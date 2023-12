Vainajien tuhkille sirottelupaikka Seinäjoen rantaan – vastustajien mielestä uimaranta on liian lähellä ja alue rauhaton

Seinäjoen kaupunki ja seurakunta suunnittelevat kaikille avoimen vainajien tuhkien sirottelupaikan perustamista Törnävälle Seinäjoen rannalle.

Paikkaa on toivottu, ja sopivaa on etsitty yhdessä. Kriteereinä ovat olleet keskustan läheisyys, esteetön kulku ja rauhallisuus.

Lisäksi halutaan paikka, johon monella liittyy muistoja.

– Valittu paikka joen rannassa on luonnonkaunis, ja vastarannalla on suojelualue. Joelle on myös mahdollista luoda esteetön pääsy kaupungin kuusimetsäkaistaleen läpi, kertoo seurakunnan puistopäällikkö Esko Karttunen.

Suunnitelma on nähtävillä ja kommentoitavana Seinäjoen kaupungin verkkosivuilla.

Sijainti on herättänyt keskustelua

Läpihuutojuttu sirottelupaikan sijainti ei ole. Lähiasukkailta on tullut yhteydenottoja, kertoo Karttunen.

– Jonkin verran huolta on herättänyt esimerkiksi se, millainen yleisöryntäys paikalle tulisi. Sellaista ei ole näköpiirissä, esimerkiksi viime vuonna seurakunnalta luovutettiin omaisille siroteltavaksi kaupungin maille vain yhden vainajan tuhkat.

Sirottelupaikalle tehtäisiin esteetön puistopolku Silinteritien päästä, missä on asuintaloja. Suunnitelmissa on myös parin auton parkkipaikka.

Avaa kuvien katselu Esko Karttunen on tyytyväinen siitä, että asiasta käydään avointa keskustelua. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Facebookin Puskaradio-ryhmässä aihe kirvoitti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kommentteja on esitetty myös siitä, että Sahalammen uimaranta sijaitsee reilun kilometrin päässä.

Karttunen sanoo, ettei uimareiden tarvitse olla huolissaan.

– Käytännössä jokeen ripoteltava tuhka sukeltaa joen pohjaan ja sitoutuu sinne. Alajuoksulla Sahalammen kohdalla ei näin ollen haittoja ole tiedossa.

Lähiasukkaat ovat kauhistuneet suunnitelmia

Lähellä asuva Outi Hirvilammi on yksi heistä, jotka vastustavat kaavailtua sirottelupaikkaa.

Hirvilammin mielestä ajatus on hyvä ja kannatettava, mutta paikka tulisi valikoida uudelleen.

– Pohjalaiseen sielunmaisemaan sopivat leveät, virtaavat vedet ja laakeat peltomaisemat. Luulisi, että parempi paikka sirottelulle löytyy muualta kuin läheltä asutusta.

Kauhistelua on herättänyt myös se, että kesällä vettä on joessa usein vähän ja virtaama on pieni.

– Kuvaavaa on, että kiviä pitkin pääsee hyppimään toiselle rannalle.

Hirvilammi ajattelee asiaa myös omaisten kannalta ja muistuttaa, että alue ei ole kesällä useinkaan rauhaisa.

– Törnävän kesäteatterin harjoitukset alkavat touko–kesäkuussa ja jatkuvat näytöksillä. Äänet kantautuvat jokea pitkin taloille asti. Provinssin aikana katu on lisäksi kokonaan suljettu.

Luonnonläheisyys yhtenä syynä sirotteluun

Yle kertoi sunnuntaina, että omaiset toivovat uusia tapoja surra läheisiään. Yhä useampi ei enää kuulu kirkkooon.

Sirottelupaikat ovat yleistyneet koko maassa viime vuosina, sanoo Suomen Hautaustoimistojen liiton puheenjohtaja Sari Koukkari. Rannikkokaupungit ovat valinneet merialueita, ja sisämaan kaupungeissa on vesistöalueita, joihin on haettu luvat valmiiksi.

Toiveeseen sirotella tuhkat Koukkari näkee monenlaisia syitä.

– Luonnonläheisyys ja luonnon kiertokulkuun palaaminen ja toisaalta ajatus, ettei hautapaikasta tule hoitovastuuta jälkipolville.

Tuhkien sirotteluun tarvitaan maanomistajan tai vesialueen omistajan lupa.

– Prosessi helpottuu huomattavasti, kun on osoitettu alue, johon tuhkat voi ripotella ja luvat on haettu valmiiksi, sanoo Itä-Suomen aluehallintoviraston johtaja Anu Liljeström.

Muistomerkkejä tällaiselle alueelle ei kuitenkaan saa pystyttää.

Eteläpohjalainen on hautaustavoissaan perinteinen

Hautaustoimistojen liiton puheenjohtaja Sari Koukkari toimii myös hautaustoimistoyrittäjänä Seinäjoella. Hän pitää mahdollisuutta yleiseen sirottelupaikkaan hyvänä asiana.

– Muualla Suomessa varmasti tuhkan sirottelu on jo yleisempää, mutta Etelä-Pohjanmaalla hautaustavat ovat vielä perinteisemmät. Jonkin verran kyselyitä vuosittain tulee tuhkien sirottelusta.

Koukkari arvioi pohjalaisten kokevan surun yhteisöllisesti ja arvostavan kenties sen vuoksi perinteisiä hautajaismenoja.

Tuhkaus on Seinäjoellakin silti lisääntynyt viime vuosina.

– Noin 62 prosenttia seinäjokelaisista tuhkataan. Määrissä on eroja toki kaupungin sisällä. Eniten tuhkauksia on Törnävällä, vähiten Peräseinäjoella, mutta määrät ovat sielläkin lisääntyneet, sanoo Esko Karttunen.