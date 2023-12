Virolaisohjaaja kuvasi seitsemän vuotta naisia savusaunan lauteilla – elokuvasta kasvoi yllättävä menestys

Virolaisella Anna Hintsillä pitää kiirettä. Hän kiertää maailmalla esittelemässä dokumenttiaan minuuttiaikataululla. Myöhään lauantaina hän kävi Berliinissä voittamassa parhaan dokumentin palkinnon European Film Awards -gaalassa. Kiitospuheen sijasta liikuttunut Hints yhteislaulatti kansainvälistä yleisöä.

Hintsin ensimmäinen pitkä ohjaus, Savusaunasisaruus, kiinnostaa muuallakin kuin vain löylyhulluissa Viron pohjoisissa naapureissa. Dokumentti on kerännyt kiittäviä arvioita muun muassa brittiläisessä The Guardianissa ja yhdysvaltalaisessa The New York Times -lehdessä. Se on saanut runsaasti palstatilaa myös BBC:llä ja maissa, joissa sauna ja alastomuus ovat eksoottisia asioita.

Savusaunasisaruus esittelee etelävirolaista savusaunaperinnettä. Hints seurasi dokumenttia varten seitsemän vuoden ajan naisia, jotka jakoivat saunan lauteilla ilojaan ja surujaan. Naiset puhuvat ulkonäköpaineista, menetyksistään, traumoistaan ja rakkaudesta.

Hints ajattelee, että savusauna on jo vuosisatojen ajan antanut luvan olla haavoittuvainen.

– Sauna on meille pyhä paikka, sinne ei mennä pesemään vain ruumista, vaan myös sielua.

Savusaunan hämäryys ja lämpö luovat tilan, jossa on turvallista jakaa syvimpiä tuntoja. Lisäksi savusaunassa on kiireettömyyttä, joka antaa mahdollisuuden puhua ja tulla kuulluksi. Savusaunaan ei mennä hötkyillen: jo lämmittäminen voi kestää 6–8 tuntia.

Saunaan astuessa riisutaan kaikki turha pois. Eri-ikäiset ja erikokoiset hikoilevat siellä yhdessä. Me ihmiset tarvitsemme tällaista hyväksyntää, ohjaaja Anna Hints ajattelee. Kuva: Ants Tammik/Alexandra Film

Sauna sulattaa traumat

Hints kertoo saaneensa ensikosketuksen savusaunakulttuuriin isoäidiltään, joka opetti hänelle, että traumat ovat kuin jäätynyt vesi.

– Toisinaan elämme synkän talven keskellä ja sisällämme on vain jäätä. Silloin ei sovi unohtaa, että jää voi vielä muuttua vedeksi ja virrata jälleen vapaana. Tarvitaan vain lämpöä.

Hints ymmärsi savusaunan maagisen voiman jo 11-vuotiaana Viron Võrumaalla. Hänen isoisänsä kuoli. Päivää ennen tämän hautajaisia isoäiti paljasti savusaunassa, että isoisä oli pettänyt häntä useasti.

– Hän kertoi, miten vaikeaa se oli. Hän päästi itsestään ulos kaikki pettämiseen liittyvät tunteet: tuskan, vihan ja häpeän. Kun me poistuimme saunan lämmöstä, isoäiti oli tehnyt rauhan isoisän kanssa.

Hints kuvailee kokemusta käänteentekeväksi.

– Ajattelin, että wau. Maailmassa on paikka, jossa voi jakaa aivan kaiken, eikä yksikään tarina ole liian häpeällinen tai tuskallinen.

Saunassa kunnellaan ja tullaan kuulluksi. Kun jakaa häpeällisiä ja tuskallisia asioita, huomaa, että ulos mennessä olo on kevyempi, sanoo ohjaaja Anna Hints. Kuva: Virge Viertek

Alastomuus voi olla shokeeraavaa

Dokumenttiprojektin alussa Hints kuvasi ystäviään ja naisia, joiden kanssa hän on tavannut saunoa. Kun tieto tekeillä olevasta erikoisesta elokuvasta alkoi kiiriä, ihmiset alkoivat lähestyä ohjaajaa ja mukaan ilmoittautui uusia naisia.

Jokaisen kanssa keskusteltiin, miten paljon he olivat valmiita paljastamaan itsestään, eikä ketään suostuteltu ylittämään omia rajojaan.

