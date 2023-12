Luovutaanko fossiilisista polttoaineista kokonaan? Dubain ilmastokokouksen kuumin kiista ratkeaa pian

DUBAI YK:n ilmastokokouksen jännittävimmät hetket ovat käsillä.

Maailman maiden pitäisi päästä yhteisymmärrykseen siitä, millaisin sanankääntein ilmastosopimukseen kirjataan, että fossiilisista polttoaineista luovuttaisiin lähivuosina kokonaan.

Fossiilisista luopuminen olisi ainoa ratkaisu ilmastokriisin hidastamiseen kyllin nopeasti. Maat ovat sopineet hidastamisesta Pariisin ilmastosopimuksessa.

Päätös on käynnissä olevan kokouksen kovin ja kiinnostavin vääntö. Maat ovat tähän mennessä sopineet siitä, miten ilmastotuhoja korvataan köyhille maille.

Päätös viime vuoden Egyptin ilmastokokouksen kovimmasta kiistakapulasta syntyi öljyvaltion isännöimänä heti aluksi. Siitä toivottiin nostetta muille, vaikeille päätöksille, ja niin myös tapahtui, sanoo Outi Honkatukia.

Honkatukia on yksi EU:n kolmesta pääneuvottelijasta.

Hän valmisteli henkilökohtaisesti päätöstä rahastosta koko kuluneen vuoden. Honkatukia kertoo jännittäneensä kokouksessa, jossa ilmastotuhojen rahastosta lopulta päätettiin.

– Jalka tärisi pöydän alla, kaiken nähnyt ilmastoneuvottelija sanoo.

Fossiilikirjauksesta käydään parhaillaan sunnuntai-iltana kovaa vääntöä. Kiistan keskellä kummittelee sana unabated, joka tarkoittaa sitomatonta tai puhdistamatonta.

Kokouksen puheenjohtaja Sultan Al Jaber on kertonut odottavansa maiden kantoja huomiseen maanantaihin.

Avaa kuvien katselu Arabiemiraatittien isännöimä ilmastokokous on suurin koskaan järjestetty. Kuva: Juha Kivioja / Yle

EU on aiemmin ilmoittanut ajavansa sitä, että fossiiliset polttoaineet kiellettäisiin kokonaan. EU kannattaa kuitenkin tarkemmin kirjausta, jossa kiellettäisiin vain niin sanotut sitomattomat päästöt.

Unabated on myös öljyvaltioiden puoltama sana kirjaukseen. Sanan ympärille on laadittu muutama ehdotus, joiden sävy kiellon ehdottomuuden suhteen vaihtelee. Vaihtoehdoista pöydällä on myös, että kirjausta ei laadittaisi lainkaan.

Sitomisella tarkoitetaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia.

Honkatukia pitää sidottujen päästöjen viestiä ristiriitaisena. Hänen mukaansa Suomi olisi ollut valmis kovempaan kieltoon, mutta joukko muita EU-maita ei.

– Se on harhautusta ja vie huomiota pois siitä, mitä pitää oikeasti tehdä eli vähentää päästöjä. Öljyvaltiot voivat ajatella, öljyntuotantoa ja öljykenttiä voidaan laajentaa.

Honkatukian mielestä ilmastopäästöjen talteenotto ja varastointi eivät onnistu siinä mittakaavassa kuin pitäisi, että lämpötila saadaan rajattua 1,5 asteeseen. Yle on kertonut hiilidioksidin varastoinnista tässä jutussa.

Hänen mukaansa kirjaus fossiilisista luopumisesta on tärkein sitten Pariisin ilmastosopimuksen.

Sultan Al Jaber yritti edistää omia bisneksiään ja päästi suustaan sammakon

Kokous ei ole sujunut ilman kohuja. Jo ennakkoon epäiltiin, onnistuuko puheenjohtaja Sultan Al Jaber pitämään työnantajansa eli kansallisen öljy-yhtiön Adnocin ja YK:n asiat erillään.

Aluksi näytti, ettei se onnistu. Al Jaber jäi kiinni aikeestaan käyttää ilmastokokousta yhtiönsä öljysopimusten edistämiseen. Julkisuuteen vuotaneissa asiakirjoissa Al Jaberin piti taustatiiminsä ohjeistamana keskustella sopimuksista useiden ilmastokokoukseen osallistuvien maiden kanssa.

Hän on päästänyt suustaan ulos myös sammakoita. Al Jaber sanoi haastattelussa, että fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen veisi ihmiset ”takaisin luoliin”.

Öljyvaltioiden muodostama OPEC taas on pyytänyt kulisseissa jäsenmaitaan estämään kirjauksen fossiilisten polttoaineiden kieltämisestä. Arabiemiraatit on yksi jäsenistä.

