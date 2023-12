Lukumummi ja opettajat ovat huolestuneita aikeista vähentää selkokielisiä kirjoja kirjastoissa

Opettajat Mervi Tervaselkä ja Katja Kenttälä pitävät selkokielisiä kirjoja tärkeinä pienille oppilaille. Lukumummi Aliisa Kulola on samaa mieltä.

Itätuulen koulun opettajat Mervi Tervaselkä ja Katja Kenttälä eivät halua kokea tilannetta, jossa selkokielikirjoja ei enää kirjastojen hyllyllä olisi.

Hallitus aikoo poistaa kirjastoilta kirjojen ostotuen. Säästö iskisi loven muun muassa kirjastojen mahdollisuuksiin hankkia selkokirjoja.

Kirjastoista lainattu selkokielikirjallisuus on porilaisopettajien päivittäinen apu houkutella lapset lukemaan kirjoja, eivätkä hallituksen säästötoimet saa heiltä ymmärrystä.

– Kummalliselta nämä suunnitelmat tuntuvat, koska kovin isoista rahasummista ei tässä ole kyse. Jos lapsilla juuri koulun alkaessa oleva herkkyyskausi jää käyttämättä, on se peruuttamatonta. Silloin pitää ottaa kaikki konstit käyttöön, kirjojen pitää olla helppolukuisia ja niissä täytyy tapahtua koko ajan, sanoo Kenttälä.

Tervaselkä korostaa lukemaan oppimisen oleva kovaa työtä.

– Se on vähän niin kuin polkupyörällä ajamista, ei sitä heti opi. Tarvitaan tunteja ja taas tunteja kovaa työtä. Jos lapsella ei ole motivaatiota, pitää hänet vähän kuin huijata lukemaan, jotta päästään tietynlaisen kynnyksen yli. Pitää olla tarjolla monenlaista lukemista. Aika iso vaje olisi, jos selkokielisiä kirjoja ei olisi.

Lukumummi auttaa, mutta ei opeta

Selkokeskuksen arvion mukaan selkokirjoja tarvitsee noin 750 000 henkilöä. He ovat esimerkiksi maahanmuuttajia, heikosti lukevia koululaisia, suomea opettelevia sekä henkilöitä, joilla on luki- tai oppimisvaikeuksia tai kehitysvamma.

Lukumummi Aliisa Kulola lukee kirjoja kahden 12-vuotiaan lapsen kanssa.

Porilainen eläkeläinen Aliisa Kulola rakastaa lukemista ja tämä innoitti hänet aloittamaan kuluneena syksynä vapaaehtoisena Mannerheimin Lastensuojeluliiton lukumummina. Usein lukuhetkessä lapsen kanssa Kulolalla on käytössä selkokielinen kirja.

– Lukeminen on nuoresta lähtien ollut minulle tapa irrottautua arjesta. Haluaisin sen kirjoihin rakastumisen avata myös näille nuorille, joille lukeminen on vähän vaikeampaa. Lukeminen on sivistyksen tärkeimpiä asioita.