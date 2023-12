Liikenteen päästöhuijarit joutuvat kohta koville – virhemaksu jopa 30 000 euroa

Tieliikenteessä arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia laittomia autoja, joiden katalysaattoria, hiukkassuodatinta tai adblue-järjestelmää on muokattu.

Auton pakokaasujen puhdistusjärjestelmien muokkaamisesta voi ensi kesästä alkaen saada jopa kymmenien tuhansien eurojen sakot.

Päästömanipulaatioita koskevat uudet säädökset astuvat voimaan 1. kesäkuuta 2024. Se tekee auton päästöjen muokkaamisesta rangaistavaa.

Rangaistusasteikko on historiallisen kova.

Mikäli auton päästöjä on muokattu, liikennevirhemaksu on esimerkiksi kuljetusyrityksen henkilöautolle tai pakettiautolle 20 000 euroa ja kuorma-autolle jopa 30 000 euroa.

Yksityisautoilijalle liikennevirhemaksu on 1 000–3 000 euroa. Auto voidaan myös asettaa ajokieltoon, kunnes se on palautettu tyyppihyväksyttyyn kuntoon.

Laki sanktioi myös päästömanipulaatiolaitteiden ja -palvelujen myynnin ja asentamisen. Päästömuokkauksia tekevä yritys voi saada seuraamusmaksun, jonka suuruus on enintään 30 000 euroa.

Mitä on päästömanipulointi? Päästömanipuloinnissa auton pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä, kuten katalysaattoria, hiukkassuodatinta tai adblue-järjestelmää on muokattu tai ne on poistettu käytöstä.

Auton päästöjen muokkaaminen ei ole aikaisemmin ollut ajoneuvolaissa kiellettyä, eikä sellaisen auton myyminen tai ostaminen. Monet autokorjaamot ovat tehneet muutostöitä avoimesti mainostaen.

Päästömuokatulla autolla ajaminen yleisessä liikenteessä on ollut laitonta kymmeniä vuosia. Siitä ei kuitenkaan ole aikaisemmin säädetty rangaistusta.

Syynä autojen päästöjen manipulaatioon ovat vikaantuneiden järjestelmien korjaamisen kalleus ja esimerkiksi auton tehojen nostaminen, joka yleensä on johtanut myös päästöjen kasvamiseen.

Esimerkiksi hiukkassuodattimen käyttöiäksi arvioidaan keskimäärin noin 250 000–300 000 kilometriä. Sen vaihtaminen uuteen voi maksaa autosta riippuen 2000–4000 euroa.

Optimointeja, joihin usein liittyy vähintään lievä päästöjen muokkaus, on tehty jopa uusille, juuri käyttöön otetuille autoille. Avaa

Kuorma-autoista jopa puolet voi olla laittomia

Autotuojat ja -teollisuus ry:n jäsenyritykset arvioivat, että jopa 30–50 prosenttia kuorma-autoista on jollain tavoin päästömanipuloituja.

Avaa kuvien katselu Kuljetusyrityksille autojen päästömanipuloinnilla arvioidaan olevan isoin merkitys. Sillä ehkäistään päästöjärjestelmien korjauskuluja ja siitä aiheutuvia kuljetushäiriöitä. Kuva: Raine Martikainen / Yle

Päästömuokattujen henkilöautojen määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta niitä arvioidaan olevan liikenteessä paljon.

Hiukkassuodattimien kennojen poistoa ei ulkopuolelta huomaa eikä adblue-järjestelmän ohitusta näe edes katsastuksessa.

Sama ongelma on myös poliisilla, jolla ei ole toistaiseksi riittävän tarkkoja päästömittareita ja testauslaitteita käräyttämään kaikkia päästöhuijareita. Suuntaa antavia tuloksia tosin saadaan jo nyt, ja räikeimmät tapaukset huomaa helposti.

Autoliike odottaa ohjeita

Autoliikkeissä pohditaan parhaillaan, miten vastuukysymykset ratkaistaan tilanteessa, jossa autoliikkeeseen on tuotu päästömanipuloitu käytetty ajoneuvo, ilman että asiasta on kerrottu autoliikkeelle.

Avaa kuvien katselu Kuka kantaa vastuun, jos autoliike myy tietämättään päästömanipuloidun auton edelleen seuraavalle asiakkaalle ja hän saa tuhansien eurojen sakot? Autokauppa toivoo viranomaisilta selkeitä ohjeita. Kuva: Juha Virranniemi / Yle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan vastuu on yksiselitteisesti myyjäliikkeellä, jos auto jälleenmyydään liikennekelpoisena.

Hedin Automotiven automyyjä Jarmo Kantanen Kuopion toimipisteestä toivoo viranomaisilta mahdollisimman selkeitä ohjeita.

– Tiettävästi edes katsastuskonttorit eivät tällä hetkellä pysty näitä asioita todentamaan. Sieltä sen pitää lähteä, että viranomaiset saavat mittaustavat kuntoon ja sitä kautta se leviää myös autokorjaamoille, Kantanen sanoo.

Osa autoliikkeistä on jo lisännyt vaihtoauton kauppasopimukseen tekstin, jossa vaihtoautoa tarjoava asiakas vakuuttaa autonsa olevan tieliikennekelpoinen. Tämän toivotaan vähentävän autoliikkeen vastuuta mahdollisissa kuluttajariitatilanteissa.

Yksityisten välinen kauppa ei kuulu kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle.

Katsastusasemilta muistutetaan, että autoja voi tuoda ennen kaupantekoa katsastusasemille tarkastettavaksi. Vaikka tarkkoja päästölukuja ei vielä saada mitattua, suuntaa antavilla tuloksilla voidaan päästä pitkälle.

Valvonta haasteellista muttei mahdotonta

Päästöhuijareita aletaan kartoittaa lähivuosien aikana myös katsastuksessa. EU:n valmisteilla olevan liikennekelpoisuuspaketin yhteydessä on aikomus säätää nykyistä tarkemmista päästömittauksista katsastuksen yhteydessä.

Mikäli muutos menee läpi suunnitellusti Euroopan parlamentissa, arvioidaan sen tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2026.

Avaa kuvien katselu Päästömanipuloidulla autolla ajaminen on ollut laitonta jo vuosikymmeniä. Kuvituskuva. Kuva: Esko Jämsä / AOP

Päästömanipulaation havaitseminen poliisin tienvarsitarkastuksissa tai katsastusasemilla on toistaiseksi hyvin haasteellista, sillä laitteistot on yleensä piilotettu ajoneuvon rakenteisiin ja muokkaukset on toteutettu ohjelmistomuutoksilla.

Suomi ottaa parhaillaan oppia Tanskasta, jossa liikennepäästöjen valvonta on huomattavasti pitemmällä. Viranomaisilla on käytössään autoja, jotka haistavat liikenteen päästöjä pelkästään ajamalla auton perässä.

Päästövalvonta kohdistuu Tanskassa tällä hetkellä lähinnä raskaaseen liikenteeseen.

Poliisi käy parhaillaan ottamassa oppia päästöjen valvonnasta ja uusien tarkempien päästömittareiden käytöstä. Uusia laitteita on tulossa poliisille testikäyttöön.

Juttua varten on haastateltu myös Traficomin johtavaa asiantuntijaa Teemu Toivaista, Poliisihallituksen poliisitarkastajaa Kari Onnista, Kuluttaja- ja kilpailuviraston johtavaa asiantuntijaa Raija Marttalaa sekä useita autokauppiaita ja katsastushenkilöitä.