Kirjeestä uutisoitiin viikonloppuna.

Al Jaber on sittemmin pyörtänyt puheitaan ja vakuuttanut uskovansa tieteeseen, joka käskee luopua ilmastopäästöjä aiheuttavista polttoaineista.

Arabiemiraatit oli myös ensimmäinen, joka lupasi rahaa köyhien maiden kiisteltyyn rahastoon tuhoja varten.

Honkatukia sanoo, että Al Jaber on johtanut neuvotteluja hyvin verrattuna Egyptiin, jossa neuvottelut etenivät hähmäisesti ja niin, etteivät kaikki maat tulleet kuulluksi.

Hän myös pitää kokouksen ilmapiiriä hyvänä viime vuoden epäonnistumiseen verrattuna.

– Al Jaber on näkynyt enemmän. Egyptissä oli epäselvää, kuka johtaa kokousta.

Katso videolta, kuinka Sultan Al Jaber vetoaa maailman maihin fossiilisia polttoaineisiin liittyen:

”On hyvä, että OPEC on hädissään”

Ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen Greenpeacesta taas pitää jo asetelmaa eli ilmastovääntöä öljymaassa eräänlaisena onnistumisena.

Kososen mielestä se, että öljymaiden järjestön toimet kulisseissa ovat merkki siitä, että ilmastokokouksen päätöksillä todella on väliä.

– On hyvä, että OPEC on hädissään. Jos maat sopivat fossiilisten lopettamisesta, se vaikuttaa dramaattisesti öljyvaltioiden voittoihin.

Hän uskoo, että jo nyt käyty keskustelu kokouksessa on viesti maailmalle, että fossiilisten loppu häämöttää.

Kosonen on seurannut ilmastokokouksia niiden alusta, 1990-luvulta saakka. Vasta nyt, neljännesvuosisata myöhemmin fossiilisten polttoaineiden lopettaminen on agendalla, hän sanoo.

– Olemme voittaneet jo aika paljon ennen kuin mitään on lopputekstissä.

Esimerkiksi Egyptissä olisi viime vuonna voitu vääntää fossiilisten kohtalosta, mutta puheenjohtaja Sameh Shoukry ei raivannut sille tilaa.

Dubaissa on päätetty myös seuraavasta ilmastokokouksesta isännästä. Maailma kokoontuu ensi vuonna Azerbaidžaniin.

Ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkänen (kok.) pitää neuvottelemista jälleen uudessa öljyvaltiossa hyvänä. Mykkänen on seurannut kokousta paikan päällä lauantaista.

– Arabiemiraatitkin vie näitä asioita nyt eteenpäin selvästi määrätietoisemmin kuin ilman, että olisimme täällä Dubaissa nyt, Mykkänen sanoo.

Hän uskoo, että puheenjohtaja Al Jaber haluaa kokouksesta hyvän lopputuloksen.

– Puheenjohtaja yrittää saada myönteistä sulkaa hattuunsa, että saadaan sopimus, jota pidetään uskottavana, ministeri sanoo.

Avaa kuvien katselu Outi Honkatukia sanoo, että Dubain päätös ilmastotuhoihin liittyvästä rahastosta oli hänen uransa jännittävin. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Kiina ei rettelöinyt, mutta kuka on bulvaani?

Kaikkien ilmastokokousten kohtalonkysymys kuuluu, millaisen neuvotteluasenteen Kiina ottaa.

Kiina on maailman suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja, mutta historiallisesti se on pienempi saastuttaja kuin Yhdysvallat ja Euroopan maat.

Kiinalla on sen vuoksi änkyrän maine. Se on syyllinen nykypäästöihin, mutta ei ole kuitenkaan suostunut ilmastorahoittajan rooliin.

Outi Honkatukian mukaan Kiina ei ole tällä kertaa ”rettelöinyt” eli asettunut esimerkiksi fossiilikirjausten tielle. Toisaalta se ei myöskään paljastanut lopullisia korttejaan.

– Kiina on ollut aika hiljaa. Mutta en tiedä, kuka toimii bulvaanina.

Bulvaani tarkoittaa välittäjää. Honkatukia sanoo, että tänä vuonna änkyrän roolin ovat ottaneet öljyvaltiot.

Kokouksen pitäisi loppua tulevana tiistaina, mutta juuri päätös fossiilisten polttoaineiden kohtalosta on se, joka voi viedä maailman maiden ilmastoväännön jälleen yliajalle.

Katso videolta, miten geopoliittiset jännitteet näkyvät ilmastokokouksessa: