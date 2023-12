Ruotsin metalliliiton Säikkälä: Teslan työriidassa ovat vastakkain maailman rikkain mies ja maailman vahvin ay-liitto

Ruotsin metalliliiton eli If Metallin Veli-Pekka Säikkälällä on vaatimattomalta kuulostava titteli eli sopimussihteeri (förhandlingssekreterare). Oikeasti hän on metalliliiton liittokokouksen valitsema päällikkö, joka on työntekijäpuolen ykkönen parhaillaan meneillään olevassa työriidassa amerikkalaisen autonvalmistaja Teslan Ruotsin tytäryhtiön TM Swedenin kanssa.

Säikkälä on muuttanut Ruotsiin 2-vuotiaana ja puhuu hyvää suomea.

Kaikki Teslaan liittyvä ay-liittojen tukitoimien kohteena

Metalliliittoon kuuluvat asentajat menivät lakkoon Teslan korjaamoilla kuusi viikkoa sitten eli lokakuun 27. päivä. Säikkälän mukaan työriidan ytimessä on vain 120 metalliliiton asentajaa, mutta lakko on saanut Ruotsissa poikkeukselliset mittasuhteet. Yhdeksän muuta ammattiliittoa on lähtenyt tukilakkoihin eli niiden jäsenet eivät koske mihinkään Teslaan liittyvään. Siksi Tesloja ei korjata, niitä ei korjausmaalata eikä Teslalle jaeta postia.

Avaa kuvien katselu IF Metallin lakkovahdit marraskuussa Teslan Ruotsin-päämajan ulkopuolella Tukholman lähellä. Kuva: Patrik Österberg / STELLA Pictures / AOP

Oikeusjutuksi asti on poikinut tukitoimi, jonka seurauksena uuden Teslan ostaja ei saa rekisterikilpiä. Tesla on tulkinnut tämän Ruotsin valtion sekaantumiseksi työriitaan, ja asiasta käydään oikeutta. Välipäätökset ovat olleet Teslalle kielteisiä ja rekisterikilvet eivät toistaiseksi liiku.

Eilen omista tukitoimistaan ilmoitti Suomen auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. Alkuviikosta sama uutinen kuultiin Norjasta ja Tanskasta.

Säikkälän mukaan naapurimaiden tuki on tärkeää, sillä metalliliitossa epäillään että tavaroiden lisäksi Tesla saattaisi ryhtyä siirtämään naapurimaista myös asentajia.

– Tukitoimet ovat siksi tärkeitä, että Tesla tekee nyt jotain mitä Ruotsissa tehtiin viimeksi 1920- ja 30-luvuilla. Se organisoi lakonrikkojia ja hakee ulkomailta työntekijöitä, jotka tekevät meidän työntekijöidemme töitä. Siksi tämä päälakko ei pure niin hyvin, ja tarvitaan tällaisia sympatiasaartoja.

Säikkälä mukaan uusista tukitoimipyynnöistä ei koskaan kerrota etukäteen, jotta tieto ei antaisi lisäaikaa työnantajapuolelle. Suomessa Ruotsin metalliliittoa vastaa puheenjohtaja Riku Aallon johtama Teollisuusliitto.

Periaate, jonka Elon Musk haluaa murtaa

Ruotsissa ei ole Suomen kaltaista yleissitovuutta, vaan ammattiliitot tekevät sopimukset suoraan yritysten kanssa. Säikkälä kertoo, että esimerkiksi hänen liittonsa sopii vuosittain parisen sataa työehtosopimusta. Jos yritys kuuluu työnantajajärjestöön, työntekijät tulevat automaattisesti alan työehtosopimuksen piiriin.

Amerikkalainen Elon Musk karsastaa mitä ilmeisimmin kaikkea järjestäytymistä. Jos Teslan Ruotsin tytäryhtiö liittyisi työnantajajärjestöön, nyt käsillä oleva työriita ratkeaisi samantien. Työehtosopimuksia ammattiliittojen kanssa Tesla ei ole solminut missään maailmassa.

Avaa kuvien katselu Teslan toimitusjohtaja Elon Musk. Kuva: Trevor Cokley / AC NewsPhoto / Alamy / AOP

Säikkälän mukaan maailman rikkain mies on nyt kuitenkin työriidassa maailman vahvimman ay-liiton kanssa. Ruotsin metalli ei aio antaa periksi, ennen kuin työntekijöillä on liiton sopima työehtosopimus.

Säikkälä kuvaa työehtosopimuksia Ruotsin malliksi, jossa ei ole minimipalkkoja eikä yleissitovuutta, mutta työntekijöiden järjestäytymisaste liittoihin 90 prosenttia.

Suomessa Ruotsin mallia on ihailtu juuri esimerkiksi siksi, että lakkoja on selvästi Suomea vähemmän.

Nykyisessä mallissa Teslan työntekijät tekevät jokainen oman työsopimuksensa, ja Säikkälän mukaan niissä työaika on pitempi, keskimääräinen palkka alempi ja eläkkeisiin ja vakuutuksiin varataan vähemmän rahaa kuin liiton työehtosopimuksessa.

Avaa kuvien katselu IF Metallin työkiista Tesla-yhtiön kanssa on jatkunut jo kuusi viikkoa ja siihen on liittynyt ammattiliittoja myös Norjasta, Tanskasta ja Suomesta. Kuva: Lucas Dahlström / Yle

– Emme me voi näin ison pelaajan kuin Teslan antaa olla ilman työehtosopimusta. Ja toinen homma on tietysti ne työntekijät, jotka ovat Teslalla. Heillä ei ole tänä päivänä yhtä hyvät työehdot kuin työntekijöillä, jotka ovat muilla autoverstailla.

Säikkälän mukaan 60 prosenttia Teslan asentajista kuuluu metalliliittoon.

Arvostelijoiden mielestä metalliliitto on nyt vetänyt työriidan niin tiukaksi, että se karkottaa Teslan pois Ruotsista. Siihen Säikkälä ei usko hetkeäkään, sillä hänen mukaansa Ruotsin teillä rullaa jo 50 000 Teslan sähköautoa.

Samankaltaisia työriitoja löytyy menneiltä vuosikymmeniltä joitakin. Esimerkiksi amerikkalaisen Toys R us- lelukaupan lakko päättyi 1990-luvulla kaupan alan liiton voittoon eli osapuolet allekirjoittivat työehtosopimuksen.