Analyysi: Suomalaisen Alan Wake II:n myyntiluvuista ei tiedetä mitään, ja siihen voi olla ikävä syy

Alan Wake II sai kolme palkintoa arvostetussa The Game Awards -gaalassa. Julkaisijan toiveena on, että palkinnot lisäisivät kauhupelin myyntiä.

”Kunnianhimoisin koskaan pelaamani peli”. Esimerkiksi näin pelikriitikot arvostetuissa pelimedioissa ovat luonnehtineen suomalaisen Remedyn uutta Alan Wake II:a.

Kauhupeli julkaistiin 27. lokakuuta fanfaarein. Suomalaismediat uutisoivat jumaloivasta vastaanotosta.

Ainakin Ylen ja Pelaajan uutisoinnissa Alan Wake II:a on kutsuttu hittipeliksi.

Väitteelle ei ole kuitenkaan ainakaan vielä katetta. Joidenkin arvioiden mukaan myynti on sakannut. Siihen on kaksi syytä.

Julkaisija otti harkitun riskin

Steam on PC-pelaajien tärkein pelikauppa. Steamillä on yli 120 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja sen katalogista löytyy yli 50 000 peliä.

Alan Wake II:a ei Steamista löydy. Pelin PC-versio julkaistiin eksklusiivisesti Epic Gamesin omalla alustalla. Epic tunnetaan Unreal-pelisarjasta ja nettiräiskintä Fortnitesta.

Epic Games Store avattiin vuonna 2018 Steamin haastajaksi. Yhtiö on käyttänyt alustaansa ja yksinoikeussopimuksiin satoja miljoonia dollareita, mutta pelaajayhteisö ei ole ottanut sitä täysin omakseen. Uuden, monen mielestä kehnomman alustan käyttöönotto on tuntunut työläältä ja tarpeettomalta.

Vuonna 2020 Remedy allekirjoitti Epicin kanssa sopimuksen kahden pelin julkaisemisesta. Pelit olivat ensimmäisen Alan Waken remasteroitu versio (2021) ja Alan Wake II. Sopimuksen mukaan Remedy sai kehittää pelit itsenäisesti, mutta Epic maksoi viulut.

Malli on sama kuin Netflixillä, joka tilaa palveluunsa yksinoikeudella elokuvia ja sarjoja arvostetuilta tekijöiltä.

Myyntivoitot jakautuvat Remedyn ja Epicin välillä tasan sitten kun tuotantokustannukset on katettu.

Remedyn luova johtaja Sami Järvi vieraili Ylen aamussa lokakuussa.

Epic-yhteistyö on pelinkehittäjille houkuttava kahdesta syystä, pelitoimittaja Johannes Valkola sanoo. Tekijät saavat käyttöönsä Epicin omistaman Unreal Engine -pelimoottorin ilman lisenssimaksua – Alan Wake II on tosin rakennettu Remedyn oman pelimoottorin päälle – ja Epic ottaa pelimyynneistä huomattavasti pienemmän siivun.

Toisaalta Steam-version puuttuminen heikentää pelin myyntilukuja.

– Mutta se on se, mitä Epic haluaa. He ovat halunneet isoja pelejä palvelunsa valttikorteiksi. He ovat valmiita ottamaan harkitun riskin, Valkola arvioi.

Netflixin tapaan Epic ei julkaise oman palvelunsa myyntilukuja, eikä Remedykään halunnut kommentoida myyntilukuja Ylelle. Alan Wake II:n suosio on siis arvoitus. Ainakaan kumpikaan yhtiö ei ole hehkuttanut pelin suosiota julkisesti.

Epic Games Storen myydyimpien listalla peli on kirjoitushetkellä kakkosena, alennusmyyntiin tulleiden EA Sports FC 24:n ja Red Dead Redemption 2:n (2018) välissä. Pelatuimpien listalla se on sijalla 18.

Alan Wake II -pelissä nähdään esimerkiksi Martti Suosalon näyttelemä talonmies, joka laulaa videolla karaokea iskelmää.

Ei fyysistä julkaisua

Myyntejä on mahdollisesti heikentänyt myös se, ettei Alan Wake II:a julkaistu lainkaan levyversiona. Remedy perusteli tätä käytännön syillä: näin studiolla oli aikaa viilata peliä viimeiseen saakka.

Digitaalinen julkaisu mahdollisti myös alhaisemman hinnan. Alan Wake II maksoi Epicin palvelussa julkaisuhetkellä 50 euroa, kun uuden Avatar: Frontiers of Pandoran hinta on 70 euroa. Playstationin nettikaupassa hintaero on samoin 20 euroa.

Toisaalta pelien fyysisiä painoksia myydään usein tarjoushintaan. Levyn voi myös myydä eteenpäin. Fyysisten painosten osuus pelimyynneistä on yhä noin kymmenen prosenttia.

Johannes Valkola on varma, että Alan Wake II olisi hyötynyt fyysisestä julkaisusta.

– Onhan se erikoista, että jos käyt pelikaupassa, niin peliä et voi ostaa, mutta Alan Wake -termospullon voit.

Avaa kuvien katselu Kriitikoiden ylistämää Alan Wake II:a ei voi noutaa pukinkonttiin lähimmästä pelikaupasta. Kuva: Remedy Entertainment

Palkinnot voivat vielä auttaa

Pelianalyytikko Mat Piscatella kirjoitti X:ssä, ettei Alan Wake II ollut lokakuun 150 pelatuimman videopelin joukossa Yhdysvalloissa. Pelimedia Game Rant kuvaili analytiikkayritys Circanan tilastoa järkyttäväksi.

Piscatella tosin huomautti, että peli julkaistiin kuun lopulla, ja että sen saamat palkintoehdokkuudet voivat hyvin tuoda uutta nostetta. Valtaosassa listan peleistä on myös moninpeliominaisuus toisin kuin Alan Wake II:ssa, mikä lisää niihin uhrattua aikaa.

Yle selvitti marraskuun tilastot suoraan Piscatellalta. Hänen mukaansa marraskuun pelatuimpien pelien listalla Alan Wake II on sijoilla 113 (Playstation 5) ja 143 (Xbox Series X/S). Parannusta siis on, mutta mairittelevia sijoitukset eivät ole.

Ensimmäinen Alan Wake myi alkuun vaatimattomasti, mutta kasvoi pelaajien viidakkorummun avulla kulttihitiksi. Valkola uskoo, että jatko-osalle käy vielä paremmin. Kehuja on sadellut, ja The Game Awards -gaalassa peli pokkasi kolme palkintoa. Viime vuonna gaala keräsi eri alustoilla yli 103 miljoonaa katsojaa.

– Se on aivan eri luokan peli. Voidaan puhua mestariteoksesta, joka nostaa myös Remedyn ihan uudelle tasolle.

Seuraavasta osavuosikatsauksesta ehkä nähdään, nostaako se yhtiön uudelle tasolle myös taloudellisesti.