Savusaunasisaruus on jo voittanut Sundancen elokuvajuhlilla parhaan ohjauksen palkinnon. Eilen lauantaina se sai parhaan dokumentin palkinnon Berliinissä. Se on myös Viron Oscar-ehdokas.

Dokumentti on vienyt Hintsiä ympäri maailman: Hong Kongista Australiaan, Amerikkaan ja eri puolille Eurooppaa.

Kaikkialla alastomuuteen ei suhtauduta yhtä mutkattomasti kuin Pohjoismaissa ja Virossa. Osassa maista alastomien vartaloiden näkeminen voi olla suorastaan shokeeraavaa.

Kuvausten alussa mukana oli ohjaajan ystäviä ja tuttavia. Kun tieto erikoisesta dokumentista alkoi kiiriä, mukaan ilmoittautui lisää naisia. Kuva: Ants Tammik/Alexandra Film

Hints kuvailee muun muassa Britanniaa maaksi, jossa kärsitään paljaiden vartaloiden suhteen post-viktoriaanisesta krapulasta.

– Siellä pelätään alastomuutta ja siksi monille on ollut tervehdyttävä kokemus nähdä luonnollisia vartaloita. Ihmiset ovat myös tykänneet tavasta, jolla alastomuus esitetään: siinä ei ole mitään seksuaalista. Juuri ei-seksualisoiva katse naisen vartaloon on ollut joillekin erityisen hämmästyttävää, Hints kertoo.

Hints on saanut maailmalla kiertäessään oikoa myös erilaisia saunaan liittyviä väärinkäsityksiä: savusaunassa ei nimestä huolimatta löylytellä savun seassa – se olisi kuolemaksi – eikä poltella kannabista. Sauna ei myöskään ole mikään Tinder-juttu, eikä seksuaalisen vapautumisen tyyssija.

Kilpailut eivät kuulu saunaan

Virolainen savusaunakulttuuri hyväksyttiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon jo vuonna 2014, kuusi vuotta ennen kuin suomalainen sauna pääsi samalle listalle.

Hints kertoo, ettei hän innostu kysymyksestä, kumpi maista edustaa oikeaa ja alkuperäistä saunakulttuuria.

– Me olemme molemmat fennougrilaisia kansoja, siskoja ja veljiä, me jaamme jotain todella kaunista ja ainutlaatuista. Me molemmat, sekä suomalaiset että virolaiset, olemme saunaihmisiä. Se on minun vastaukseni.

Hints pitää saunaa kaikenlaisen kilpailuhenkisyyden vastakohtana. Hän muistelee kuulleensa, että Suomessa järjestettiin saunomisen maailmanmestaruuskilpailut, jossa venäläinen osallistuja kuoli vuonna 2010.

– Kilpaileminen siitä, kuka kestää kuumuutta pisimpään, on absurdia ja naurettavaa. Saunan olemukseen kuuluu, että sinne mennään kuuntelemaan omaa kehoa. Se on savusaunan ydin: löytää syvä yhteys itseen, toisiin ihmisiin ja ympäröivään luontoon.

Hintsin mukaan perinteinen savusaunakulttuuri elää vahvana Viron Võrumaalla. Muualla Virossa alkaa tosin olla enemmän tavallisia saunoja, joita kutsutaan suomalaisiksi saunoiksi.

Savusaunasisaruus-dokumenttia kuvattiin seitsemän vuoden ajan eri paikoissa ja eri vuodenaikoina. Kuva: Ants Tammik/Alexandra Film

Miehillä matkaa henkiseen alastomuuteen

Savusaunasisaruus on kuin sisarteos Joonas Berghällin ja Mika Hotakaisen suomalaiselle Miesten vuoro -dokumentille (2010), jossa miehet avautuivat suomalaisen saunan lauteilla. Miesten vuoro on katsottavissa Yle Areenassa.

Hints kertoo saaneensa virolaisilta miehiltä yllättävää palautetta omasta elokuvastaan.

Vaikka fyysinen alastomuus on Vironkin saunoissa luonnollista, miehillä on vielä matkaa henkiseen alastomuuteen ja haavoittuvuuteen.

– Virolaiset miehet saattavat istua savusaunassa yksin omien ajatustensa kanssa, mutta monet ovat tulleet kertomaan minulla, että heillä ei ole samanlaista intiimiä tapaa jakaa asioita kuin mitä naisilla on.

Savusaunasisaruus-dokumentti sai ensi-iltansa suomalaisissa elokuvateattereissa 8.12. ja sitä esitetään parhaillaan eri puolilla maata.