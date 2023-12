Presidenttiehdokas Alexander Stubb auttaisi vanhuksia, lapsia ja naisia, jos Venäjä työntäisi heidät Suomen itärajaa vasten

Kokoomuksen presidenttiehdokkaan Alexander Stubbin mukaan Suomen pitäisi auttaa joitakin ihmisryhmiä, jos he päätyvät Suomen itärajalle ja tarvitsevat apua. Ylen Politiikkaradion presidenttitentissä Stubb mainitsee vanhukset, lapset ja naiset.

Lähtökohta Stubbille on, että jos ihmiset ovat suljetulla itärajalla Venäjän puolelle, he ovat Venäjän vastuulla, ja jos ihmiset ovat Suomen puolella, he ovat Suomen vastuulla.

– Onneksi me olemme kuitenkin humaani [ihmisystävällinen] kansa, joka pitää huolen siitä, että tilanteessa kuin tilanteessa, jos vaikka on kyse lapsista, vanhuksista, tai naisista, niin kyllä me autamme, Stubb sanoi tentissä.

Alexander Stubbin mielestä itärajan kysymyksissä kansallinen turvallisuus menee aina ensin. Hänen mielestään Suomi ei kuitenkaan ole rikkonut itärajan sulkemisella kansainvälisiä sopimuksia.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho sanoi vastaavassa tentissä 4. joulukuuta, että Suomen tulisi toimia kuin Viro Venäjän vastaisella rajallaan ”eli siirtää rajaesteet rajaviivalle, jolloin nämä ihmiset eivät pääse Viron puolelle eivätkä he näin ollen siirry kansainvälisoikeudellisesti virolaisten vastuulle”. Tuolloin Suomen koko itäraja oli jo suljettu.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) määräsi vuonna 2021 Puolaa ja Liettuaan huolehtimaan kaikkien raja-alueellaan olevien siirtolaisten perustarpeista, kuten ravinnosta, sairaanhoidosta, mahdollisesta suojasta, kun ne sulkivat rajansa ja estivät turvapaikanhaun.

EIT katsoi, että turvapaikkaa hakemaan pyrkineiden palauttaminen oli ihmisoikeussopimusten vastaista.

Presidenttitentti Alexander Stubb

Eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa, Stubb halusi tulitauon Gazaan

Yhdysvallat esti perjantaina YK:n turvallisuusneuvostossa Gazan tulitaukoa vaativan päätöslauselman hyväksymisen. Alexander Stubb on asiasta eri mieltä.

– Minä olen vahvasti sitä mieltä, että tulitauko olisi pitänyt saada aikaan. Nyt jos olen oikein ymmärtänyt, niin YK:ssa ollaan hyväksymässä tämäntyyppistä lausuntoa jopa tänään. Hyvä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Donald Trumpin valtaannousu Yhdysvalloissa ei olisi Stubbin mielestä riski Suomen puolustukselle. Stubbin mukaan 1990-luvun hävittäjähankinta kytki Suomen ”sotateollisuuden, materiaalin ja yhteistyön niin vahvasti Yhdysvaltoihin”.

– Sehän oli se, joka mahdollisti myös meidän Nato-kumppanuuden, ja sitten lopussa ikään kuin sen askeleen Nato-jäsenyyteen, joka tapahtui erittäin nopeasti.

– Suomen tasavallan presidentin tehtävänä on tulla toimeen molempien [Bidenin tai Trumpin] kanssa. Me olemme Naton jäseniä ja luotettava kumppani siellä. Me laadimme ja tällä viikolla julkaistaan Yhdysvaltain kanssa tehtävä puolustusyhteistyösopimus.

– Se, että meillä on myös vahva kahdenvälinen suhde Yhdysvaltain kanssa, on hyvä asia – riippumatta siitä, onko siellä Biden vai Trump.

Avaa kuvien katselu Alexander Stubb kokee olevansa maltillisempi ja rauhallisempi kuin kymmenen vuotta sitten, ja saanut elämäänsä perspektiiviä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Stubb: YK:n valtuutus on lähtökohta silloin, kun Nato on liikkeellä

Presidenttiehdokas Alexander Stubb pitää YK:n eli Yhdistyneiden Kansakuntien valtuutusta tärkeänä, jotta Suomi voisi osallistua sotilasliitto Naton operaatioihin muualla kuin jäsenmaissa.

– Vaikea minun on nähdä sellaista tilannetta, jossa Suomi lähtee ikään kuin jonkinnäköiseen operaatioon, joka ei ole puhtaasti YK:n valtuuttama, Stubb linjaa.

Tosin ennen linjausta Alexander Stubb tuo esiin mahdollisuuden niin sanotusta halukkaiden koalitiosta eli tilanteesta, jossa ei ole YK:n valtuutusta ja halukkaat maat päättävät toimia, kuten Naton pommitukset Serbiaan Jugoslavian hajoamissotien aikaan vuonna 1999.

– Ne täytyy sitten yksittäisesti katsoa.

Ämpärikysymykset: mikä eläin, kenen kanssa saunaan?

Alexander Stubb nosti tentissä muiden ehdokkaiden tapaan Politiikkaradion ämpärikysymyksiä vastattavakseen. Ämpärikysymys on ehdokkaan itse ämpäristä nostama satunnainen tenttikysymys.

Ensimmäinen satunnaiskysymys kuului, mikä eläin Stubb olisi.

– Meillä on kaksi kissaa. Jotenka on sanottava, varmasti kissa, sellainen rauhallinen, maltillinen. Mä oon muuten koiraihminen, mutta mä hävisin sen kissamatsin himassa.

Kenen valtiojohtajan kanssa menisit saunaan?

– Tiätkö mitä, mä menisin Xi Jinpingin kanssa saunaan. Jenkkien kanssa homma on hallussa. Xi Jinpingin eli Kiina presidentin oon tavannut kaksi kertaa silloin, kun hän oli varapresidentti. Mä haluaisin jatkaa niitä keskusteluja, mitä meillä sillon oli.

Ja sauna olis siihen hyvä paikka?

– Sauna on aina hyvä paikka jokaiselle keskustelulle.

Mikä sinussa on eniten muuttunut kymmenen viime vuoden aikana?

– Jos vaimolta kysyisit, niin veikkaan, että hän sanoisi: Alex on rauhallisempi, maltillisempi kuin kymmenen vuotta sitten ja hän on saanut elämään perspektiiviä. Ja hyvä niin, Stubb vastasi.

