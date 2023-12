HS: Ministeri Bergqvist kovisteli virkamiehiä päätöksestä, joka koski hänelle läheistä yritystä

Sandra Bergqvist on RKP:n kansanedustaja ja toiminut kesäkuusta lähtien liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministerinä.

HS Turku on julkaissut viestinvaihtoa, jota liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist (rkp.) on käynyt Paraisten paikallispoliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Bergqvist on myös itse Paraisten kaupunginvaltuuston jäsen.

Bergqvist esittää viesteissä pettymyksensä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen, jonka mukaan Nauvon kesäravintola Bystrandin terassilla rajoitetaan musiikin soittamista. Bergqvist on osakkaana kuolinpesässä, joka omistaa ravintola Bystrandin kiinteistön.

Suomennetussa viestissään hän kertoi olevansa huolissaan siitä, että päätös on ”vakava uhka kaupungin matkailutoiminnalle”, HS kertoo.

”Minun virheeni ja olen todella pahoillani”

Bergqvistin mukaan melusta tehdyt kantelut eivät ole perusteltuja. Bergqvist myös kirjoittaa, kuinka ”poliisi on toistuvasti todennut, että kaikki on kunnossa.”

Myöhemmin Bergqvist on pahoitellut esimerkiksi HS:lle ja Svenska Ylelle käytöstään. Tapaus on kummastuttanut paikallispoliitikoita. Bergqvist itse vastaa lehdelle sähköpostitse ymmärtävänsä, että hänen käytöksestään voi saada kuvan, että hän olisi pyrkinyt vaikuttamaan tehtyyn päätökseen.

– Näin jälkikäteen on helppo nähdä, ettei olisi koskaan pitänyt ottaa yhteyttä kehenkään tässä asiassa. Se ei ollut viisasta. Se oli minun virheeni ja olen todella pahoillani, ministeri Bergqvist sanoo lehdelle.

Eduskunta-avustaja on kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Ensimmäisen viestin ministeri lähetti torstaina 23. marraskuuta. Sen vastaanottajat olivat HS:n mukaan Paraisten vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja ministerin oma eduskunta-avustaja Gunilla Granberg (rkp.), kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Staffan Åberg (rkp.), kaksi kaupungin virkamiestä sekä kaupunginhallituksen jäsen Kaj-Johan Karlsson (rkp.)

Bergqvist myöntää, että tilanteessa näyttäytyy erikoisena Granbergin rooli.

– Ymmärrän, että se näyttää tässä tapauksessa hassulta, hän sanoo.

Grandberg on vastannut alkuperäiseen viestiin. ”Hei, ymmärrän täysin Sandran järkeilyn tässä ja olen samaa mieltä. Olisin halunnut siirtää asian kaupunginhallitukselle, mutta se ei onnistu”, hän kirjoittaa vastaanottajille.