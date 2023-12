Käärijä on vuoden googlatuin – näitä ihmisiä ja asioita suomalaiset hakivat eniten

Hakukone Google on julkaissut suomalaisten tämän vuoden suosituimmat haut.

Yksi nimi näyttäisi olevan ylitse muiden, nimittäin Suomen euroviisuedustaja, muusikko Käärijä, on vuoden googlatuin ihmisissä ja musiikissa.

Käärijän jälkeen ihmisistä haettiin eniten ruotsalaismuusikko Loreenia sekä perussuomalaisten puheenjohtajaa, valtiovarainministeri Riikka Purraa.

– Käärijän ykköspaikka on kiistaton. Hän on sekä ihmisten että musiikkilistan ykkösenä. Myös sitä on kysytty, kuinka pitkä Käärijä on, sanoo Googlen markkinointipäällikkö Yacine Samb Ylen aamun haastattelussa.

Ihmiset-listan top 5 1. Käärijä 2. Loreen 3. Riikka Purra 4. Severi Lahtinen 5. Marjatta Leppänen Avaa

Musiikki-listalla Käärijän jälkeen toiseksi haetuin Suomessa oli brittiyhtye Coldplay ja kolmantena Loreen. Coldplayn suosiota selittää Sambin mukaan tuleva Suomen-konsertti, joka aiheutti aiemmin tänä vuonna yleisöryntäyksen lipunmyyntiin.

Viihde-haussa ykkösenä oli yhdysvaltaiselokuva Oppenheimer, jonka vanavedessä tulivat Hogwarts Legacy ja Barbie movie. Myös Ylen Pentulive ja Amazing Race Suomi olivat viiden haetuimman joukossa viihde-listalla.

Venäjän hyökkäys ja sähkön hinta mietityttävät

Suomalaiset hakivat tänä vuonna googlesta vastauksia siihen, miksi liputetaan, miksi pörssisähkö on kallista ja miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii.

Googlen markkinointipäällikön Yacine Sambin mukaan kysymykset kertovat siitä, että ajankohtaiset, yhteiskuntaa ravisuttavat aiheet mietityttävät suomalaisia.

– Kysymyslistoilta nähdään, että pohditaan vaikeita kysymyksiä, joihin ei välttämättä löydy helppoja vastauksia, hän sanoo.