Elokuvaohjaaja Lauri Törhösen väitöskirja on tämän viikon torstaina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston käsittelyssä.

Lapin yliopiston tiedekuntaneuvoston esityslistan mukaan Törhösen väitöskirjan kohdalla esityksenä on kaksi eri huomiota: ”Keskusteltaneen mahdollisista esitarkastajien esteellisyyksistä” ja ”arvosteltaneen väitöskirja”.

Törhösen väitöstilaisuus keräsi runsaasti huomiota lokakuussa. Väitöskirjaa arvosteltiin muun muassa sen epätieteellisyydestä. Julkisuudessa on esitetty epäilyksiä myös väitöksen esitarkastajien esteellisyydestä.

Lapin yliopiston entisten ja nykyisten opiskelijoiden mielestä pelissä on nyt Lapin yliopiston ja erityisesti sen taiteiden tiedekunnan maine.

– Mitkä ne tieteen tekemisen prosessit taiteiden tiedekunnassa oikein ovat? Kysyy Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijoiden Tao alumni ry:n puheenjohtaja Samuli Valkama.

Valkama toivoo, että tiedekunnassa osataan tehdä oikeat päätökset niiden tietojen pohjalta, joita heillä nyt on.

Jos työ hyväksytään, niin millaisia ajatuksia se herättää?

– En halua ottaa tähän käsittämättömän negatiivista kantaa, vaan haluan ajatella, että asiat kääntyvät parhain päin. Minulla on kuitenkin pelko siitä, että jos aika heikolla tieteellisellä prosessilla tehty väitös hyväksytään ja tehdään ihmisestä tohtori, niin kyllähän se herättää paljon kysymyksiä, millaiset säännöt taiteiden tiedekunnassa oikein ovat.

Avaa kuvien katselu Käydyn keskustelun pohjalta Samuli Valkama ajattelee, että ihan noin vain väitöskirjaa ei voi hyväksyä. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

Voiko tohtoriksi valmistua sellaisella tutkimuksella kuin itse haluaa, Valkama kysyy.

– Miten tällaiseen tilanteeseen on edes päädytty, on itsessään jo hyvä kysymys, joka herättää kummastusta.

Valkama painottaa, että asia ei saa edetä vain siitä syystä, että sen täytyy vain edetä näin. Valkaman mukaan tämä on itsetutkiskelun ja tarkastelun paikka nimenomaan tiedekuntaneuvostossa.

– Onko tässä kyseessä jonkinlainen ihmisten välinen tohtoriarvon kauppa tai vastaava? Kyllä tällaiset kysymykset heräävät mieleen käydyn keskustelun takia.

Valkamaa arveluttaa, onko tiedekunnan henkilöstö varmasti tehtäviensä tasalla tämän asian suhteen.

”Eihän tämä menisi koskaan läpi edes kandiseminaarin ensimmäisessä tapaamisessa”

Audiovisuaalisen mediakulttuurin opiskelija Kaisla Männistö on mietteissään taiteiden tiedekunnan tilasta. Erityisesti hän on huolestunut audiovisuaalisen mediakulttuurin puolesta, joka on alana hyvin nuori. Hän ei halua minkään vaarantavan opiskelijoiden tutkintojen arvoa.

– Kyllä tutkinnoissa täytyy olla jonkinlainen legitimiteetti, ja tämä Törhösen työ ei mielestäni täytä taiteellisen tuotannon eikä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä.

Männistön mukaan Törhösen työtä ei ole käsitelty samalla tavalla kuin esimerkiksi heidän kanditöitään.

– Se, että tulee Lauri Törhönen, joka tekee ja laittaa puolivalmiin teoksen ja saa sillä tohtorin arvon, ei ole oikein minun oikeustajussani. Miksen minä voisi tehdä tajunnanvirtadokumenttia ja laittaa sitä kandipapereina eteenpäin? Eihän se menisi koskaan läpi edes kandiseminaarin ensimmäisessä tapaamisessa. Miten tästä on voitu tehdä tohtorin väitös – tämä on naurettavaa.

Männistö sanoo, että väitöskirja täytyy tehdä samoilla perusteilla, kuin missä tahansa muussakin yliopistossa.

– Hyvävelikerho ei saa päättää missään, että tästä tulee tohtori. Eihän me peruskoulussakaan anneta mitä tahansa numeroita sen takia, että opettaja tykkää jostakin oppilaasta asenteen puolesta.

Törhösen nimen kunnia myös pelissä?

Patrik Törhönen opiskelee Lapin yliopistossa audiovisuaalista mediakulttuuria ja on elokuvaohjaaja Lauri Törhösen pikkupikkuserkku. Emme tunne ollenkaan, Patrik Törhönen tähdentää.

– Kyllä ja on tullut mieleen sekin, että tässä on Lapin yliopiston ja Törhösen nimen kunnia ollut käsittelyssä.

Avaa kuvien katselu Patrik Törhönen olisi toivonut erityisesti johdonmukaisuutta ja akateemisuutta. Kuva: Timo Metsäjoki / Yle

– Jos tämä koko prosessi olisi akateemisesti tehty hyvin, niin sehän olisi aivan valtaisan hienoa, mutta näin ei nyt ole valitettavasti käynyt.

Patrik Törhönen haluaisi selvyyden siihen, millaista yhteistyö ohjaajien ja arvioitsijoiden kanssa on oikeasti ollut.

– Jos tämä menee väitöksenä läpi, niin sitten yliopistomaailmassa puhaltavat uudet tuulet. Se vaikuttaa kyllä siihen, kuinka Lapin yliopistoa katsotaan akateemisessa maailmassa.

Patrik Törhösen mukaan on hyvä asia, että väitöskirjoja on monenlaisia, mutta jos se ei täytä akateemisuutta, niin silloin sitä ei pidä hyväksyä.

– Jos tätä ei hyväksytä, niin kyllähän se lähettää viestin, että kaikki ei mene täällä läpi ja hyvä niin.

Lapin yliopistossa tehdään väitöskirjoja vuodessa noin 25–30 kappaletta. Väitöskirjoja hylätään hyvin harvoin. Esitarkastuksesta työ palautetaan useammin ohjausprosessiin.