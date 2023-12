Mikä ihmeen tekoälyasetus? EU aikoo suitsia deepfake-kuvia ja kieltää leluja

EU on päässyt merkittävään sopuun tekoälyn käytöstä. Poimimme asiantuntijoiden kanssa muutaman mielenkiintoisen seikan siitä, miten tekoäly vaikuttaa tulevaisuudessa elämäämme.

Moni on kavahtanut Kiinasta kantautuneita uutisia, joiden mukaan maan kansalaisia pisteytetään tekoälyn avulla. Tekoäly luokittelee kiinalaisten kansalaiskelpoisuutta sen mukaan, miten he toimivat.

Vaikka Euroopassa ei ole tapahtunut vastaavaa kansalaiskelpoisuuden pisteyttämistä, ovat useat Euroopan maat kokeilleet erilaisia riskipisteyksiä arvioidessaan esimerkiksi kansalaisen oikeuksia sosiaalietuuksiin. Joissakin Euroopan maissa myös poliisilla on oikeus valvoa kansaa tekoälyn avulla.

Nyt valvonta on saamassa raamit, sillä EU:n päättäjät pääsivät eilen perjantaina alustavaan sopuun uudesta asetuksesta, jolla säännellään tekoälyn käyttöä.

Lopullisesti asetus lyödään lukkoon vasta tammikuussa, eikä sen yksityiskohtia ole vielä annettu julkisuuteen.

Tekoäly-startup Saidotin toimitusjohtaja Meeri Haataja pitää sopimusta tärkeänä ja sanoo, että nyt on viimeinen hetki ryhtyä sääntelemään asiaa.

– Kun ajattelee sitä vauhtia, jolla tekoälyn käyttö on yleistynyt yrityksissä ja julkisorganisaatiossa pelkästään tänä vuonna, nyt oli korkea aika ja viimeinen hetki tuoda selkeyttä sääntöihin ja todeta, minkälaista tekoälyä haluamme viedä eteenpäin, Haataja sanoo.

Deepfake-kuvia suitsitaan

Meeri Haatajan mukaan erityisesti biometrinen valvonta on ollut kuuma teema säädöstä valmistellessa. Kuinka paljon poliisi voi esimerkiksi käyttää kasvojentunnistusta erilaisissa tapahtumissa vaikka etsintäkuulutettujen löytämiseksi?

Asetuksessa rajoitetaankin poliisin ja hallitusten kasvontunnistusohjelmistojen käyttöä lukuun ottamatta joitakin rikosten estämiseen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä poikkeuksia. Euroopan parlamentin tiedotteessa poikkeustapauksiin listataan muun muassa terrorismi ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden jäljittäminen.

Suurimpien yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien, kuten Chat GPT:n, valmistajille asetetaan uusia vaatimuksia riskienhallintaan, testaamiseen ja avoimuuteen. Manipuloituja kuvia tai videoita luovien deepfake-ohjelmien olisi tehtävä selväksi, että kuvat ovat tekoälyn tuottamia.

Se ei kuitenkaan tietäisi kokonaan deepfake-kuvien loppumista.

– Tämä on vaikea alue. Vaikka avoimuussääntöjä selkiytetään, ihmiset pystyvät halutessaan open source -välineiden avulla edelleen tekemään tällaisia kuvia ilman merkintöjä. Varmastikin uudet säännöt lisäävät panostuksia esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksissa deepfake-sisällön tunnistamiseen ja tehokkaampaan suodattamiseen, Haataja arvelee.

Säädöksessä kielletään myös tunnetilojen analysointi tekoälyn avulla työpaikoilla ja kouluissa. Haatajan mukaan tunnetilojen analysoinnilla saatetaan pyrkiä selvittämään esimerkiksi oppilaiden luotettavuutta koetilanteissa tai työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään.

– Näiden menetelmien luotettavuus on hyvin kyseenalaista, ja tästä syystä on aiheellista, että käyttöä rajoitetaan.

Mikä on manipulointia?

Uudessa säädöksessä puututtaisiin myös manipuloivaan tekoälyn käyttöön. Se liittyy esimerkiksi mainontaan.

– Tämä aihe on erittäin kiinnostava yksittäinen kohta. Missä menee manipuloinnin ja alitajuisen vaikuttamisen raja – sitä tulkitaan vahvasti parin seuraavan vuoden aikana esimerkiksi median ja markkinoinnin tekoälykehittämisen näkökulmista, Haataja arvioi.

Haataja pitää sopimusta hyvin merkittävänä ja uskoo, että muut maat ja yhteisöt tulevat pian perässä. Toki monissa maissa on jo valmisteltukin omaa sääntelyä tekoälyn käytöstä, joskaan ei samassa laajuudessa kuin nyt EU:ssa.

Säädökseen on tulossa myös vaatimuksia niille yrityksille, jotka ottavat korkeariskisiä tekoälysovelluksia käyttöönsä.

– Niiden on arvioitava, mitkä ovat perusoikeusvaikutukset näillä sovelluksilla. Yritysten on oltava hereillä ja tunnettava oma vastuunsa tekoälyn käyttöönotossa.

Kansalaisilla puolestaan on oikeus tehdä valituksia tekoälyjärjestelmien käytöstä liittyen heidän oikeuksiinsa.

Tietyistä leluista tulee kiellettyjä

Erityisasiantuntija Anna-Mari Wallenberg valtiovarainministeriön JulkiCT:ltä sanoo, että nyt on päästy yhteisymmärrykseen tekoälysäädöksen pääpiirteistä, mutta yksityiskohtien työstämistä jatketaan edelleen.

Luonnoksessa tekoälyjärjestelmät on jaettu erilaisiin riskiluokkiin. Tietyt järjestelmät on kielletty kokonaan, ja niistä on käyty kiivain poliittinen keskustelu.

– Kiellettäviksi on nyt julkaistujen tietojen mukaan määritelty muun muassa sensitiivisiä piirteitä, kuten uskonnollista tai seksuaalista suuntautumista luokittelevat tekoälyjärjestelmät. Lisäksi säädöksessä kiellettäneen sovellukset, jotka manipuloivat ihmisten käyttäytymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi lelut, jotka ääniohjauksen avulla kannustavat lapsia vaaralliseen käyttäytymiseen, Wallenberg kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Hän kertoo, että kyse on todella monimutkaisesta säädöshankkeesta, jota on kokonaisuuden tasolla vaikea jäsentää ja jonka vaikutuksia on vaikea vielä ennakoida.

Hän myös toteaa, ettei tekoälysäädös anna viranomaisille lisää uusia käyttöoikeuksia. Suomessa Rajavartiolaitos, Tulli ja poliisi ovat saaneet jo joitakin vuosia laillisesti käyttää tiettyjä, lähinnä jälkikäteisiä biometrisiä tunnistamismenetelmiä tarkasti rajatuissa käyttötarkoituksissa, kuten vakavien rikosten selvittämisessä.

– Suomessa kuitenkin edellytykset järjestelmien käytölle ovat jo nyt erittäin tiukkoja. Keskeisin kysymys Suomelle on lähinnä se, ovatko tekoälysäädöksen reunaehdot jo olemassa olevan lainsäädäntömme kanssa samansuuntaisia, Wallenberg kirjoittaa.

