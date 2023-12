Guardian: Unkarin pääministerin liittolaiset lobbaavat USA:n republikaaneja Ukraina-tuen lopettamiseksi

Orbán on toistuvasti suominut EU:n Ukrainalle antamaa apua.

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin liittolaisten on määrä tavata Washingtonissa republikaaneja ja taivutella heitä lopettamaan Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle. Asiasta kirjoittaa Guardian.

Unkarin kansainvälisten asioiden instituutin jäsenet ja Unkarin Washingtonin-suurlähetystön henkilökunta aikovat lobata loppua Ukraina-tuelle maanantaina järjestettävässä kaksipäiväisessä tilaisuudessa. Suljetun tilaisuuden järjestää konservatiivinen Heritage Foundation -ajatushautomo.

Guardianin mukaan tilaisuuden toisen päivän tapaamiseen on pyydetty Yhdysvaltain kongressin republikaaniedustajia.

– Orbán luottaa siihen, että Ukrainan apupaketti ei tule menemään läpi kongressissa. Tämän vuoksi hän yrittää estää myös EU:n avun [Ukrainalle], sanoo diplomaattilähde lehdelle.

Yhdysvalloissa republikaanisenaattorit ovat estäneet Valkoisen talon pyytämän hätäapupaketin Ukrainalle ja Israelille. Lisäksi paketissa oli tarkoitus tukea myös hieman Taiwania.

Republikaanit torppasivat viime viikolla 61 miljardin dollarin hätäapupaketin Ukrainalle. Republikaanit ovat halunneet kytkeä paketin osaksi Yhdysvaltain rajaturvallisuutta.

Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien Orbán on toistuvasti vastustanut EU:n tukea Uktrainalle sekä vastustanut Venäjään kohdistettuja pakotteita. Orbánilla on läheiset suhteet Venäjään ja pääministeri on kieltäytynyt auttamasta Ukrainaa sotilaallisesti.