NYT: Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs pyrkinyt Trumpin puheille

Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala on pyrkinyt Donald Trumpin puheille, uutisoi amerikkalaislehti The New York Times.

Lehden lauantaina julkaiseman artikkelin mukaan Hautala on halunnut vakuuttaa mahdollisen presidenttiehdokkaan siitä, että Suomella on Naton uutena jäsenenä annettavaa sotilasliitolle. Lehti perustaa tietonsa kahdelle nimettömälle lähteelle, jotka ovat tietoisia käydyistä keskusteluista.

Eurooppalaisia diplomaatteja on alkanut huolestuttaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikan suunta, mikäli Trump valitaan maan presidentiksi ensi vuonna pidettävissä vaaleissa.

Aikaisemmalla presidenttikaudellaan Trump arvioi ulkosuhteita lähinnä sen kautta, mitä välitöntä hyötyä niistä voisi olla Yhdysvalloille.

2000-luvulla Yhdysvaltojen strategiseksi haastajaksi on noussut Kiina, mutta Washington käyttää edelleen paljon varoja Naton ja eurooppalaisen turvallisuuden tukemiseen.

Tämä saattaa muuttua, mikäli Trump valitaan uudelleen Yhdysvaltojen presidentiksi. Juuri kukaan ei kuitenkaan tunnu tietävän, millaista ulkopolitiikkaa Trump tulee lopulta ajamaan, NYT raportoi.

Mahdollinen presidenttiehdokas on itse sanonut suunnitelmistaa kovin vähän.

– Meidän on saatettava loppuun Naton tarkoituksen ja tehtävän uudelleenarviointi, Trumpin kanpanjasivuilla todetaan lyhyesti.

Epätietoisuus onkin saanut useat eurooppalaiset diplomaatit ja ajatushautumoiden edustajat ottamaan yhteyttä Trumpin kampanjatiimiin ja ehdokkaaseen itseensä, NYT kertoo.