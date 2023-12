Ajokeli on huono: kolme kuollut tieliikenteessä lauantaina

Uudessakaarlepyyssä valtatie kahdeksalla tapahtui lauantaina iltapäivällä neljän tienoilla onnettomuus, jossa kuoli kaksi ihmistä.

Poliisi kertoo, että onnettomuus tapahtui ohitustilanteessa. Paikalla on edelleen poliisin tutkinta käynnissä. Tie on poikki ja käytössä on kiertotie.

Myös Vihdissä tapahtui kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus. Kyseinen kolari tapahtui kello viiden jälkeen. Ilta-Sanomien mukaan yksi ihminen kuoli nokkakolarissa.

Poliisi kertoo, että onnettomuus tapahtui Porintiellä Vihdissä. Liikenne onnettomuuspaikalla on poikki pelastus- ja raivaustöiden ajan.

Huutonen: Ajokeli on talvisen hankala

Pienempiä liikenneonnettomuuksia on tapahtunut ympäri Suomea.

Ylen meteorologi Matti Huutonen kommentoi ajokelin olevan talvisen hankala.

Avaa kuvien katselu Kuva: Matti Huutonen / Yle / Ilmatieteen laitos

– Näillä alueilla on ajokelin varoituksia, mutta muuallakin on liukasta, sanoo Huutonen.

Lumi pöllyää nyt voimakkaasti. Teitä ei voida myöskään nyt suolata, Huutonen sanoo.

Uutinen päivittyy.