Suomi antoi 300 000 euron tasa-arvopalkinnon Afganistanin ainoalle turvakodille, joka uskaltaa puolustaa hakattuja naisia

International Gender Equality Prize on valtioneuvoston perustama tasa-arvopalkinto, joka myönnetään sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla edistäneelle toimijalle. Voit seurata kutsuvierastilaisuutta Yle Areenasta.

Valtioneuvosto jakoi kansainvälisesti merkittävän palkinnon maanantaina Tampereella. Palkinnon vastaanottanut Mahbouba Seraj, 75, on nähnyt perheväkivallan synkimmillään.

Tampereella jaettiin neljättä kertaa 300 000 euron suuruinen kansainvälinen tasa-arvopalkinto.

Valtioneuvoston antama palkinto jaettiin tänä vuonna Afghan Women Skills Development Centerille, joka tekee työtä afgaaninaisten turvallisuuden edistämiseksi.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) luovutti palkinnon maanantaina Tampereella.

‒ Suomi on tukenut vahvasti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia Afganistanissa 20 vuoden ajan. Tänäkin päivänä tuo tärkeä tuki jatkuu niin laajana kuin nykytilanteessa on mahdollista. Suomi ei unohda Afganistanin naisia, Orpo sanoo tiedotteessa.

Kun Taliban nousi valtaan yli kaksi vuotta sitten, maassa oli 27 turvakotia. Enää niitä on vain yksi.

Avaa kuvien katselu Mahbouba Seraj vastaanotti palkinnon järjestönsä puolesta. Kuva: Marjut-Suomi / Yle

Sitä johtaa palkinnon vastaanottanut Mahbouba Seraj, 75. Hän on nähnyt perheväkivallan synkimmillään. Joskus tytöillä on keskukseen tullessaan leikattu irti korvia, joskus neniä. Heidät on voitu piestä mustaksi tai murtaa raajoja. Osa väkivaltaa kokeneista tapetaan ja osa tekee itsemurhan.

Useimmat turvakotiin päätyneistä naisista ovat Serajin mukaan paenneet väkivaltaista aviomiestä tai appivanhempiaan. Nuoret tytöt pakenevat vanhempiaan, jotka haluavat naittaa heidät väkisin.

Tytöiltä on kielletty toisen asteen koulutus ja korkea-asteen koulutus, ihmisoikeuksista voi tuskin puhua.

Miljoonat lesket vailla toimeentuloa

Afghan Women Skills Development Center -järjestöllä on myös perhekeskuksia kahdeksassa maakunnassa eri puolilla Afganistania. Perhekeskuksissa naiset voivat esimerkiksi tuoda lapsensa lääkärintarkastukseen ja viettää aikaa lastensa kanssa.

Järjestö välittää naisille myös humanitaarista apua, kuten ruokaa, hygieniavälineitä ja rahaa.

‒ Yli 40 vuotta jatkuneen sotimisen jäljiltä tässä maassa on arviolta 3,5–4 miljoonaa naispuolista leskeä. Talibanin noustua valtaan he eivät voi käydä enää töissä tai hankkia toimeentuloa kuin hyvin rajoitetusti, Mahbouba Seraj kertoo tiedotteessa.

Avaa kuvien katselu Mahbouba Seraj on Afghan Women Skills Development Center -järjestön toiminnanjohtaja. Kuva: Marcus Yam via Getty Images

Seraj on ollut ehdolla myös Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Useita ehdotuksia

Tasa-arvopalkinto jaetaan kahden vuoden välein. Ensimmäisen kerran se jaettiin vuonna 2017.

Palkinnon saajasta tuli lähes 500 ehdotusta eri puolilta maailmaa.

Avaa kuvien katselu Kansainvälinen tasa-arvopalkinto on valtioneuvoston palkinto, jota hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriö. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Palkintolautakunnan puheenjohtaja oli Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Palkintolautakuntaan kuuluivat myös ihmisoikeusaktivisti Zarifa Ghafari, näyttelijä Krista Kosonen, uutisankkuri Richard Lui, GWL Voices -järjestön perustaja ja puheenjohtaja Susana Malcorra sekä konfliktinratkaisujärjestö CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubb.