verkkoyhtiön tulokseen ja siten osingonmaksukykyyn omistajille.

Elenian omistajat ovat Valtion Eläkerahasto (VER) ja kansainväliset sijoittajat Allianz Capital Partners (ACP) Allianz Groupin puolesta sekä Macquarie Super Core Infrastructure Fund.

Suomen maine houkuttelevana investointikohteena uhkaa myös viranomaisen toiminnan takia heikentyä.

– Sääntelymuutos pysäyttäisi jakeluverkkotoiminnan kehityksen. Palvelut heikkenevät, hinnat nousevat, alan työttömyys kasvaa ja sijoittajat kaikkoavat, kun Suomen luotettavuus kansainvälisenä investointikohteena romahtaa, sanoo Suomen toiseksi suurimman ja 440 000 asiakkaan verkkoyhtiön vetäjä Liuhala.

Kuntien talous kuralle verkkoyhtiöiden perässä ?

Kiitosta viraston toiminta ei saa myöskään Kuntaliitosta.

– Uusin ehdotus on edellistä parempi, mutta siinä on samat ongelmat. Jakeluyhtiöiden investointikyky heikkenee ja sillä on vaikutusta kuntien talouteen, sanoo erityisasiantuntija Vesa Peltola Kuntaliitosta.

Suomen 77 jakeluverkkoyhtiöstä valtaosa on kunnan tai useamman kunnan yhdessä omistamia.

– Tytäryhtiöiden talous vaikuttaa kuntakonsernin kautta koko kunnan talouslukuihin. Jos tytäryhtiö velkaantuu tai tekee tappiota, niin se kaikki näkyy kuntakonsernin talousluvuissa. Samoja lukuja käytetään kriisikuntakriteereiden arvioimiseen, muistuttaa Peltola.

Toisaalta jos investointeja ei tehdä, alkaa sähkönjakeluverkko kunnan alueella hiljalleen rapistua.

– Mentäisiin siis vähän samalle tielle kun nyt jo ollaan vesihuoltoverkkojen ja tieverkon kanssa, Peltola sanoo.

Energiavirasto ymmärtää huolen

Eniten sähkönjakeluyhtiöitä tuntuu kuitenkin hämmentävän Energiaviraston odottamattomat muutokset jo keväällä kertaalleen lausuntokierroksella olleeseen valvontamalliinsa.

Lokakuussa yhtiöille esiteltiin aiemmasta selvästi poikkeava malli, joka kelpasi kyllä kuluttajien edustajille, mutta jonka yhtiöt tyrmäsivät täysin. Nyt lausuntokierroksella on vain viikkoja ennen sen toimeenpanoa edellisestä lievennetty versio.

– On vähän outoa, että tehdään näin isoja muutoksia viime hetkellä ilman kunnollisia vaikutusarvioita paitsi jakeluyhtiöihin myös yhteiskuntaan laajemmin, Peltola sanoo.

Energiavirasto on ymmärtäväinen.

– Ymmärrän sijoittajien huolen tässä asiassa. Meillä on kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla toimivia yhtiöitä, kuten Caruna, Elenia ja kantaverkkoyhtiö Fingrid, jotka luottoluokittaja on reitannut. Tottakai he seuraavat tilannetta tarkasti tässä asiassa, sanoo johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta.

Alalla on kuitenkin paljon erilaisia toimijoita, joten kaikille sopivaa mallia on ollut vaikea löytää.

– Pitää muistaa myös käyttäjien sähkönsiirrosta maksama hinta. Tällä mallimuutoksella on tarkoitus vaikuttaa asiakkailta perittyihin maksuihin. Teemme lopulliset päätökset lausuntokierroksen jälkeen, sanoo Saajo.

Energiaviraston lausuntokierros päättyy perjantaina. Edelliselle kierrokselle lausuntoja tuli yli 100.