Pakolaisia voi tulla itärajan yli Suomeen jopa satoja tuhansia ja Venäjä päättää, keitä he ovat, uskoo sotilasprofessori

Sotilasprofessori, eversti evp. Mika Hyytiäinen ei yllättynyt, kun Venäjä ohjasi Suomen itärajalle satoja turvapaikanhakijoita. Eikä hän itse asiassa pidä tätä vielä minään: pahempaa on tulossa, hän uskoo.

– Tämä on tunnustelu, voimannäyttö tai taistelukentän valmistelu, sanoisi ammattisotilas, Hyytiäinen kuvailee.

– Venäjä on suurvalta. Se on luvannut meille koston, ja suurvalloilla on tapana tehdä, mitä ne lupaavat, koska muutoin ne eivät ole suurvaltoja.

Perjantai-dokkarissa Venäjän pelinappulat syyrialainen Moayad ja jemeniläinen Salee kertovat, miksi he tulivat polkupyörällä Venäjältä Suomeen hakemaan turvapaikkaa. Sotilasprofessori toteaa, että tulijoita kyllä riittää, ja tulijat ovat Venäjän valitsemia.

– Tämä on ilmiö, jota on helppo käyttää, ja jossa ampumatarvikkeet ovat loputtomat.

– Venäläiset päättävät, ketkä he ottavat oman rajansa yli, ja sitten he valitsevat, ketkä pääsevät Suomeen. Se on tosi pelottavaa, Hyytiäinen jatkaa.

Kyllä me selviämme tästä, kun selvisimme sodistakin. Hinta on kova, mutta selviämme, Mika Hyytiäinen vakuuttaa Sean Ricksille.

Lumihangen alta löytyy keväällä luurankoja, Hyytiäinen uskoo. Puolassa kymmeniä on jo kuollut ja satoja on kateissa. Suomea suojaa vain se, että olemme maantieteellisesti hankalassa paikassa: Suomen läpi ei pääse juurikaan etenemään Euroopassa.

Vuonna 2015 pakolaiskriisin aikana Eurooppaan tuli yli miljoona ihmistä. Marraskuun aikana itärajan yli on tullut 900 pakolaista, mutta se voi muuttua kymmeniksi tai sadoiksi tuhansiksi, Hyytiäinen uskoo.

– Me olemme myöhässä. Kaikki muut maat meistä etelään ovat jo rakentaneet aitansa ja kovettaneet luontonsa.

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp.) pitää Hyytiäisen hyytävää arviota ”erittäin pessimistisenä”.

– En usko, että Suomeen voisi tulla satoja tuhansia ihmisiä. Suomi reagoi nopeasti, ja tällä hetkellä tilanne rajalla on rauhallinen, Henriksson toteaa Sean Ricksille.

Finlandia-voittaja: Rajan sulkeminen ylimitoitettu reaktio

Yle Perjantaissa nähdään myös tuore Finlandia-voittaja, kirjailija Magdalena Hai.

Hai sai runsaasti huomiota Finlandia-puheellaan, jossa hän totesi, että ”suomalaisista on tullut tyhjänpuhujia”. Tällä hän tarkoitti muun muassa sitä, että poliittisten päätösten perusteella suomalaiset eivät pidä huolta aiemmin keskeisinä pitämistään arvoista, kuten lukutaidosta ja sivistyksestä.

Ylipäätään Hain mielestä itärajan sulkeminen saman tien oli ylimitoitettu reaktio. Itärajan yli on tullut 900 pakolaista, ja meillä olisi valmius ottaa paljon enemmänkin, hän miettii.

Itse asiassa Hai uskoo, että hallitus on käyttänyt hyväkseen itärajan tilannetta parantaakseen mediakuvaansa.

Kirjailija Magdalena Hai voitti joulukuun alussa lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanistaan Sarvijumala.

– Itärajan sulkeminen on kätevä tapa siirtää huomiota pois siitä, mitä tehdään Suomen rajojen sisäpuolella, Hai sanoo.

Hallitus on leikkaamassa koulutuksesta, mielenterveydestä, terveyspalveluista ja kulttuurista, ja yli 15 000 lapsiperhetaloutta siirtyy köyhyysrajan alapuolelle, hän luettelee. Tämä tarkoittaa enemmän kärsiviä nuoria, vähemmän lukutaitoa ja rapistuvaa sivistystä.

– Hallitus on tällä hetkellä tekemässä hurjia päätöksiä. Pakkohan siinä uutisoinnissa ja politiikkojen puheissa oli miettiä sitä, että kiinnitetään huomio Venäjän rajaan, joka on Suomessa iso mörkö.

Oikeastaan kaikki puolueet hyväksyivät itärajan sulkemisen, muistuttaa opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

”Älä pudista päätäsi!”

Anna-Maja Henriksson puolustautuu Sean Ricksin haastattelussa napakasti kirjailija Magdalena Hain väitteitä vastaan.

– Siinä tuli paljon ja osittain myös väärää tietoa. Tämä hallitus panostaa koulutukseen, ja varsinkin siihen, että perustaitoja nostetaan. Älä pudista päätäsi! Henriksson huomauttaa Haille, joka vaikuttaa silmin nähden tyytymättömältä opetusministerin vastaukseen.

Henrikssonin mukaan hallitus panostaa koulutukseen 200 miljoonaa euroa lisää, ja rahat osoitetaan ennen kaikkea perustaitojen, eli lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen opetteluun alakoulussa. Näihin aineisiin on tulossa kolme viikkotuntia lisää, Henriksson sanoo.

– Meillä on valtava urakka saada tämän maan talous kuntoon, ja samalla teemme välttämättömiä päätöksiä, jotka koskevat myös rajatilannetta, Henriksson kommentoi.

