EU alustavaan sopimukseen tekoälyn käyttöä sääntelevästä laista

Euroopan unionin päättäjät sopivat perjantaina uudesta laajasta laista, jolla säännellään tekoälyn käyttöä. Kyseessä on yksi maailman ensimmäisistä kattavista yrityksistä rajoittaa nopeasti kehittyvän tekoälyn, kuten ChatGPT:n, käyttöä.

– Historiallista! Kun tekoälylakia koskeva poliittinen sopimus sinetöitiin tänään, EU:sta tulee ensimmäinen 'maanosa', joka asettaa selkeät säännöt tekoälyn käytölle, totesi EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton viestipalvelu X:ssä.

The AI Act -nimellä kulkeva laki asettaa uuden maailmanlaajuisen vertailukohdan muille maille, jotka pyrkivät hyödyntämään AI-teknologiaa ja samalla suojautumaan sen mahdollisilta uhkakuvilta, kuten väärän tiedon levittämiseltä verkossa sekä kansallisen turvallisuuden vaarantamiselta. Laki on vielä hyväksyttävä, mutta poliittinen yhteisymmärrys tarkoittaa, että sen keskeiset suuntaviivat on vahvistettu, kirjoittaa The New York Times.

– Eurooppa on toiminut edelläkävijänä ja ymmärtänyt, että sen rooli maailmanlaajuisena standardien asettajana on tärkeä, totesi sopimuksen neuvottelemisessa mukana ollut EU-komissaari Thierry Breton lausunnossaan.

EU:n säännöstely keskittyy yritysten ja hallitusten riskialttiimpiin tekoälyn käyttötapoihin, kuten lainvalvontaan.

Suurimpien yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien, kuten ChatGPT:n valmistajille asetettaisiin uusia avoimuusvaatimuksia. Manipuloituja kuvia luovien deepfake-ohjelmien olisi tehtävä selväksi, että kuvat ovat tekoälyn tuottamia.

Poliisin ja hallitusten kasvontunnistusohjelmistojen käyttöä rajoitettaisiin, paitsi joissain turvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä poikkeustapauksissa.

Brysselissä saavutettu sopimus vaati kolmen päivän neuvottelut. Lopullinen sopimus saavutettiin perjantaina 15 tunnin neuvottelujen jälkeen ja sitä edelsivät lähes kaksi vuorokautta kestäneet istunnot.

Lopullista sopimusta ei julkistettu heti, koska neuvottelujen odotettiin jatkuvan kulissien takana teknisten yksityiskohtien viimeistelemiseksi. Asiasta on vielä äänestettävä parlamentissa sekä Eurooppa-neuvostossa, joka koostuu unionin 27 maan edustajista.

Tekoälyä koskevasta lainsäädännöstä on neuvoteltu EU-tasolla vuodesta 2019 lähtien. Viime vuonna julkaistun ChatGPT:n suosio on nostanut tekoälyä koskevan sääntelyn tärkeyden laajasti esille.

