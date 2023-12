Energiayhtiö Fortum suunnittelee uuden kalauoman rakentamista Imatralle

Päätöksen taustalla on Imatran kaupunkipuron antama esimerkki taimenen poikastuotannossa. Investointipäätöstä uoman rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Energiayhtiö Fortum suunnittelee kaloille tarkoitetun luonnonmukaisen uoman rakentamista Imatralle Tainionkosken voimalaitoksen yhteyteen.

Yhtiön teettämän esiselvityksen mukaan vaihtoehtoja uomalle on kaksi. Ensimmäinen vaihtoehto on ohitusuoma, joka mahdollistaisi kalojen vaelluksen voimalaitospadon yli. Toinen vaihtoehto on vesitettävä uoma, johon johdettaisiin vettä Tainionkosken yläpuolisesta Vuoksesta.

– Luonnonmukaisen uoman tarkoituksena on luoda taimenelle uusia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita Vuoksen alueelle, kertoo ympäristöpäällikkö Katri Hämäläinen Fortumilta.

Idean taustalla on Imatralle jo aiemmin rakennettu kaupunkipuro, josta on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Purossa syntyneet taimenet ovat palanneet kutemaan puroon ja tänä vuonna kutupesiä on havaittu ennätysmäärä.

Avaa kuvien katselu Järvitaimenet ovat ottaneet Imatran kaupunkipuron omakseen. Arkistokuvassa on järvitaimenen poikanen. Kuva: Tommi Parkkinen / Yle

Investointipäätöstä ei ole tehty

Saimaasta Laatokkaan virtaava Vuoksi on voimakkaasti rakennettu joki, minkä takia taimenen poikastuotanto- ja lisääntymisalueet on menetetty. Suomen puolella Vuoksea sijaitsevat sekä Tainionkosken että Imatran vesivoimalaitokset.

– Meidän mielestämme järkevin ratkaisu on toteuttaa keinotekoisia luonnonuomia taimenelle, Hämäläinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kalauoma tulisi Vuoksen rannalle Imatran Tainionkosken voimalaitoksen länsipuolelle. Alue sijaitsee Imatran keskustasta pohjoiseen. Kuva: Jasmina Kauta / Yle, Mapcreator, Open street map

Kaloja varten tehtävä uoma olisi tarkoitus rakentaa kuivalle maalle Tainionkosken vesivoimalaitoksen länsipuolelle. Maa-alueet omistaa Fortum ja Imatran kaupunki.

– Toteutustavasta riippuen uoman hinnaksi tulisi arviolta noin 3,5 miljoonaa euroa, Hämäläinen kertoo.

Uoman rakentamisen maksaisi Fortum. Investointipäätöstä asiasta ei ole vielä tehty.

Hämäläisen mukaan tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida investointipäätöksen teon aikataulua.

– Mahdollinen rakentaminen alkaisi kuitenkin ennemmin vuosien kuin kuukausien kuluttua, koska esimerkiksi lupa-asiat vievät aikaa, Hämäläinen sanoo.