Eläinuutisia Floridasta – äärimmäisen harvinainen valkoinen alligaattori syntyi

Kyseessä on maailman kahdeksas elossa oleva yksilö.

Floridan Gatorland-matelijapuistossa on syntynyt erittäin harvinainen valkoinen eli leukistinen alligaattori. Kyseessä on kahdeksas yksilö. Leukistinen alligaattori on harvinaisin geneettinen muoto amerikanalligaattoreista.

Naaraspuolinen alligaattori kuoriutui torstaina 49 senttimetrin mittaisena.

– Tämä on enemmän kuin harvinaista. Tämä on täysin poikkeuksellista, Gatorlandin toimitusjohtaja Mark McHugh kertoi lausunnossaan.

Alligaattorin värin aiheuttaa leukismiksi kutsuttu synnynäinen puutos eläimen pigmenttituotannossa.

– Leukismi aiheuttaa alligaattoreilla valkoisen värityksen, mutta niillä on usein ihollaan normaalin värisiä laikkuja tai täpliä, Gatorland kertoi lausunnossaan.

Pikkualligaattorin äiti on värillinen, isä puolestaan leukistinen. Albiinoista alligaattoreista valkoinen, leukistinen yksilö eroaa siinä, että iho on läpinäkyvä ja silmät siniset, kun albiinoilla silmät ovat punaiset tai pinkit.

Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC sekä uutistoimisto Associated Press.