Ulkoministeri kommentoi Ylelle Newnew Polar Bear -aluksen tutkintaa: Muutama päivä menee uusien tietojen saamiseen

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Ylelle lyhyesti Newnew Polar Bear -rahtilaivaan liittyviä tutkimuksia. Kiinalaisen rahtilaivan epäillään liittyvän Balticconnector-kaasuputken vaurioitumiseen lokakuun alussa.

Perjantaina Politico uutisoi, että laiva saapui Pekingin edustalla sijaitsevaan Tianjinin satamakaupunkiin tällä viikolla ja viranomaiset aloittavat siihen liittyvät tutkimukset.

Valtosen mukaan esitutkinta laivassa hoidetaan viranomaisyhteistyössä. Asia on Suomen päässä keskusrikospoliisin käsissä.

– Käytännössä nyt tehdään se analyysi, joka täällä päin jäi tekemättä. Viranomaiset tiedottavat, kun asiat etenevät ja on jotain tiedotettavaa. Luulisin, että tässä muutama päivä ainakin menee ennen kuin uutta tietoa saadaan.

Suomi on ollut diplomaattiteitse yhteydessä Kiinaan, joka on Valtosen mukaan vakuuttanut valtavaa yhteistyöhalua asiassa. Yhteydenpito on sujunut hyvin.